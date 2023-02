Presentan novela “No es el diablo” del escritor tlaxcalteca Gerardo Lima

“No es el diablo” es la nueva novela del escritor tlaxcalteca Gerardo Lima Molina quien, fiel a las temáticas que aborda en sus obras, plasma en su narrativa el horror pero en este caso originado no por seres demoniacos o de otras dimensiones, sino por la misma humanidad.

La historia se desarrolla a partir de un escritor que está investigando el asesinato de tres mujeres en la zona de Tizatlán, por lo que Gerardo Lima la describe como una novela antipoliciaca.

Gerardo Lima presenta su nueva novela "No es el diablo"

“La novela no se centra en encontrar al culpable, sino más bien en descubrir cómo todos somos parte de un cosmos carnívoro en donde pueden morir chicas. El título es lo que más explica la novela, porque el asesino no es un monstruo. Lo aterrador es la realidad en donde puede asesinarse a tres chicas y no pasa nada. Es voltear a verte a ti y ver que tú eres el monstruo, con esta idea de que nosotros somos los que embrujamos las cosas”.

Esta novela fue creada como parte de una beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en su edición 2019 y se suma a otras producciones como “Cosmos Nocturno”, de 2018, y “Megaloceros”, de 2021, con los que el escritor ha destacado a nivel local y nacional por su propuesta narrativa enfocada al terror.

“ Es una novela corta y fragmentaria porque me interesaba no solo la voz de un personaje o del narrador, sino un montón de voces. De pronto sale la voz de una mamá, la voz de quien descubrió los cuerpos, la voz de un policía, el escritor y el asesino que también tiene su parte para hablar. Lo que quería lograr era una fusión de un montón de voces y jugar con toda esa estructura ”.





Gerardo Lima Molina, Escritor

Me interesa hablar de lo bello y de lo sublime dentro de lo terrible, eso siempre va a estar en mis obras”