Nace en Apizaco una niña migrante; sus padres son de Honduras

Daniela es el nombre que le impondrán -este sábado a través del sacramento del Bautismo- a la primera niña tlaxcalteca de padres hondureños, pues casi nació en el albergue La Sagrada Familia de Apizaco.

Policiaca Localiza PGJE a menor originaria de Chiapas reportada como desaparecida

Unas horas antes de descender de "la bestia" de acero, proveniente del estado de Veracruz, a la mujer centroamericana de 23 años se le estaba complicando el parto, por lo que arribó con su esposo a la casa del migrante en busca de ayuda, y el tres de febrero fue ingresada a un nosocomio del estado.

Los detalles: ➡️ Atienden a 525 migrantes en albergue La Sagrada Familia

El paso de la migración internacional por Apizaco, desde el cuatro de septiembre está cerrado el acceso a la colonia Ferrocarrilera. | César Rodríguez

“Estamos felices, bendito sea Dios, nos dieron posada y mi Daniela está sanita, es mexicana, nos han dado todas las atenciones y vamos a vivir en Monterrey”, expresó a El Sol de Tlaxcala.

Local Vigente, migración de tlaxcaltecas a EE. UU.

De acuerdo con el parte médico de la Clínica del Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tzompantepec, la bebé nació de siete meses, toda vez que la progenitora presentó dolores abdominales.

Más información: ➡️ Mantienen “muro antimigrantes” en albergue de Apizaco

Celeste N., prestadora de servicio en el albergue apizaquense, confirmó que la madre de Daniela estuvo a punto de dar a luz en la casa del migrante, donde se cuenta con médico y consultorio básico. Anunció que a Daniela le será impuesto el Sacramento del Bautismo este sábado a cargo de Elías Dávila Espinoza.

EN BUSCA DEL “SUEÑO”

Policiaca Auto con familia a bordo es arrollado por un tráiler, en Tizatlán

Para mitigar el frío durante la noche, decenas de migrantes queman un durmiente de madera de las vías del tren, frente al muro que -desde el cuatro de septiembre de 2022- impide su paso a la colonia Ferrocarrilera.

No dejes de leer: ➡️ Será Albergue La Sagrada Familia sede de festival por la inclusión

Para garantizar su seguridad de la Guardia Nacional y policías de Apizaco, los migrantes pasan la noche a ras de piso, frente al acceso del albergue.

En junio próximo se cumplen 13 años de que Ferrocarriles Nacionales de México construyó columnas de acero antes y después de la estación del tren.

Entérate: ➡️ En Apizaco, se adapta La Sagrada Familia a nuevo muro

Círculos Modelo tlaxcalteca Yadhira conquista la pasarela

Hace 25 días, el hondureño Alex V., de 27 años, perdió la vista del ojo izquierdo al impactarse con un muro de contención al intentar subir al tren para continuar su viaje al poblado de Houston, en Texas, Estados Unidos de América.





Estuve en casa de migración, ya iba de salida en la noche con un sobrino mío y él no se pudo agarrar bien, entonces yo le ayudé a subir al tren, cuando quise sostenerme, me resbalé, no lo pude alcanzar. Caí sobre la base de concreto y ahí me lastimé la vista”, aseveró.

Luego de pasar 13 días en el hospital, el joven regresó al albergue donde se recupera lentamente con el tratamiento de medicamentos que le fue recetado: “aquí me están apoyando para poder comprarme un aparato que me dijo la doctora, para poderme ayudar en la vista y levantar el párpado”, agregó.

Los detalles: ➡️ Cumple albergue La Sagrada Familia de Apizaco 12 años de ayuda social

Local Durante 2022, atendió albergue La Sagrada Familia a unos 5 mil migrantes

La idea de Alex V. es seguir el viaje en un par de meses y emprender el “sueño americano”.

En tanto, a Tulio N., de origen guatemalteco y a otros 70 indocumentados no les dieron acceso al albergue. “Si Dios me lo permite, yo voy hasta Miami (en Florida), allá está mi madre”, externó.

La escasez permanente en el suministro de agua potable y falta de víveres es una causa de que no ingresen para bañarse y descansar, aunque los encargados denuncian que es por la presencia de gente que subsiste como “polleros”.

Más información: ➡️ Casa del migrante “La Sagrada Familia”, un modelo a seguir

Local Aplican en Tlaxcala descuentos en pago de refrendo y tenencia vehicular 2023

Este jueves, la señora encargada de los alimentos preparó arroz, frijoles y brócoli; verduras que les regalan en los mercados Guadalupe y 12 de Mayo.

EL APUNTE

En junio próximo se cumplen 13 años de que Ferrocarriles Nacionales de México construyó columnas de acero antes y después de la estación del tren.

Los detalles: ➡️ Albergue para migrantes, la Sagrada Familia enfrenta carencias

Madre de Daniela, Migrante hondureña

Estamos felices, bendito sea Dios, nos dieron posada y mi Daniela está sanita, es mexicana, nos han dado todas las atenciones y vamos a vivir en Monterrey”

Con Información de Mónica Vargas | El Sol de Tlaxcala