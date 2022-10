Templo de Muñoztla, un ejemplo de unidad vecinal; la construyeron con sus manos

Cada uno de los municipios y comunidades que conforman el estado de Tlaxcala tienen características propias que los hacen únicos.

El templo de San Pedro Muñoztla, comunidad perteneciente al municipio de Chiautempan y ubicado en las faldas de la Malinche, se distingue por sus retablos que, a diferencia de otros, están elaborados con molduras. Es como si las imágenes contenidas en ellos tuvieran vida propia y pareciera que de un momento a otro saldrán de los muros.

En la cúpula mayor del templo podemos observar a los tres Niños Mártires de Tlaxcala y sus martirios. | Arled Jarillo

Otra característica única de Muñoztla es la unión de su gente, pues gracias a ella en el poblado han llevado a cabo varias acciones en favor de la comunidad, entre ellas la Semana Santa,

La mayoría de los pobladores del lugar se sienten identificados con alguna parte del templo, pues de alguna u otra manera han colaborado para su construcción.

Iglesia de San Pedro Muñoztla. | Arled Jarillo

Abel García Muñoz, quien fue agente de la comunidad y fiscal en 1996, contó que después de que las autoridades del pueblo determinaron el lugar para construir el recinto sagrado, toda la población empezó a aportar su granito de arena para la edificación.

En Muñoztla cuando construyen obras a favor de los pobladores salen bien, las autoridades son los “motorcitos” para el progreso de la comunidad.

En el altar mayor, en la parte superior derecha, se encuentra un teponaxtle que representa al estado de Tlaxcal. Ared Jarillo

Anteriormente, cuando la autoridad decía: “vamos a pavimentar la calle”, todos participábamos, comenta el exagente de comunidad.

“La iglesia se hizo de pura piedra; cuando era niño a la hora de recreo íbamos todos (los niños) a traer piedra a la barranca que baja para Tetlanohcan. Ahí la naturaleza amontonó la piedra y todos traíamos una piedrecita; en ese entonces el pueblo tenía unos 80 habitantes”.

Referente a este tema, Antonio Mendoza Romero dijo que todos los que han sido mayordomos y fiscales de Muñoztla determinaron dejar un recuerdo de su cargo. Por ejemplo, la mayordomía de religión además de organizar la celebración de esta fecha dentro de laSan Pedro Muñoztla católica, también hizo una importante aportación para la elaboración de un retablo.

Iglesia de San Pedro Muñoztla. | Arled Jarillo

A pesar de estar lejos de su tierra, los numerosos migrantes que radican en Los Ángeles, California, también han contribuido y tienen un recuerdo de su aportación.

Con la construcción de este templo se demuestra la fortaleza de una comunidad que se organiza para salir adelante y posee una gran capacidad para realizar proyectos que benefician a la población, refirió Mendoza Romero.

LA HISTORIA

La comunidad de Muñoztla -que significa ‘Lugar de los Muñoz”- se fundó en 1949, cuando los pobladores de uno de los dos barrios que formaban Tlalcuapan decidieron separarse y formar su propia comunidad.

Cada uno de los retablos del templo describen los relatos bíblicos de momentos importantes en la vida de San Pedro. | Arled Jarillo

En un principio los actos religiosos eran celebrados en el paraje denominado Era. Para el 26 de marzo de 1951 los pobladores y las autoridades, habiéndose reunido previamente, decidieron que el templo del lugar fuera construido en los predios conocidos como San Diego y Ocotila. Para poder edificar del recinto sagrado algunas personas permutaron sus predios y otras más los donaron.

LA CONSTRUCCIÓN

Habiendo decidido el lugar de edificación del templo, fueron nombrados los integrantes de la comisión de materiales, quienes serían los encargados de obtener los recursos necesarios para la construcción del centro de culto.

También coordinarían la manera en que cada familia colaboraría en la construcción del templo, por ejemplo, agendando la fecha en que les tocaba ir por piedra a la barranca y picarla.

