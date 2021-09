¡Imaginemos nuevas formas!

Predice José Sarukan que la crisis planetaria, sanitaria y social del Covid-19 obliga a imaginar novedosos sistemas de organización y convivencia. Los actuales, incluyendo los políticos y económicos están rebasados. Los contemporáneos han evidenciado su inutilidad y esto, a lo largo de treinta siglos, si revisamos la historia. Los griegos imaginaron los principios actuales. En E.U. se ideó como institución, cuando su independencia de Inglaterra.

Elegir a un gobernante en lo que hoy se llama “democracia” no garantiza el mejor gobierno, que a la postre resultara perjudicial y destructivo. ¿Como se renuevan, como operan, que resultados entregan, beneficio para quién? Por mucho, se demuestra su inutilidad y su necesaria renovación.

Los malos ejemplos abundan. En la URSS, el actual sistema ya eliminó los escoyos para que el gobernante permanezca hasta los años treinta. En E.U. domina la elite petrolera, armamentista y financiera, que han hecho de las guerras su “modus vivendi”. Dueños de fortunas planetarias. Pero una increíble masa poblacional viven en la pobreza, miseria, insalubridad, ignorancia. Centroamérica gobierna expulsando a su gente, cosecha el repudio para sus líderes. En Brasil, los “milicos” egresados de la “escuela de las Américas” encarcelaron al demócrata, mal administraron la pandemia y siguen haciendo y deshaciendo a un pueblo antaño, próspero y ejemplar. En Corea cada medio año presumen misiles transcontinentales, con un pueblo en la miseria. Los océanos del mundo son navegados de enormes portaaviones prestos a intervenir militarmente. El petróleo del golfo pérsico es resguardado por tropas imperiales. En México, Ernesto Zedillo impuso un rescate bancario que compromete a un pago hasta los setentas de este siglo, más de trescientos mil millones al año de regalo. Ya los intereses rebasaron la deuda original. Es casi un compromiso eterno que se adoptó por los legisladores del PRI y del PAN a espaldas del pueblo. De algunos estados mexicanos se va una generación de gobernadores ladrones y deshonestos, desvergonzados e irresponsables cuyo temor son las rejas de la cárcel. Que endeudaron a sus entidades por muchos años—claro que hay sus excepciones—. Michoacán es un estado que adeuda ahora más de veinte mil millones en el cual grotescamente un tal Aureoles Conejo está por salir.

En los municipios de Tlaxcala, los ediles que salieron casi huyendo y a hurtadillas, vivieron cuatro años ocho meses de gloria y de apresurada acumulación de riqueza. La furia de los proveedores los persigue, el pago no se hizo, pero los moches están cobrados. Algunos, hasta con las salas de espera querían cargar. Otros no tendrán motivo de preocupación porque algún familiar cercano los reemplazará. Pero para todos, el Órgano de Fiscalización es su pesadilla, porque no faltan quienes no justificaron. En Chiautempan, ese de “Un presente con futuro” no aguantó en su sano juicio la entrega del poder y lo hizo bajo los humos etílicos de dos o tres jornadas de alcohol. El “no poder” es el peor de los traumas. Vendrán las investigaciones judiciales, que aleccionarán además a los recién llegados, para ver si ellos escarmientan y adoptan conductas impolutas y transparentes, que eviten al final de su trienio apresuradas fugas, abandonando en el camino dignidad y buen nombre.

El repaso seria inmenso. ¿Cómo impedir que los demagogos y ladrones lleguen al poder a saquear los bienes públicos? Han transcurrido más de treinta siglos desde que los griegos idearon las llamadas democráticas que produce gobernantes indignos de la “cosa pública”. Pero en las formas actuales, seguimos encumbrando a irresponsables y ladrones. En Altamirano, Chiapas, el pueblo hastiado quemó el edificio municipal. Ahí, el saliente le entregará el mando a su esposa, si esto es legal y las leyes lo permiten es monstruoso y grotesco, es aberrante, pero lo es más que las leyes lo respalden.

¡La imaginación humana deberá transcurrir hasta encontrar nuevas formas de conducción social y de representatividad política que eviten tanta maldad! ¡Si Don José Sarukan… urgen nuevas formas de convivencia, sobre todo en lo político, porque es el conductor quien determina al todo social!