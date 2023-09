Javier Espinosa, cantante altruista, visitó El Sol de Tlaxcala

Javier H. Espinosa es de los pocos cantantes que le cantan al altruismo, por esta razón hace tiempo ganó un concurso de canto en el estado con una de sus composiciones en pro de la donación de órganos.

Una de sus canciones que ha tenido mucho éxito es “Mil puentes de amor”, que trata sobre los derechos de los migrantes mexicanos, la cual grabó con la artista tlaxcalteca Amanecer Cristal y que la ha presentado en muchas partes de México, Estados Unidos y Puerto Rico.

El joven cantante tiene 28 años de edad, es licenciado en Derecho, algunas de sus canciones son: “Mil puentes de amor”, “Dependo de ti”, “Brindo por ella”, “Te regalo mi corazón”, “Te juré”, “Debí”, “Te reías de mí”.

¿A qué crees que se debe el éxito de tus melodías?

-“Yo considero que es debido a que hablo sobre temas sociales de suma importancia desde una perspectiva de humanidad y de inclusión… Además de que en la canción de “Te regalo mi corazón” se desarrolla una historia del amor de un padre hacia su hija… y considero que el amor es lo único que traspasa fronteras, tiempo y espacio”.





No solo eres cantante, sino también compositor ¿Qué llega primero: la melodía o las letras?

Generalmente llega la melodía primero, yo creo que cada nota ya tiene una letra inmersa, y tu trabajo como compositor es encontrarla.

Tras un tiempo fuera de los escenarios debido a la pandemia, ¿qué se siente volver y reencontrarse con el público?

Es una sensación increíble, sobre todo cuando alguien se acerca a decirte que le gusta tu trabajo.

Si tuvieras que escuchar una de tus canciones una y otra vez, ¿cuál sería?

-“Yo creo que depende mucho la etapa personal que esté viviendo, pero en este momento es un tema llamado “Cuando te perdí”, es una de las últimas canciones que he realizado y está disponible en mi canal de Youtube”.

¿Cuál es tu relación con las redes sociales y tu legión de seguidores que espera conectar contigo por esa vía?



La verdad es que he estado un poco ausente, me he enfocado en otras actividades, sin embargo, espero pronto estar activo porque tengo algunas canciones que quiero presentar a todos los que disfrutan de mi música.

Se te relaciona con la música romántica, ¿es un sello que deseas mantener?

-“Sí, creo que es mi esencia como cantautor, sin embargo, tengo muchas canciones que son un tanto melancólicas”.

La moda es un elemento distintivo de tus puestas en escena, ¿Cómo definirías tu estilo?



Yo considero que mi estilo es bohemio, disfruto mucho de la música simple

La guitarra es el instrumento al que siempre te vemos unido, ¿Qué representa en tu vida?

Representa conexión con quien soy y hacia dónde voy… mi abuelo Javier Espinosa fue quien me regaló lo más preciado que tengo, que es mi música y mi guitarra… Me recuerda a él y a todos los que disfrutan o han disfrutado de mis letras.