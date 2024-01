Conmueve al futbol estatal la muerte de Víctor Agustín Vargas

La muerte del joven futbolista Víctor Agustín Vargas Xochitototl, ocurrida de forma repentina el pasado fin de semana en un accidente de motocicleta, conmovió al medio de este deporte en la entidad de Tlaxcala.

El jugador disfrutaba de la vida a sus 28 años de edad y compartía sus momentos especiales a través de sus redes sociales, pero un mal momento acabó con su vida en el bulevar Ocotlán, cerca del Plantel 01 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala.

La pérdida repentina del jugador caló a futbolistas y clubes del futbol amateur estatal, quienes han expresado sus condolencias por su temprana partida.

Vargas Xochitototl fue sepultado en el panteón Ángeles de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala, donde desde hace seis meses descansan los restos de su padre.

Víctor Agustín fue originario de Ocotlán, Tlaxcala, y desde su infancia vivió con intensidad el futbol.

Su trayectoria empezó desde los 13 años de edad al ingresar al Club Pachuca, en Hidalgo. En Tlaxcala jugó para los Coyotes en la segunda división profesional nuevos talentos. Fue futbolista de equipos de soccer y rápido, a nivel amateur. En 2023 representó a Tlaxcala en el nacional Street Soccer celebrado en Veracruz, equipo que fue dirigido por Alejandra Zacapantzi.

Además, Víctor Agustín dedicó tiempo a su formación académica ya que estudió administración de empresas en la Universidad del Valle de Puebla.

PESAR

Amigos, compañeros de equipo y directivos de ligas y equipos mostraron su pesar ante la pérdida del deportista.

Julio Paredes, quien fue su compañero en varios equipos, señaló que su muerte es inesperada, ya que estaba activo en el deporte y compartía alegremente jugar al balompié.

Por su parte, Eloy Cuéllar, directivo del equipo Bangú, sostuvo que ha sido dolorosa la muerte de su jugador.

El club comunicó que con profunda tristeza, desolación y desconsuelo informa que su compañero y amigo Víctor Vargas se adelantó en este viaje.

Víctor Vargas fue parte de Bangú durante el 2023, siempre con un espíritu ganador, apreciado por los compañeros por su gran talento con el balón, y su incomparable sentido del humor, refirió el también entrenador.





Añadió que “fue una voz fuerte en nuestro equipo, un líder que siempre se mostraba con comunicación con todos durante un encuentro, gran anotador de goles y hacedor de jugadas fantásticas. Sin duda le vamos a extrañar mucho en las canchas y fuera de ellas, estuvo presente en victorias y derrotas, y en ese segundo lugar que obtuvimos en el torneo pasado de la Liga de Futbol Chiautempan 86”.

Señaló que “sin duda la escuadra de Bangu FC Tlax le echará de menos, extrañaremos al jugador, pero mucho más al ser humano, al amigo, al compañero. Siempre le recordaremos”.

Por su lado, Mishel Torres se despidió con dolor y refirió “que siempre estaré agradecida por todos los años que la vida me permitió tenerte de amigo, gracias por todos los momentos buenos y malos, por todas las risas. Fuiste, eres y siempre serás un crack”.

Directivos de la cancha Zona 7 de Acuitlapilco, Tlaxcala envió su pésame a la familia del jugador, quien fue campeón en ese espacio deportivo. “Seguro volará alto como lo hizo en el futbol”.

Por su parte Eder Vargas mencionó que aún no asimilo todo esto, no sé qué pensar, qué decir, no puedo entender cómo pasó todo esto, el que ya no estés. Siempre fuiste un gran amigo, un gran jugador, una gran persona que en ocasiones estuviste conmigo sin pedirlo, siempre fuiste y serás un ángel… hoy me encuentro con el corazón roto por tu partida.

La futbolista Dila Amaro señaló que no cree la muerte de Víctor Agustín. “Te extrañaremos mucho. Gracias por ser parte de todas las anécdotas. Descansa en paz Víctor Vargas”.

Mientras tanto, Miguel “Gato” Macías, portero que compartió momentos con el futbolista fallecido dedicó su título recién ganado, “se nos fue un amigo, con dedicatoria hasta el cielo mi buen Víctor Vargas”.

David Macías sostuvo: Te adelantaste en esta vida, gracias por compartir esa sonrisa dentro y fuera de la cancha y por exigirme mucho para ser mejor, se van a extrañar esos regaños, pero sé que ahora estás en un lugar mucho mejor, vuela muy alto y descansa en paz.