Día Internacional de la Lengua Materna: A contracorriente, luchan por preservar las lenguas originarias

Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra, cita el poema del fallecido filósofo, historiador y académico mexicano Miguel León-Portilla, que representa la pérdida de los conocimientos universales de las comunidades indígenas.

Hoy, como cada 21 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, cuyo objetivo es salvaguardar la diversidad lingüística de los pueblos originarios.

Empero, la realidad es que no hay mucho qué celebrar en Tlaxcala, donde la lengua indígena se extingue poco a poco, coinciden historiadores y nahuablantes.

Según el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Tlaxcala hay 27 mil 174 personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua originaria, de los cuales 23 mil 171 son náhuatl, mil 910 totonacos, 602 otomíes y 281 mazatecos.

“Aunque objetivamente en la práctica es un número menor”, dijo el historiador y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el tlaxcalteca Ignacio Pérez Barragán.

Y agregó: “en el censo actual, es el tres por ciento de la población de Tlaxcala que habla el náhuatl, pero este porcentaje está disfrazado porque para el año 2010 hubo un acuerdo entre los nahuablantes para decir que hablaban náhuatl y así obtener recursos federales a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas”.

Y fue claro en decir que el problema no es la gente, sino que no hay una transmisión real y efectiva de la lengua, debido a que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes.

Asimismo, el avecindado en el municipio de Yauhquemehcan subrayó que se habla del rescate de la lengua, “pero los que producimos material o los que enseñamos la lengua, estamos olvidados”.

De este modo, sintetizó que las principales problemáticas que impiden fortalecer la preservación de la lengua, es que relegan a los profesores, no ofrecen una capacitación a la personas nahuablantes para que transmitan el idioma de una manera digna y profesional y la materia de la lengua náhuatl del Conafe no es obligatoria, “por lo tanto, esta no se imparte de manera real”.

No basta que los alumnos de las escuelas bilingües canten el himno nacional en náhuatl, porque los niños solamente lo aprenden de memoria, pero no lo comprenden, puntualizó.

RECIO Y DIRECTO, AGUSTÍN RANCHERO

Del último bastión otomí del estado, Ixtenco, sólo quedan dos maestros: Agustín Ranchero Márquez y Mateo Cajero.

El primero, hombre de 85 años de edad, es de los principales impulsores de la lengua yumhu en el hoy Pueblo Mágico, pero está relegado.

Aquellas andanzas por las escuelas bilingües ya son historia, porque según dice, ahora los maestros de la lengua originaria sólo tienen el interés que sus alumnos aprendan unas cuantas “palabritas”.

Ejemplificó: “como en una clase de inglés con el ‘pollito, chicken’… así están con el otomí, palabras más, palabras menos, pero no existe una real enseñanza para que desde pequeños sepan entablar una conversación con nuestra lengua”.

LA COSMOVISIÓN, BASE DE LA PRESERVACIÓN DE LA LENGUA

Para el presidente de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, Armando Díaz de la Mora, la preservación de las lenguas es no solamente hablar palabras en náhuatl que se escuchen bonitas, sino entender la cosmovisión de los pueblos antiguos.

De esta manera, la cosmovisión de los pueblos indígenas refleja una relación cósmica entre la vida, la muerte, la naturaleza y todo lo que rodea. Esta perspectiva es una parte fundamental de la identidad cultural y espiritual.

Tenemos que entender cómo concebían al mundo, cómo lo interpretaban, cómo lo entendían… también, el rescate y la preservación de las lenguas es entender cómo era la visión, cosmovisión de esos pueblos y cómo esa cosmovisión ha cambiado hasta la actualidad, es decir, no solamente presumir que yo hablo náhuatl, sino entender su raíz, dijo el historiador.

NAHUABLANTES REMAN CONTRACORRIENTE

Escritora de libros en náhuatl, presidenta del grupo Tlahtoltequitl, así como maestra de la lengua indígena, Calixta Muñoz Corona, de la comunidad de San Felipe Cuauhtenco, rema contracorriente para impulsar, pero sobre todo preservar la lengua materna.

Respaldada por los nahuablantes de la comunidad, organiza cursos y actividades culturales para mantener viva la cosmovisión y lengua originaria.

En relación al Día Internacional de la Lengua Materna, afirmó que más que celebrar, es “manifestarnos para decir que aquí estamos y aquí seguimos”.

Lamentó que las organizaciones culturales que luchan por velar que la lengua indígena siga presente, no reciban el reconocimiento ni moral ni mucho menos económico de los gobiernos.

En esta época del tradicional carnaval, las camadas reciben sus apoyos económicos, mientras los que verdaderamente impulsamos la cosmovisión de los pueblos indígenas, no nos toman en cuenta, recrimina.

SE AVERGÜENZAN DE SUS ORÍGENES: ETHEL XOCHITIOTZIN

En la comunidad indígena de Guadalupe Tlachco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, cuatro generaciones juntas. Foto: Cortesía / Armando Pedroza

Otro de los factores que afectan a la preservación de la lengua indígena, es que los jóvenes actualmente se avergüenzan de sus orígenes, dijo Ethel Xochitiotzin Pérez, escritora y profesora de náhuatl.

Así, la originaria de la comunidad de Santa María Tlacatecpa, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, manifestó que contrario a esas actitudes, nunca van a dejar de ser lo que son, pobladores con una rica herencia indígena.

También, la docente en la Universidad Intercultural de Tlaxcala dijo que personas extranjeras han mostrado mayor interés por la lengua náhuatl que los propios mexicanos. Incluso ha llevado el náhuatl a Polonia y a Alemania.

Aun así, la escritora mantiene una lucha férrea para preservar la lengua, pero sobre todo, a inspirar a las nuevas generaciones a mostrar el orgullo de los orígenes indígenas del pueblo tlaxcalteca.

LA FECHA

El tema de este 2024, por el Día Internacional de la Lengua Materna, es “Educación multilingüe: un pilar del aprendizaje intergeneracional” , como herramienta crucial para una educación inclusiva y la preservación de las lenguas indígenas.