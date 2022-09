Falsas, acusaciones del SNTSA: Sergio González

En Tlaxcala más del 90 % de las recetas es surtida y la comida que consumen pacientes y personal de la Secretaría de Salud del estado (Sesa) está en buenas condiciones, sostuvo modelo IMSS-Bienestar,, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).

Por lo anterior, aseveró que son falsas y carentes de sustento todas las acusaciones que en diversas protestas han hecho agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNSTA), sección 27, e incluso mencionó que las manifestaciones más bien tienen que ver con un tema de índole personal de Blanca Águila Lima, la líder de ese organismo. Consideró que la postura “intransigente” que ha tomado Águila Lima tiene que ver con la pérdida de prebendas y canonjías de las que gozaba en administraciones pasadas.

Una de ellas, recordó, fue el cambio de institución bancaria para el Águila Lima en diciembre del año pasado, y que se debió a que HSBC devolvía un “interés” a la Sesa por esa operación, pero el dinero restituido fue usado directamente por el sindicato, en su momento fue documentado que ocasiones el destino fue para la organización de bailes y eventos sociales.

Comentó que una de las molestias más recientes por parte de SNSTA), y que fueron motivo de la manifestación de ayer, es por el cambio de la empresa proveedora de alimentos, pues la Sesa prescindió de los servicios de “Proveedor de Productos Mexicanos Jace S.A. de C.V.” al detectar una serie de irregularidades, entre ellas que daba dinero en efectivo al sindicato para que el personal comprara sus propios alimentos en lugar de dar las comidas de forma física.

Otra inconformidad tiene que ver con la remoción de Frank Mark Ibarra Muñoz de la Coordinación Estatal de Nutrición, trabajador “incondicional” a ella, quien fue separado del cargo por no cumplir con la programación de alimentos ni con el control y abasto de los productos que son entregados en los hospitales y unidades médicas, para que su recepción sea de manera regular.

NO HAY CARENCIAS EN SESA

Por otro lado, el titular de la Segob negó tajantemente que en las unidades médicas del estado los pacientes, y el personal de salud que ahí labora, reciba alimentos en descomposición; sin embargo, adelantó que el gobierno hará compulsas para verificar el estado de la comida, pues en caso de que sea detectada alguna anomalía procederá como corresponda y habrá una responsabilidad por parte del proveedor.

En el caso del supuesto faltante de medicamentos e insumos, González Hernández se dijo extrañado de esos comentarios al explicar que apenas ayer el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en Tlaxcala había un abasto de más del 90 %.

Recalcó que desde que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asumió las riendas del Estado su trabajo ha sido para atender esa problemática, pues en septiembre del año pasado el abasto era cercano al 24 % y que curiosamente en ese momento no hubo protestas al respecto.

Y con relación a la adquisición de la vacuna antirrábica supuestamente insegura, explicó que sí cumple con los requerimientos, incluso la compra fue respaldada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, ya que sí cumple con las características estipuladas para su uso en perros y gatos.

NO HAY DIÁLOGO

González Hernández lamentó que además de cerrarse al diálogo, la líder sindical todavía se oponga a la operación del modelo IMSS-Bienestar, sistema de salud que en Tlaxcala ya quedó consolidado al poseer sustento operativo y jurídico. “Eso parece que es ya una actitud de intransigencia por parte de la líder sindical, y lo digo porque a pesar de que ha habido un diálogo abierto con ella se ha mantenido en una posición de oponerse a los avances del modelo IMSS-Bienestar, eso a pesar de que sus mismos líderes nacionales ya han aceptado esa transición”, expresó.

Finalmente, opinó que las acusaciones no son de los trabajadores, sino de Águila Lima que no ha querido colaborar con el gobierno del estado, pero advirtió que no permitirán más faltas de respeto al trabajo administrativo y operativo, ni mucho menos que el sindicato quiera asumir responsabilidades que no le corresponden.





