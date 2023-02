Presidente comunitario golpeó a un ciudadano

El presidente del Barrio de Santiago, municipio de San Pablo del Monte, Patricio Pozo Trinidad golpeó a uno de sus extrabajadores, Eduardo N. porque supuestamente se negó a participar en actos de corrupción.

Eduardo N. se desempeñaba como encargado del programa de apoyos sociales para la entrega de calentadores solares y tinacos para el depósito de agua, pero el edil lo señaló por la desaparición de los recursos y lo despidió.

Aseveró que la noche del domingo regresaba a su domicilio, pues había ido al Barrio del Cristo, pero a la altura de la calle Hidalgo una camioneta color verde metálico, se estacionó junto a él y de ella bajó el presidente de comunidad, quien lo andaba buscando para encararlo.

“Me dijo con groserías - “¿Qué onda hijo de tu tal por cual, con el trato que quedamos?, yo le dije, ¿cuál trato?, y me respondió, “debes seguir firmando el pago de tu nómina y con ese dinero pague el desfalco de los calentadores solares”, pero como me negué que empieza a golpearme”, narró.

Pozo Trinidad lo agredió a puñetazos y rodillazos en el rostro y diversas partes del cuerpo, recuerda, hasta dejarlo ensangrentado, por ello pidió a ayuda a su hermana quien se encontraba afuera de su domicilio con su novio, quienes procedieron a auxiliarlo junto con otros vecinos, por ello la agresión no pasó a mayores.

Por los hechos, el afectado acudió a presentar la denuncia por agresiones físicas, abuso de autoridad y los que resulten en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

RELACIÓN LABORAL FRACTURADA

De igual manera, el quejoso aceptó que la relación entre ambos ya no iba bien, incluso, el presidente de comunidad le retuvo tres quincenas de tres mil 500 pesos cada una para supuestamente pagar los calentadores solares, aunque el verdadero trasfondo era “aburrirlo” para que renunciara, pero como no lo hizo, lo despidió.

El presidente me prestó unas máquinas de coser, las cuales pretendía devolvérselas, pero ya no lo hice porque cuando me corrió se quedó con una computadora que llevé para trabajar, aunado a la deuda de mis quincenas, por eso le dije me quedaría con las máquinas a manera de garantía, lo cual también le causó enojo, relató Eduardo N.

También reveló que Pozo Trinidad le pidió siete mil pesos para permitirle trabajar con él y supuestamente se los devolvería cuando concluyera la administración, pero no fue así. Además, acusó que, a lo largo de su administración, el edil ha incurrido en malversación del erario, lo cual también fue denunciado por Eduardo N. ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Esta es la segunda agresión de funcionarios de San Pablo del Monte, pues el pasado tres de diciembre el entonces director jurídico José Cruz Aarón Juárez Hilario agredió a golpes al presidente de comunidad de San Cosme, Alejandro Martínez Sánchez, por clausurarle una toma de agua clandestina.