Positivas, ventas de tortillerías en Tlaxcala

Las fiestas patrias resultaron positivas para las tortillerías al elevar sus ventas porque familias las utilizaron para la preparación de los antojitos mexicanos, afirmaron los responsables de los negocios.

Tras referir que respetaron los precios del kilo de este producto básico en los alimentos de los hogares, los dueños y responsables dijeron que registraron largas filas de clientes que acudieron a comprar prácticamente de dos kilos en adelante, lo que sin duda les benefició.

A pesar de que no hubo celebraciones masivas por las fiestas patrias ante la pandemia de Covid-19, los responsables de este giro manifestaron que sus ventas fueron buenas en esta semana, ya que en algunos casos también vendieron totopos para chilaquiles en un precio promedio de 19 pesos la bolsa, memelitas en 20 pesos el kilo y tlacoyos en 30 pesos el kilo.

En un sondeo que realizó este Diario, Jaime N., dueño de una tortillería de máquina en el municipio de Tlaxcala, estimó sus ventas subieron 30 % comparada con la semana anterior, pues mucha gente acudió por sus tortillas pequeñas para chalupas y tacos sudados.





“La clientela se llevaba de dos kilos en adelante de tortilla tan solo para chalupas, pero también me decían que harán tacos dorados, flautas, en fin, por ratos tenía una fila larga de personas esperando turno, junto con mis dos trabajadores sentía que no me daba abasto porque unos pedían la tortilla normal y otros la chica”, comentó.

Foto: Mizpah Zamora

Virginia N., empleada de una tortillería de máquina, expuso que en estos días de fiestas patrias trabajaron con horario normal, porque saben que a lo largo del día asisten compradores por sus tortillas.





“Tuvimos pedidos especiales de tortillas, más la venta normal. Sí vimos gente que hacía sus compras para convivir con sus familias”, apuntó.





Guillermina N., dueña de un puesto de tortillas de comal en La Loma Xicohténcatl, compartió que surtió diferentes pedidos de antojitos mexicanos, lo que le benefició en ganancias.

“A parte de vender tortillas de comal, ofrezco memelitas y tlacoyos, que fueron los antojitos que me pidieron para estas fiestas patrias. Los vendí ya preparados listos para servir. Había clientes que pidieron de tres kilos de tlacoyos. Estuve trabajando todo el día, pero me fue bien”.

En Tlaxcala un kilo de tortilla de máquina tiene un precio promedio de 13 y 14 pesos, mientras que las de comal 15 y 17 pesos.









Entre 13 y 14 pesos se encuentra el precio promedio de kilo de tortillas de máquina.

