Buscan iniciar juicio político contra Blanca Águila

Con el derecho de ciudadana tlaxcalteca, Alberta Hernández Netzahual, exaspirante que encabezó la planilla Amarilla en el proceso de renovación sindical de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), advirtió que acudirá al Congreso local a promover un juicio político en contra de la diputada plurinominal Blanca Águila Lima, por violaciones graves a las leyes del estado y pedirá su destitución como legisladora.

Sostuvo que ya basta del temor entre los trabajadores del sector salud, amenazas, discrecionalidad en el otorgamiento de bases, y ser representados por quien se aprovecha del miedo para ganar elecciones.

¡Ya basta!, no quiero más opacidad en el manejo de mis aportaciones, no quiero que mi voz sea suplantada por su voz. ¡Ya basta! No necesitamos ser candidatos para alzar la voz, ni participar en un proceso amañado desde arriba.

La trabajadora de la Secretaría de Salud de Tlaxcala anunció que en los siguientes días visitará los centros de trabajo para hacer una lista de los sindicalizados hartos de las acciones de Águila Lima, además de que establecerá una agenda de lucha para disminuir la corrupción sindical.

Antes, acusó que durante muchos años el silencio de los trabajadores fue el principal promotor y cómplice de uno de los mayores y violentos cacicazgos en el estado.

Denunció que la actual dirigente de la Sección 27 del SNTSA los tiene cautivos como sus prisioneros. Todos saben que la señora Blanca Águila vive de nosotros y de nuestras cuotas, pero no solo eso, sino que a través del poder político que le han otorgado los gobiernos priistas, han obtenido prebendas que le da nuestra representación.

Reprochó que cuando algún compañero del sector salud no se asume como su trabajador, la actual diputada local amenaza a los funcionarios y a través del miedo busca erigirse como interlocutora del gobierno local para continuar obteniendo poder y dinero al margen de la ley.

3 planillas están registradas. El 22 de agosto será la votación para renovar dirigencia del SNTSA.