Así, con el esfuerzo y la voluntad de los jefes de familia, que en aquel entonces tuvieron a bien trabajar de manera responsable y asumiendo una actitud solidaria, lograron terminar la construcción de la iglesia.

Después de 34 años el templo ya estaba terminado y a partir de 1985 inició la decoración de su interior.

Lo primero que decoraron fue la bóveda del altar mayor, obra a cargo de Miguel Juárez Sánchez, de Santa Ana Xalmimilulco, que fue bendecido el 29 de junio del mismo año, según lo relatado por Abel García Muñoz. Para realizar del decorado de esta parte del templo el exfiscal y el decorador viajaron a la Ciudad de México para darse una idea de lo que querían que quedara plasmado en los retablos, tomando como inspiración al Cristo resucitado que se encuentra a un lado del sagrario de la Basílica de Guadalupe.

Para la cúpula grande fueron a la iglesia de Santo Domingo, ubicada en la calle 5 de Mayo y en cuyo interior se encuentra la capilla del Rosario con la imagen de los apóstoles en el día de Pentecostés, que serviría de modelo para el templo de Muñoztla.

Actualmente el sagrario está siendo decorado. Referente a este lugar, García Muñoz platicó una anécdota: “En una de sus visitas al templo el obispo Luis Munive y Escobar, al ver que a la entrada del lado izquierdo se estaba construyendo una habitación, me preguntó cuál sería su uso y contesté que ese sitio iba a ser una capilla para las imágenes, pero el obispo me dijo que no, que ahí se construyera el sagrario y por lo tanto el sagrario se construyó ahí”.

LA DESCRIPCIÓN

Al entrar al recinto religioso dedicado al apóstol San Pedro, patrono de Muñoztla, llaman la atención los vivos colores con los que está decorado y los retablos a los costados del templo. A la entrada, del lado izquierdo, están imágenes de Jesús, San Pedro, la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, además de querubines, ángeles, los Niños Mártires de Tlaxcala y una del obispo Luis Munive y Escobar.

De frente y arriba del altar mayor acaparan la mirada las imágenes de Jesucristo resucitado rodeado de querubines y otros ángeles y la de la creación del mundo. Y si pones atención, amable lector, también verás un teponaxtle que simboliza al estado de Tlaxcala.

Las imágenes de los apóstoles, del Vaticano, de los cuatro evangelistas y de los Niños Mártires de Tlaxcala con sus respectivos martirios las podemos apreciar en la cúpula del centro de la iglesia.

Los demás retablos que hacen magnífica la decoración del templo describen los relatos bíblicos de momentos importantes en la vida de San Pedro: cuando negó a Jesús tres veces, cuando queriendo imitar a Cristo caminando sobre el agua terminó hundiéndose por ser un hombre de poca fe, cuando el Hijo de Dios lo nombra piedra de su Iglesia y cuando realizan una pesca milagrosa. También hay uno del martirio del apóstol siendo crucificado de cabeza.

Cada una de estas representaciones está exquisitamente enmarcada en oro, resaltando aún más su belleza.

A un costado del altar mayor está la entrada a la sacristía; sobre ella se encuentra un cuadro de la Virgen de Guadalupe, traído de San Pedro Tlalcuapan por los primeros pobladores de Muñoztla. No debemos olvidar que anteriormente Tlalcuapan y Muñoztla formaban un solo poblado.

En la sacristía están los vestuarios de la imagen del apóstol así como los ornamentos para que el sacerdote oficie misas y demás ceremonias sagradas.

Contiguo a esta habitación se ubica un lugar con los nombres de todos los fiscales del pueblo desde 1951 hasta la fecha.

El sagrario se encuentra a la izquierda de la entrada al templo; aquí todavía no terminan el decorado del lugar.

Al entrar llama la atención una enorme custodia que aparentemente flota en el aire y contiene al Santísimo Sacramento.

El oro que se usó para el decorado de la iglesia de San Pedro Muñoztla es alemán de 23 tres cuartos de kilates.

