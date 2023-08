Teolocholco tiene nueva reina de la nuez

Teolocholco tiene soberana y es Miranda Águila, quien obtuvo la corona de Reina de la Nuez 2023. En medio de la algarabía y una noche muy glamurosa, la bella joven fue electa como la nueva representante de la feria de este municipio, su encomienda es de un año para dar a conocer lo mejor de su tierra.

Círculos Alfombra roja en Tlaxcala

Continúa leyendo:➡️Carmen García es Miss Universo Fitness 2023

La bella modelo agradeció a quienes la apoyaron en todo momento, en especial se refirió a su familia, que la impulsó para ganar el título mayor de belleza de Teolocholco. Los atuendos que lució son de reconocidos asesores de imagen como Uri Corona y César Corona de Fabrica de Reinas, quienes estuvieron al pendiente de cada detalle en el certamen.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la pasarela de gala Miranda posó con un vestido largo color azul rey, una caída elegante de tela de tul que dejó ver su espectacular silueta. Miranda tiene 19 años de edad y estudia odontología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

La encantadora modelo profesional, cuenta con varios títulos de belleza, en lo que resalta Miss Teen Universal 2020 y Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2021, por mencionar algunos, donde ha puesto en alto el nombre de Tlaxcala y su municipio.

Círculos Colección de verano Nayeli Meléndez cautiva con “Cápsula”





Más información:➡️Melany representará a Tlaxcala como Miss Petite

Cuéntanos un poco de ti ¿Qué es lo que te gusta hacer?

Me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. Me gusta conocer nuevos lugares, tanto turísticos como cafés, restaurantes… también me gusta bailar.





¡Bien! Ahora dinos ¿Qué no te gusta?

La maldad de la gente, la envidia.





Te recomendamos:➡️Juliana Téllez de reina a directora





Círculos Lizeth Vargas, orgullosa de ser Flor Regional Tlaxco

¿Qué significa para ti la palabra éxito y qué significa la palabra humildad?

Esa pregunta es buena pregunta, creo que estas dos, son palabras claves, el éxito se va desarrollando según el esfuerzo de cada persona, en cuanto la humildad es símbolo de comprensión, de saber escuchar y de aceptación hacia otras personas.





¿Qué significa para ti, portar la corona de la soberana de Teolocholco?

Un enorme placer, ser la representante de un municipio lleno de costumbres y tradiciones.

Círculos Se inspira en Barbie

Más información:➡️Nayeli Zempoaltecatl cumple su sueño de ser reina

¿Qué te gustaría resaltar más de tu municipio?

Sus tradiciones.





¿Cómo te consideras?

Una mujer leal, pero sobre todo orgullosa de donde soy; soy noble, soy audaz, soy paciente, me gusta ser comprensiva, esa soy yo.

Círculos Glamur en Galerías Tlaxcala

No dejes de leer:➡️Andrea Monserrat es Teen Universe Huamantla

¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas Teolocholco?

La tierra donde nací. Un lugar lleno de tradiciones y muy hermoso en toda su extensión.





¿Son importantes las opiniones de tu familia en las decisiones que tomas?

Sí, definitivamente. Me han apoyado en todo, cada paso que doy ellos están en a mi lado.