Historias | Panchita tiene 82 años y no para de bailar

Francisca Cruz Vidal nació en Totoltepec, Puebla, pero sus intereses académicos y profesionales la llevaron a instalarse en Tlaxcala desde muy joven. Fue en Panotla donde estudió la Normal y desarrolló su labor docente durante 42 años, también estuvo al frente de grupos en los municipios de Nativitas, Totolac y Xalostoc. Al momento de jubilarse, “la maestra Panchita”, como la conocen sus allegados, decidió dedicar su tiempo libre y energía a su segunda pasión: la danza.

Doble Vía En México sólo siete estados juzgan como agravante de género el ataque con ácido a mujeres; Tlaxcala no es uno de ellos

Continúa leyendo:➡️Muere a los 121 años el hombre más longevo del mundo

El espacio donde se expresa artísticamente es el grupo Xiadani, que tiene nombre de origen zapoteco y significa “la flor que llegó”. Esta agrupación está conformada, en su mayoría, por mujeres de entre 60 y 80 años que, debido a la poca participación varonil, han ideado adoptar el pantalón y hacer el papel masculino cuando se requiere sobre el escenario para el repertorio de danza folclórica, de conquista y prehispánica.

Recientemente, el grupo reconoció a doña Panchita como la bailarina más longeva, pues con 82 años es una entusiasta integrante y un ejemplo de fortaleza para sus colegas.

En entrevista para este Diario, la galardonada expresa que la danza le ayuda a mantener su vitalidad:

Doble Vía ¡Sácale el jamón a la torta! Estas son algunas opciones para evitar los embutidos

Te recomendamos: ➡️Hombre japonés se lleva récord del más longevo, ¡tiene 112 años!



Me da la idea de estar viva, de conservar mi salud y de colaborar con mis compañeras. Asimismo, reconoce que el tiempo ha mermado cierta destreza: “En un inicio era muy liviana y cuando llegué al grupo todavía tenía la fortaleza de bailar. En la actualidad posiblemente va cambiando los sentidos y el cuerpo, pero eso no me impide moverme”.

Me doy mucho ánimo y les doy ánimo a mis compañeras,

Doble Vía “Más allá del cielo”: Papalotes surcan los cielos tlaxcaltecas

Más información: ➡️Felipe de Edimburgo, el royal más longevo en el mundo, cumple 99 años

confiesa la bailarina mientras apunta que su gratitud más grande es con la salud que le ha permitido cumplir este sueño y compartirlo con el público que siempre las recibe cálidamente: “Siempre nos apapachan y nos aplauden mucho. Es una satisfacción que con palabras no se puede decir, es mucha alegría”.

El grupo de danza Xiadani está a cargo del maestro Adán Báez Pérez y son las hermanas Marina, Martha y María Elena Jiménez Carro quienes están al frente, invitando y recibiendo a más adultos mayores que deseen mantener su fuerza y energía. Los tres ensayos semanales las han llevado a presentarse en espacios locales e internacionales, ya que han participado en encuentros de danza en Argentina y Brasil.

Doble Vía Ley antitabaco: ¿En qué lugares está prohibido fumar?

Lee más: ➡️“Niño Torres”, de los jugadores más longevos del futbol estatal

Salvador Dalí decía que muchas personas no cumplen los ochenta porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los cuarenta; en ese sentido, la maestra Panchita anima a las personas mayores a involucrarse en actividades que les permitan distraerse, pues la vida no se acaba al llegar a cierta edad: Aunque sea con mi bastón o como pueda, yo tengo que moverme, tengo que salir adelante porque no es posible que me quede tiesa en una silla. La vida es tan bonita si la sabemos vivir.