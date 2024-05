En vilo la capital de Tlaxcala por los laudos laborales

Los laudos laborales que mantiene vigentes el gobierno capitalino por un monto promedio de 110 millones de pesos, derivado de adeudos de administraciones anteriores, mantiene en vilo al gobierno municipal, pues no hay fecha para cuando resolver los asuntos pendientes.

Municipios Da Tribunal Electoral de Tlaxcala ultimátum al ayuntamiento de Zacatelco para tomarle protesta a regidor

Más detalles: ➡️Ahogan laudos al gobierno capitalino

Si bien los integrantes del ayuntamiento no han sido notificados del pago de nuevas multas por la omisión en cumplir con las sentencias laborales, el problema no ha sido resuelto y siguen creciendo los montos de adeudo de la administración municipal.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Vladimir Juárez Datos para una agenda feminista

La opacidad con la que ha sido manejado el tema caracteriza a la actual administración, pues los integrantes del cuerpo edilicio sólo tienen conocimiento de que la deuda excede los 100 millones, después de que en septiembre de 2022 la administración municipal solicitará al Congreso del Estado una ampliación presupuestal por dicha cantidad para cubrir los pendientes.

Esta ha situación generó que, en el mes de diciembre de 2023, cada integrante del Cabildo de Tlaxcala adeudara multas por un saldo promedio de 109 mil 582 pesos, debido al incumplimiento de sentencias para el pago de laudos ya en ejecutoría, que correspondían a tres extrabajadores del ayuntamiento capitalino.

Local Evalúa Comisión de Finanzas del Congreso local solicitudes de municipios para ampliarles el presupuesto

No dejes de leer: ➡️Zacatelco se ampara contra nuevos embargos, tiene tres cuentas congeladas

Aunque el pasado 30 de octubre el Cabildo aprobó el pago de estos laudos laborales, para evitar que las sanciones económicas siguieran creciendo, en la realidad los pagos se tardaron en hacer.

ADMINISTRACIÓN PUSO EN RIESGO VIVIENDA DE REGIDORA

La falta de cumplimiento de las sentencias generó que una propiedad perteneciente a la segunda regidora del ayuntamiento de Tlaxcala, Adriana del Carmen Hernández Armas, fuera puesta en riesgo, al considerarse como garantía para el pago de una multa interpuesta a la integrante del Cabildo.

Entérate:➡️Municipios no prevén partida para laudos en presupuesto de egresos

Local Solicita CNDH invalidar cobros excesivos de leyes de ingresos en 15 municipios

Los hechos registrados en diciembre de 2023 causaron la inconformidad de sus homólogos, debido a que la determinación de poner en garantía la propiedad fue de la Dirección Jurídica del municipio de Tlaxcala. Y de no pagarse la multa generada, la propiedad podría ser embargada.

Más detalles:➡️Pesan laudos laborares a los municipios de Tlaxcala

Aunque a los integrantes del Cabildo no han sido notificados nuevas multas, fuentes consultadas por este Diario refieren que estas ya fueron cubiertas; no obstante, desconocen el proceso pues no hay información al respecto.

Por esas multas interpuestas, el seis de septiembre de 2022 Rosalba Salas Jaramillo solicitó al Congreso local la asignación de recursos extraordinarios.