Vendedores de pollo exigen a la Coeprist los dejen trabajar; reprochan capacitación mal enfocada

“Que nos dejen trabajar y ganarnos el sustento diaria para nuestras familias”, fue la enérgica demanda de vendedores de pollo de los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, Españita, Zacatelco, Sanctórum y Calpulalpan a autoridades estatales.

Tras participar en una reunión de trabajo con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), los comerciantes revelaron a El Sol de Tlaxcala que en varios casos les suspendieron sus negocios por situaciones tales como no tener en refrigeración el producto y porque los trabajadores no están desparasitados.

En establecimientos de pollos asados y rostizados no han registrado disminución de ventas ante la alerta epidemiológica por el síndrome de Guillain Barré / Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Al omitir sus nombres por temor a represalias, pero están debidamente identificados, los comerciantes reconocieron que las ventas de la carne de pollo se desplomaron en 50 % porque los clientes tienen miedo de adquirir el síndrome de Guillain-Barré.

Criticaron que personal de Coeprist no tenga fundamentado qué es lo que está provocando la enfermedad que causa debilidad muscular y parálisis, porque en la capacitación les dijeron que podía ser el agua o una contaminación cruzada.

Luego, dijeron que es importante que los consumidores sepan que el pollo no está contaminado, lo venden fresco y en buenas condiciones; además hay estados que son tierra caliente y no atraviesan por una situación similar a la de Tlaxcala.

Los vendedores de carne de pollo argumentaron que sus clientes les piden que exhiban el producto fresco, sin refrigeración porque está listo para ser consumido.

Dijeron que Coeprist les solicitó tener camas de hielo, refrigeradores y muebles de acero inoxidable, pero les implica hacer inversiones económicas costosas.

“Están suspendiendo los negocios, cuando en otros años no lo habían hecho. Ahorita porque salió esta enfermedad que es nueva, pero por lo visto no es el pollo, es otra cosa, es política. Queremos que la gente sepa que el pollo no está contaminado, ni trae enfermedades”, dijo un vendedor.

“Vivimos de este negocio, de vender pollo. Queremos abrir los negocios y seguir trabajando, la gente quiere ver colgados los pollos para comprarlos, pero Coeprist dice que así no debe ser. Somos polleros porque es el negocio más económico con una mesa, un cuchillo podemos vender”, afirmó el dueño de una pollería.

Por su parte, la dueña de otro negocio de venta de pollo lamentó que la suspensión de su negocio sea de hasta 10 días.

“En mi caso suspendieron mi negocio porque mis trabajadores no están desparasitados. De Coeprist me dicen que tengo que tener una tarima para poner las cajas del producto, creo que se contradicen, dicen que no saben si es el pollo, que es el agua o contaminación cruzada”, reprochó.

En tanto, otro vendedor pidió que las autoridades estatales capaciten a la ciudadanía en la Parálisis Flácida Aguda y el síndrome de Guillain-Barré, de lo contrario provocan desinformación.

“Los consumidores están espantados, pero no solo es el pollo. Así con ese temor que metieron a la ciudadanía, que ahora nos apoyen y hacer ese llamado a la gobernadora, que se acerque a nosotros, que nos apoye”, demandó.

SOBRE LA CAPACITACIÓN A LOS VENDEDORES DE POLLO

Asimismo, los comerciantes cuestionaron la capacitación que recibieron del personal de la Coeprist, pues estuvo enfocada a la preparación de alimentos y no en la venta del pollo.

“Nosotros solo vendemos el producto. En la plática nos dijeron que era cuestión de política, entonces por qué nos están haciendo esto a los polleros”, anotó un empleado.

Por su lado, un dueño de un establecimiento de este giro pidió a Coeprist ser consciente de las necesidades económicas que afrontan ahora con bajas ventas y negocios suspendidos.

“Algunos tienen necesidad médica y por medio de la venta de pollo lo absorben, pero nos han suspendido los ingresos”, criticó.

EL APUNTE

