Desde el Colectivo Mujer y Utopía, lucha Edith Méndez para que mujeres no sufran violencia

Involucrarse en la lucha feminista no ha sido una labor sencilla para Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía en Tlaxcala, pero su paso por el activismo le ha permitido fijarse la meta de luchar para que las mujeres y niñas no sufran más violencias. Crítica, informada y centrada es Méndez Ahuactzin, quien desde el 2017 encabeza el colectivo que surgió para visibilizar las realidades que viven las mujeres, como agresiones, violaciones, feminicidios, discriminación y otras problemáticas; pero también para atender y brindar servicios a las víctimas, presentar iniciativas, impartir pláticas y diversas acciones para que este género tenga mejor calidad de vida.

En el marco del Día Internacional de la Mujer afirma que su labor no es personal, pues la acompaña un grupo de mujeres que han logrado un avance importante en Tlaxcala, que van desde iniciativas, leyes y cambiar entornos sociales, pero reconoció que aun falta mucho por hacer.

LA SALUD DE LAS MUJERES VIOLENTADAS ES UN PENDIENTE

Diversos sentimientos llegaron a Edith Méndez al recordar un caso que marcó su vida. Atendió a una mujer de 70 años de edad que decidió divorciarse por la violencia que sufrió de su esposo, pero en el proceso una enfermedad crónico-degenerativa la llevó a la muerte, ahí se dio cuenta que el tema de la salud era un pendiente en la normativa.

Narró entre sollozos que la mujer no tuvo el apoyo de sus hijos para divorciarse, aún así, decidió seguir con el proceso y le brindaron acompañamiento y apoyo psicológico, pero la enfermedad pudo más y perdió la vida, hecho que pudo ser considerado como feminicidio por toda la violencia que pasó durante las décadas que duró el matrimonio.





“Toda la violencia que sufren las mujeres impacta en su salud física, emocional y mental, tenemos que trabajar en esto, el caso nos llevó a cuestionar qué pasa en los centros de salud, con la política pública, leyes para no brindar atención integral, no hay justicia restaurativa y todo se queda en la reparación del daño mediante una sanción o económica”.

Por lo tanto, a finales de 2022 y principios de 2023 presentaron una iniciativa sobre la salud mental de las mujeres violentadas, que formó parte de un proyecto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, pero no ha sido tomada en cuenta.

Invitó a las víctimas a acercarse a Mujer y Utopía, pedir apoyo, acompañamiento o algún servicio, para ello pueden comunicarse al número telefónico 246 46 6 8554 o contactarse vía redes sociales para darse cuenta que no están solas.

FEMINISMO DIO SENTIDO A SU VIDA

“Comenzamos en el feminismo por la propia historia” fue la frase que compartió la activista sobre sus inicios en la lucha por la mujer, lo cual le dio sentido a su vida.

Con una voz entrecortada, recordó que una situación familiar la hizo interesarse por la Psicología Social cuando cursaba la secundaria, esto para entender los motivos de la violencia y problemas sociales.

Recordó que, en su paso por la universidad en la generación 2002-2006, tenía la aspiración que laborar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de la Mujer o áreas de la mujer en los ayuntamientos, pero tras desempeñarse en el activismo no se ve en esos espacios porque no terminan de comprender la perspectiva de género y no brindan respuestas.

Indicó que fue en 2009, cuando integró el área de Promoción y Capacitación del colectivo para dar brindar pláticas en el estado, se convirtió en una mujer más sensible y crítica, aprendió a diferenciar el trabajo del activismo y la sociedad civil de lo que realizan en las instituciones que son regidas por un gobierno patriarcal, machista, estructura capitalista, clasista, colonialista, que no permiten brindar atención adecuada.

Una faceta poco conocida de Edith Méndez fue su faceta como docente en nivel secundaria y preparatoria durante tres años, lo que sirvió para ver la realidad de los estudiantes y que iban desde violencia hasta discriminación por ser homosexual, que también vivían en sus hogares.

En su vida personal, compartió que el feminismo le ha permitió mirar a las mujeres cercanas a su entorno y darse cuenta (con el fallecimiento de sus abuelas) que muchas crecieron en un contexto machista, misógino, violento, sufrieron violaciones, fueron obligadas a casarse y se convirtieron en madres sin tener la opción de alzar la voz.

Por lo tanto, optó por cambiar esa realidad y no formar parte de esa violencia, el colectivo es un espacio de aprendizaje, generar áreas de análisis, capacitación y reflexión.

Dijo que no es abogada, pero estar en la organización le ha permitido adentrarse en la rama del Derecho, comprender qué es y cómo aplicarlo para apoyar a las mujeres en casos legales, jurídicos y generar propuestas de iniciativa para presentarlas al congreso.





COLECTIVO EN LUCHA FEMINISTA DESDE 2002

El colectivo Mujer y Utopía surgió en 2002 ante la falta de leyes, organizaciones e instituciones para atender a mujeres que enfrentaban algún tipo de violencia, entonces su papel fue velar por ese sector y luchar para que se cumplan los derechos humanos, una vida libre de agresiones, brindar atención a los derechos sexuales y atender a las mujeres del campo, entre otros rubros que no eran visibilizados.

Recordó que en ese año buscaron alzar la voz por las distintas realidades que vivían las mujeres (violencia, violaciones, abusos, daño psicológico), pero también lucharon para iniciar la tipificación del delito de trata de personas y lograron sumar a diversas organizaciones de académicas y activistas.

Fue en 2005 cuando la organización fue establecida legalmente y contaba con otra directora, Edith Méndez se integró en 2009 en el área de Promoción y Capacitación, que es un eje temático de la organización para promover y difundir los derechos de las mujeres, brindar capacitación, espacios de reflexión para este género, pero también para hombres y adolescentes.

A 20 años de Mujer y Utopía, mencionó que es propicio hablar sobre los avances para las mujeres y la aplicación del marco normativo, ahora existen leyes locales a nivel nacional para dar respuesta a instrumentos internacionales, recomendaciones y aplicación, pero aún falta mucho por hacer.

Sobre las acciones, destacó que constantemente se encuentran en trabajo de observancia en las instituciones porque no terminan de comprender la importancia de la perspectiva de género, aún niegan y minimizan las realidades que viven las mujeres.

Agregó que, a dos décadas de lucha, uno de sus logros principales fue incidir en el marco normativo en 2010 al presentar una denuncia por omisión en contra del congreso por la falta de armonización de estas leyes con la normativa internacional, el cual fue el primero en ganar y se llevó a la modificación de leyes o al código penal civil sobre violencia familiar, custodia, alimentos y divorcio.

Otro fue lograr la tipificación del delito de feminicidio, Tlaxcala es uno de los últimos estados en dar respuesta a iniciativas nacionales, han presentado propuestas, iniciativas de reformas, fortalecido leyes, políticas públicas y capacitar al funcionario público.

Lamentó que en cada administración deban hacer nuevamente su trabajo porque en las instituciones ocupan espacios sin perfiles especializados, lo cual es una labor permanente del área de Investigación e Incidencia para monitorear los contextos de violencia, derechos humanos y las instituciones.

Otros logros fueron en 2008 establecieron el Observatorio de Violencia Social en Tlaxcala contra las Mujeres y en 2009 integraron el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio para monitorear los casos de este delito y brindar acompañamiento a los familiares, reformas y trabajo institucional para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

Desde hace siete años, el colectivo cuenta con la Escuela Feminista, surgió como una estrategia mixta, pero hoy se enfoca en las mujeres.