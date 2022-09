Inviable propuesta de presupuesto 2023, dice Minerva Hernández

Aunque muestra un incremento de casi el 10 %, el proyecto de presupuesto federal para Tlaxcala es insuficiente y no está acorde a la realidad del estado, pues el aumento es inercial y no por la “buena voluntad del Ejecutivo federal”, además de que no contempla un incremento en seguridad, infraestructura carretera y turismo, criticó la senadora por Tlaxcala del Partido Acción Nacional (PAN), Minerva Hernández Ramos.

En rueda de prensa, comentó que los 25 mil millones de pesos representan un aumento de dos mil 166 millones en comparación con lo aprobado para el ejercicio fiscal 2022 y, aunque el estado podría recibir un poco más por los proyectos concurrentes, en el estado no existe ninguno, además de que sería difícil cuantificar la cantidad de recursos al ser multianuales.

Explicó que los rubros que mostraron un aumento fueron los ramos 33 y 28, de participaciones y aportaciones de mil 451 y mil 256 millones de pesos, respectivamente, pues para el de educación incrementó apenas en 40 millones, lo cual es prácticamente inservible.

En este sentido, puntualizó que este crecimiento es netamente inercial, donde no le apuestan a la productividad del estado, que se tradujera en mayor inyección de recursos en carreteras, caminos rurales, hospitales, escuelas, campo, centros deportivos o proyectos culturales, además de que no existir recurso para infraestructura.

No hay un solo peso presupuestado para la inversión física en carreteras, por segunda ocasión en este periodo de la administración federal, como se dio en 2021 y eso es un tema delicado, pues los incrementos obedecen al mandato de ley y están sujetos a la recaudación federal participable, recalcó.

De igual forma, reprochó que en este sexenio haya incrementado la crisis presupuestaria en la mayoría de los municipios del país, esto al cancelar los recursos adicionales y reducir los fondos que, por mandato de ley, de ahí que hacen estimaciones optimistas para el 2023 con números alegres, pero está en duda el concretarlos.

Asimismo, reprochó que el gasto federalizado en seguridad pública no fue diseñado para otorgar despensas al cuerpo policiaco, sino para otorgar incentivos, capacitación, prestaciones y mucho menos para destinar recursos a proyectos políticos personales qué, a su parecer, es lo que está sucediendo.

Algunos municipios del estado están otorgando despensas y tal vez son de frijol con gorgojo para reconocimiento de quien está a cargo nuestra seguridad, en este esquema Tlaxcala debería incursionar en un esquema de incentivos a los policías e invertir los recursos en reconocimiento a quienes arriesgan su vida para protegernos, indicó.

Finalmente, exhortó a la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, así como a los alcaldes y presidentes de comunidad para unir esfuerzos desde sus respectivas trincheras para cambiar el rumbo del estado ante la crisis de seguridad por la que está atravesando.

Minerva Hernández, senadora por Tlaxcala: “El colocar un letrero o vinil en el piso con fotografías de los héroes no es un proyecto, aunque así lo llamen, y no puede generar turismo”.

