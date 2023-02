Realizan escrituración para edificar santuario a Niños Mártires

A más de dos años de que el Congreso del Estado aprobara la donación del predio denominado “La Hera”, ubicado en la comunidad de Tizatlán, para la construcción del Santuario de la Misericordia en honor a los Niños Mártires de Tlaxcala, concluyó el proceso de escrituración.

En entrevista, el encargado de las relaciones interinstitucionales de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, detalló que hace unos días concluyó la etapa de legalización del predio, tras la aprobación del Poder Legislativo al ayuntamiento de Tlaxcala para su donación.

Informó que debido a que la posesión no había sido legalizada, los trabajos fueron concentrados en el aspecto administrativo ante la Secretaría de Gobernación, pues, aunque el Congreso local avaló la donación, los interesados debieron someterse a un juicio de procedencia para dar a paso a la escrituración.

A más de dos años en la zona solo permanece la colocación de la primera piedra. | Diana Zempoalteca

Cabe señalar que no ha habido avances en la construcción del templo por no contar con los documentos necesarios para acreditar la legal procedencia, no obstante, al obtenerlos hace unos días el terreno de 11 mil 700 metros cuadrados pasa a ser propiedad de la Diócesis de Tlaxcala.

Y es que, a partir del año 1994 todos los bienes de la Iglesia pasan a ser propiedad diocesana, pues antes eran considerados propiedad federal.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SIGUIENTE PASO

Rojas Bretón comentó que, una vez legalizado el predio, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, será el responsable de destinar a una comisión diocesana encargada en coordinar un preproyecto de construcción, para dar paso al proyecto arquitectónico.

Una vez que se haya establecido el camino para la construcción, Rojas Bretón explicó que tendrán que definir como obtendrán los recursos necesarios para la edificación del Santuario de la Misericordia, al no contar con un presupuesto específico.

El párroco explicó que, al no contar con las escrituras, aunque el predio ya había sido donado no contaban con la certeza jurídica para iniciar tareas de construcción en la propiedad.

Refirió que hace tiempo el Obispo de Tlaxcala ya había recurrido a un grupo de arquitectos para informarse sobre los requerimientos de edificación, sin embargo, no hay todavía un proyecto definido.

Comentó que tiene un equipo que apoya a la Diócesis en el tema arquitectónico y comisiones de la comunidad de Tizatlán involucradas en la construcción.

PERMANECE PRIMERA PIEDRA

En el predio la “La Hera” ubicado en las inmediaciones de la zona de hospitales, solo está instalada la primera piedra colocada el dos de diciembre de 2020, por el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la exalcaldesa capitalina.

La construcción del Santuario de la Misericordia en honor a los Santos Niños Mártires fue pensada para atender las necesidades de consuelo de familiares y enfermos que hacen uso de los servicios de la zona hospitalaria, en beneficio de pobladores de Apetatitlán, Amaxac, Yauhquemecan y Tlaxcala, al ser los más cercanos.

No obstante, los trámites de legalización al no ser cortos no han dado paso a otros trabajos de intervención, el sitio solo es protegido con algunas vallas hechos con alambre de púas y sostenidos con estructuras de cemento, que el paso del tiempo ha derribado.

SANTOS NIÑOS MÁRTIRES DE TLAXCALA

El 15 de octubre de 2017, en una eucaristía oficiada por el Papa Francisco en la plaza de San Pedro, en Roma, la iglesia católica declaró oficialmente la santidad de los niños Mártires de Tlaxcala y para el cuatro de octubre de 2020, la capital rindió un homenaje como parte del sacrificio de los santos.

Cristóbal nació en Atlihuetzia, Yauhquemehcan, mientras que Antonio y Juan, fueron oriundos de Tizatlán, en el municipio de Tlaxcala, el seis de mayo de 1990, en su segunda visita a México, Juan Pablo Segundo los declaró beatos en una celebración en la basílica de Guadalupe.

El terreno

Mide más de 11 mil metros cuadrados fue autorizado para su donación en noviembre de 2020, por el Congreso del Estado

Dato

A la fecha no se tiene un estimado del monto económico que será destinado para la edificación del Santuario