Conoce a Lauren, la youtuber tlaxcalteca que enaltece la cocina tradicional

Desde su hogar en Guadalupe Tlachco, la mujer de 70 años dedica sus días a labores domésticas: prepara comida, limpia su casa y alimenta a sus animales; pero, desde hace tres años, crear contenido en internet se ha vuelto parte su rutina.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la cocinera confiesa que la idea de crear el canal fue de sus hijos. Sin embargo, ahora es ella quien propone contenido y disfruta saber que internautas internacionales se deleitan con las recetas familiares heredadas de su mamá: “Me acuerdo que mi mamá siempre me decía que no hay momentos difíciles para una cocinera, pues siempre encontrarás qué comer o inventar”.

También ha aprendido de las técnicas culinarias de su pueblo, ya que la costumbre del lugar es ayudar en la preparación de alimentos cuando hay celebraciones de cualquier tipo: “Me ha ayudado mucho ir y no nada más aquí, también en otros pueblos porque a través de la vida y del tiempo voy aprendido muchas cosas”.

Lauren obtiene gran parte de sus insumos de sus árboles de fruta, huertos de plantas, flores y cosecha de maíz; sin embargo, los ingredientes estrella de su cocina son la canela, el comino, el anís y el clavo, mismos que emplea para sus famosas fórmulas de pipián, tlaxcales, tamales de capulín, tlacoyos, tortitas de haba, tesmole y pinole. Estas delicias, en forma de tutorial, están contenidas en sus diferentes redes sociales.

De Tlachco para el mundo



Nos vamos acomodando con lo que tenemos y como Dios le dé a entender a quien me esté grabando, dice la cocinera cuando preguntamos por su proceso creativo. Y cómo cuestionarlo si la simpática manera de presentarse ante sus nietos (como llama a todos los usuarios que la siguen) han hecho de Lauren toda una figura de la gastronomía mexicana en Internet.

A tan solo tres años de su primer video, “Cocinando con Lauren” cuenta con casi 40 mil suscriptores en Youtube y en TikTok ya superó el medio millón de usuarios.

Su hijo Omar, quien graba, edita y administra las redes sociales, afirma que la constancia ha sido la clave del éxito, así como la recuperación de las inigualables comidas preparadas por las abuelitas de Tlaxcala, mismas que ahora se difunden asiduamente en el resto del país, en Estados Unidos y Canadá.

Al descubrir este triunfante nicho de mercado en la entidad, el equipo espera poder registrar una marca para vender productos locales y ofrecer los guisos de Tlachco a los visitantes. Así como implementar nuevas secciones para fortalecer su catálogo.

Enseñen todo lo que saben porque todos los tlaxcaltecas somos inventores, sabemos muchas cosas y por qué no enseñarle al mundo lo que sabemos hacer”, finaliza la tlaxcalteca.

