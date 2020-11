Maestros de educación física reprochan a Sepe quedarse sin plaza

Después de que la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) otorgó las nuevas plazas laborales para el actual ciclo escolar, un grupo de maestros de educación física reprochó que por una interpretación incorrecta de la convocatoria las autoridades no les otorguen sus espacios formales, pues tienen 10 años de antigüedad y menos de 15 horas de clase.

Local Se mantendrán las clases a distancia, por probable repunte de Covid-19

Los docentes lamentaron que varios mentores que cubren horas por semana, no recibieron su nombramiento a pesar de ser seleccionados.

Mariela Jiménez, quien imparte la materia de educación física en una escuela pública de Ixtacuixtla, criticó que la Sepe hiciera una mala interpretación de la convocatoria en sus expedientes.

Local Estudiantes de Papalotla, se disfrazan con material reciclable

“Deja en claro que el proceso no tuvo legalidad. Yo soy la número dos de la lista y a mí no me otorgaron nada, sustenté los artículos de la convocatoria, sí podemos participar con nombramiento definitivo y someternos a la compatibilidad de dos o más plazas, pero con esas palabras el maestro Cutberto Hernández, responsable de la distribución, nos cierra el paso”, recriminó.

Luego, ventiló que en la oficina de representación estatal de la SEP, les dijeron que hay un promedio de 51 maestros que no fueron llamados para recibir sus plazas. “Pero es por la mala interpretación de la convocatoria, pero el artículo 30 dice que sí podemos participar con el nombramiento definitivo aunque nos tenemos que someter a la compatibilidad”.

Por su parte, el titular de la Sepe, Florentino Domínguez Ordoñez, sostuvo que no hubo irregularidades en la asignación de las plazas.

Local Enseñan a alumnos a prevenirse de Covid-19

“Lo que ha hecho la Sepe es observar la normatividad establecida en la Ley de la Carrera de las maestras y maestros. A los profesores ya se les escuchó aquí, ellos canalizaron su inconformidad a diversas instancias y nosotros estamos respondiendo también documentalmente, para que observen que hay una aplicación irrestricta de la ley”.

-Pero acusan que hay una incorrecta interpretación de la convocatoria, se le precisó.

“Creo que cuando uno no está conforme con el resultado, podrían acudir hasta a una demanda laboral, si ellos decidieran tomar ese camino, es el más viable para que le den la razón al trabajador o a la Sepe”,

La Sepe no hizo oficial el número de plazas que otorgó en este ciclo escolar, en su modalidad a distancia

No dejes de leer:

Local Critican asignación de plazas

Local Siguen sin llegar libros a primarias y secundarias