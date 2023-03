“Más allá del cielo”: Papalotes surcan los cielos tlaxcaltecas

De enero a marzo, los cielos tlaxcaltecas son adornados por coloridos y creativos papalotes. Hechos de papel o tela, los aficionados a esta práctica se reúnen en familia para volar sus mejores cometas, algunos elaborados aún con materiales que se tienen en casa, otros adquiridos por artesanos dedicados a elaboración de estas piezas.

Doble Vía ¿Lo sabías? Pedro Infante y José Alfredo Jiménez cantaron en Tlaxcala en la década de los 50

Continúa leyendo: ➡️¿Deben masificarse los biocombustibles?

En Tlaxcala existe una empresa dedicada a la creación de estos coloridos y divertidos artefactos voladores y hablamos de “Más allá del Cielo”, a cargo de Luis Miguel Herrera Pérez quien, desde niño ha mostrado el gusto por los papalotes.

Con el paso de los años, este gusto se fue convirtiendo en pasión, por lo que ahora, no solo los vuela, también los hace para su venta, e inclusive su creatividad ha sido premiada en concursos estatales y nacionales.

Desde los doce años empecé a volar papalotes, narró Luis en entrevista para este Diario. “Los hacía con varitas de campo y un pedazo de plástico, generalmente una bolsa, esto era lo que se acostumbraba en los pueblos”.

Doble Vía Los gastos hormiga pueden costarte más de 30 mil pesos anuales: Profeco

Más información: ➡️¿Científico o chamán? Conoce la misteriosa historia del Dr. Grinberg que inspiró el documental de Ida Cuevas

Continuó, a la gente le gustaban mis papalotes y me preguntaban cuánto costaban, pero al final me decían que no se lo podían llevar porque se les dificultaba su transportación al ocupar mucho espacio dentro del coche o autobús.

SURGE LA IDEA

Foto | Gibrán Espinoza



Esta situación hizo repensar sus diseños, y ahora los crea “armables” para usarlos cuantas veces les sea posible.

Doble Vía Médicos explican por qué los niños no deben usar dispositivos electrónicos

Lee más: ➡️“Escorpión venenoso de Tlaxcala”, un reptil endémico que no es escorpión ni es venenoso

“Copo de nieve”, fue su primer diseño, cuyos materiales para su elaboración son el tradicional papel china en varios colores, palitos de madera, argollas de plástico y diurex, que es el que le da más durabilidad a la pieza.

La técnica de armado es sumamente fácil, ya que solo hay que pasar las varitas de madera por las argollas, unirlos en los extremos y ¡listo! Nuestro papalote ya está armado para pasar con él horas de diversión. El tiempo de vida de este entretenido artefacto puede llegar a más de un año, todo depende del cuidado que le demos.

Continúa leyendo: ➡️¿Realmente es necesario usar brasier? Los médicos responden

El amante de estos artefactos voladores elabora tres tipos: el artesanal, que tiene dos variantes: tradicional y el desmontable, hecho con papel de china, carrizo y palos delgados de madera; el comercial de plástico, que puede llevar alguna impresión o logo y el profesional, elaborado con tela especial.

Referente al precio que tienen estas entretenidas piezas, son muy variables; ya que van desde los 30 pesos hasta los 8 mil. El costo dependerá del diseño, tamaño y material.

LA TÉCNICA PARA VOLARLOS

Foto | Gibrán Espinoza

Seguramente te preguntarás cuál es la técnica para volar papalotes, Luis Miguel, que es todo un experto en el mundo de estos objetos voladores nos da los siguientes consejos:

Doble Vía Llega a Tlaxcala "Tierra de Dinosaurios", atractivo imperdible para Semana Santa

Más información: ➡️Descubrimiento de nuevas galaxias pone en jaque la teoría del Big Bang

Lo primero y más importante, es que el día que nos animemos a volar un papalote, esté haciendo aire, ya que es un factor importante para que pueda volar.

La hora recomendada para nuestra mariposa de papel pueda surcar los cielos es de las 3:00 de la tarde en adelante.

Si nuestro papalote es plano y tiene “colitas” hay que alejarlo de nosotros aproximadamente unos 20 metros. A esa distancia otra persona lo levantará -de preferencia sobre su cabeza- y cuando se sienta una racha de viento lo debe soltar para que inicie su vuelo. Nosotros haremos la acción de jalar y soltar para que se mantenga en el aire y vaya tomando altura.

En caso de ser un papalote tridimensional, la distancia cambia, lo recomendable es alejarlo de nosotros unos 10 metros y los demás pasos son iguales.

Doble Vía Virus Zika: los mitos y las formas de cuidarse

No te pierdas: ➡️Cuaresma 2023: qué es, cuándo inicia y por qué no se puede comer carne

Aunque suena fácil, a algunos se les dificulta elevar un papalote, pero como dicen por ahí “la práctica hace al maestro”.





LA TÉCNICA DE ELABORACIÓN

La técnica que usa Luis Miguel para elaborar papalotes es la llamada “tensigridad”, que es el arte de tensar hilos. También estudió geometría sagrada que explica cómo funcionan los cuerpos geométricos y que son infinitos, además que las matemáticas son indispensables para elaborar un diseño de papalote.

La pasión por volar papalotes, lo ha llevado a participar en varios concursos y “coleadas” de papalotes en Tlaxcala y en varios estados del país como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Puebla, Querétaro, Chiapas, solo por mencionar algunos.

Doble Vía ¿Cuántas veces usas tus jeans antes de lavarlos? Esta es la sugerencia de los médicos

Te puede interesar: ➡️Por qué los chiles pican más si los “toreas”

Durante seis años ha participado en el Concurso de Papalotes del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, quedando dentro de los primeros lugares y es campeón del año 2022 a nivel nacional de papalotes construcción y vuelo.

“Las medidas para los papalotes que piden en el museo de Arte Popular para poder participar es de 1.5 metros como mínimo hasta 6.5 metros como máximo; los premios son de 2, 15 y 10 mil pesos para los primeros tres lugares”.

Entre los papalotes que ha elaborado Luis Miguel se encuentra uno en forma de águila; medía 20 metros de ancho por 15 de altura y surcó los cielos en un festival de música electrónica. Otra de sus espectaculares creaciones que ha llamado mucho la atención en las “coleadas” a las que ha asistido es la de una mariposa monarca, que tiene tres metros de alto y una cola de 15 metros.

Doble Vía Por esta razón los terremotos de Turquía y Siria fueron letales

Lee más: ➡️Tuzas y teporingos: dos pequeños mamíferos que habitan en Tlaxcala y favorecen la diversidad vegetal

SABÍAS QUE …

Tlaxcala es el estado donde más papalotes se vuelan a nivel nacional. Actualmente hay 45 voladores de papalotes registrados de manera profesional en la entidad y la cifra va en aumento

Los papalotes y su relación con Tepeyanco

El municipio de Tepeyanco es el que tiene un mayor antecedente histórico en relación con el vuelo del papalote, pues desde hace 120 años en esta comuna se llevan a cabo las “coleadas” de papalotes.

Foto | Gibrán Espinoza

El 22 o la última semana de enero vuelan entre 300 y 400 papalotes. Los lugares donde son realizadas las “coleadas” son: “El cerrito”, “La capilla”, “La barranca”, “Las águilas” y “Santa Apolonia”. Esta actividad dura un mes.