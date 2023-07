Yessyca es Miss Continental Tlaxcala

Yessyca Mendoza es considerada una de las soberanas con corazón altruista. La bella joven fue designada Miss Continental Tlaxcala 2023 y promete seguir poniendo en alto el nombre del estado en todos los eventos que asista, tanto locales como nacionales.

-¿Cómo te sientes con este nuevo título de belleza?

“Estoy emocionada, este año me ha traído muchas sorpresas, y esta nueva corona es una de las más deseadas en el paso de los certámenes de belleza”.

¿Serás la que represente el estado en el nacional?

“Los tiempos lo dirán”.

¿Qué más te falta en tu vida como modelo?

“Estoy satisfecha con lo logrado, sé que me faltan muchos sueños por cumplir, pero hasta el momento solo doy gracias a Dios porque me ha dado todo lo necesario y me ha ayudado a llegar hasta donde estoy”.

-¿Quién ha sido tu mayor motivación?

“Indiscutiblemente mi familia, que en todo momento están ahí para darme sus mejores consejos y no dejar que me derrumba, y si lo hago, me levantan con ese cariño que sienten por mí, soy bendecida con la familia que Dios me dio”.

La modelo, también exreina de Turismo Tlaxcala, expresó que es un orgullo seguir contribuyendo para su tierra, sobre todo es un honor ser un modelo a seguir para muchas señoritas que buscan ser soberanas,

porque para ser lo que uno quiere, siempre hay que tener iniciativa, vencer esos miedos que a veces nos acomplejan y no nos dejan brillar, luchen chicas hasta lograr lo que quieren, no teman pararse en un escenario, la inseguridad es nuestro peor enemigo, por eso yo les digo dejen que hablen, ustedes brillen y brillen mucho.