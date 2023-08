Turismo sin control afecta las luciérnagas; temporada concluye prematuramente

Aunque la temporada de avistamiento de luciérnagas está programada para concluir el próximo 13 de agosto, el turismo descontrolado en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan ha provocado estragos.

A pesar de las lluvias, desde el pasado 31 de julio el espectáculo de luminiscencia ya no es apreciable en los centros de avistamiento, por lo que la temporada ha concluido de forma prematura.

Llaman a evitar el turismo masivo; ser consciente y respetuoso del entorno, y promover la conciencia ambiental

Las prácticas irresponsables y el descontrol en los centros de avistamiento de luciérnagas han generado una afectación, de acuerdo con el Grupo de Especialistas en Luciérnagas de la Comisión para la Supervivencia de las Especies (SSC, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, ibídem).

A través de un comunicado, los especialistas manifestaron la importancia de tomar acciones para la protección de la luciérnaga endémica de Tlaxcala Photinus palaciosi y garantizar su supervivencia.

Para que esta especie lumínica pueda sobrevivir y se cuide su salud dentro de sus hábitats, el grupo de expertos señaló que es fundamental no saturar los espacios de avistamiento por medio del turismo, evitar iluminar con luz artificial como mero atractivo, entre otros factores.

A pesar de las lluvias, desde el 31 de julio el espectáculo de luminiscencia ya no es apreciable en los centros de avistamiento

CRECIMIENTO EXCESIVO NO REGULADO CAUSA AFECTACIONES

El Grupo de Especialistas en Luciérnagas de la Comisión para la Supervivencia de las Especies explicó que la Photinus palaciosi, luciérnaga endémica de México, cuenta con características biológicas únicas que producen el fenómeno luminiscente en los bosques ubicados en la región volcánica central.

No obstante, de acuerdo con los expertos, el aumento excesivo y no regulado de turismo ha derivado en prácticas irresponsables que amenazan seriamente la existencia de esta especie.

Llaman a evitar el turismo masivo; ser consciente y respetuoso del entorno, y promover la conciencia ambiental

Entre los aspectos que han observado están la contaminación ambiental -por el inadecuado manejo de residuos sólidos-, erosión del suelo y generación de ruido.

Además, la contaminación lumínica generada por los visitantes tendrá efectos devastadores al irrumpir el proceso de cortejo, apareamiento y puesta de huevos de las luciérnagas, dificultado la capacidad de reproducción, señala el comunicado.





LAS PROPUESTAS

Para revertir la disminución en las poblaciones de luciérnagas, año con año el grupo de expertos propone implementar medidas clave y urgentes.

Las propuestas son, entre otras, establecer zonas de observación controladas, delimitadas y alejadas de los sitios de alojamiento, con la intención de evitar la compactación y erosión del suelo, y promover la educación ambiental entre los visitantes para proteger la biodiversidad local.

Además, evitar la contaminación lumínica para aminorar su impacto en la vida silvestre; implementar investigación y monitoreo de la especie, e impartir cursos de capacitación para los guías.





RECOMENDACIONES A LOS VISITANTES

Para contribuir con la preservación de las luciérnagas, el grupo de especialistas hace un llamado a los visitantes para que elijan centros de avistamiento responsables, es decir, cumplan con los reglamentos para proteger su hábitat.

Evitar el turismo masivo; ser consciente y respetuoso del entorno, y promover la conciencia ambiental.

Además, durante su visita no usar repelentes, evitar el uso de perfumes, hablar en voz baja, no fumar, no atraparlas, seguir las instrucciones de los guías y no usar ningún tipo de luz artificial.





EL APUNTE





Para 2023 la temporada de avistamiento de luciérnagas estaba programada concluir el 13 de agosto, no obstante, desde el 31 de julio la especie ya no es apreciable.

