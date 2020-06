Zarco Acosta festejó 27 años de vida

El cantante tlaxcalteca Zarco Acosta Oliva, festejó en casa su cumpleaños número 27, en compañía de sus seres queridos, quienes le desearon lo mejor en este nuevo año de vida y, aunque las cosas fueron diferentes por la contingencia sanitaria de Covid-19, no pasó desapercibida esta fecha.

En la celebración solo estuvieron presente sus más cercanos familiares; el cantante dijo que ya habrá tiempo para celebrar en grande con sus amigos y demás amistades, aunque comentó que se siente muy bendecido al haber recibido inmensas felicitación en sus distintas redes sociales, principalmente de sus fans que siempre están apoyándolo.

“Este año fue diferente, no fue como los anteriores, dónde reunía a todas mis amistades y familia, pero debido al Covid-19, me vi en la necesidad de no arriesgar a mi gente, por eso no festejé en grande, solo algo simbólico para que no pasara en blanco está fecha importante para mí”.

El joven talentoso, y con 15 años de trayectoria musical, expresó que en este año tenía muchos planes para continuar su carrera artística, pero con lo de la pandemia, detuvo todos sus proyectos, los que retomará el año que viene, por lo que dijo que será una gran sorpresa para sus seguidores.

Por último, reiteró su agradecimiento con todas las personas que lo felicitaron por su onomástico y agradeció al Todopoderoso por un año más de vida.

