Deshojando el cempasúchil | La ley debe cumplirse a cabalidad, aunque nos duela

Me pregunta un amigo, ¿sabes por qué los senadores de Morena aprobaron 20 leyes en cinco horas? Yo le dije porque se los mandó el presidente en la reunión previa, y él me contesta aparte de eso… ¡porque no saben leer ni escribir, solo obedecer y levantar la mano! Fuera de broma, si bien el pueblo manda –o debería hacerlo realmente- nunca le preguntan al pueblo y como la mayoría son acarreados, cuando se les entrevista no saben ¿por qué están ahí, gritando, llevando pancartas que ellos sólo aceptan? Y porque tienen monitores que les dicen lo que deben gritar, a veces son los mismos en distintos partidos, si bien no se puede negar que existen muchos fanáticos del actual presidente, tampoco se puede negar que el -¿vicio?- costumbre de llevar acarreados existe desde hace muchos años... lo malo es que si todos los mexicanos pudiéramos recoger nuestro voto, muchos de los que por él votaron recularían, sin embargo esta es nuestra realidad y hay que aguantar las consecuencias de las improvisaciones, y del cómo aprueban las nuevas leyes, todas anticonstitucionales, porque no siguieron los trámites debidos… de repente vemos imágenes de la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sólo dos manifestantes y dos policías resguardándola, pero eso vienen a pegar consignas contra la presidente de este lugar -¡el único de verdad independiente del poder ejecutivo!... pero de verdad ¿los jodidos de Guerrero y Veracruz pueden pagar pasaje de ida y vuelta para manifestarse, además de alimentos, todo esto es show… especialmente las mantas con terribles faltas de ortografía, tan obvias que se nota que son adrede, quiere decir que se las dan en el centro, quizá el propio Mario Delgado presidente de Morena, por órdenes de “ya saben quién”… Ojalá los ministros, los nueve que votaron contra la primera parte del Plan B se mantengan firmes en sus decisiones y no se dejen amedrentar por los esa bola de maquiavélicos de tercera que quieren lograr que haya un poder total, único y omnipresente en el país, el presidente los insulta con palabras repugnantes, hasta amenaza hacer modificaciones en la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo y hasta Monreal lo secunda -parece no darse cuenta que ya valió en la sucesión presidencial- él quiere asegurar la sucesión presidencial para Morena, pero 64 millones de mexicanos sin seguridad social, dicen que el Insabi valió para dos cosas, se justifican y explican que el IMSS y el IMSS Bienestar son cosas distintas, que serán iguales en cuanto a la centralización, así que ya no se mandará dinero a los estados para salud, sino que tanto hospitales, como médicos y medicinas llegaran desde el centro del país, y que la directora es una doctora, ya no será un antropólogo.

¡QUE BUENO QUE ACABARON CON LA CORRUPCION EN EL PAÍS!

López casi incendia el pódium de la mañanera presidencial, cuando le preguntaron por las finanzas de su hijo “Andy” o sea Andrés Manuel López Beltrán, y con su dedito mágico, lo negó, no obstante a las observaciones precisas y nombres de las “asociaciones” –todas ellas fantasma– con las que Andrés chico se ha asociado, y está sacando muy buen billete explotando los terrenos expropiados al fallido aeropuerto de Texcoco, esa fue noticia documentada en Latinus y no sólo eso ahora hasta está implicada la favorita para la sucesión, ya saben “Es Claudia” por haber otorgado contratos millonarios a los mismos amigos de Andy para arreglar el bosque de Chapultepec, frente al presidente callaron, pero por Whatsapp y Facebook llegan cientos de correos implicando a los hijos mayores y no les quiero decir cuántos en contra de sus funcionarios corruptos… por cierto que las nuevas leyes causaron que el secretario de Agricultura en visita a unos campesinos fue sacado a golpes, y si no lo ayudan unos lugareños a lo mejor lo linchan, quienes a lo mejor son iletrados, pero bien saben cuándo una ley les perjudica y los han afectado al disminuirles o quitarles lo que se les daba para la siembra, el fertilizante les fue retirado, etc… etc... pero si nuestro dinero es tirado en programas de fantasía que han resultado costar tres veces más de lo presupuestado, de por si el campo ya tenía tiempo en estar abandonado, sobre todo por los jóvenes, ahora sin lluvia y sin incentivos quedarán más desanimados y el sueño guajiro de ser autosuficientes pasará a la historia como un mito más….. ¿sabían ustedes que se ha cambiado siete veces la ruta del tren maya y que en su construcción de la ruta 5 va a ser elevada y por ello lleva pilotes gruesos y reforzados? Y en este trayecto –que supuestamente es el definitivo, han deforestado cientos de hectáreas de árboles de maderas preciosas, y con la perforación de varias cuevas subterráneas - la destruyeron la más bonita, grande y turística, la de la dama blanca, debido a unos pececillos, casi transparentes que allí habitan, están contaminando los mantos acuíferos, también están provocando la extinción de varias especies animales y en este momento se duda que sea exitoso para el turismo, lo mismo que la refinería de Tabasco y el aeropuerto Felipe Ángeles.

EN TLAXCALA

Nos enteramos con gusto de cosas muy interesantes que se están haciendo para beneficiar a la gente más desprotegida, hay grandes logros, pero… la austeridad –algunos le dicen austericidio -está llevando a los campesinos y a los más pobres a abandonar campos y pueblos sumándose a los miles de migrantes rumbo a EEUU, la ayuda que se está dando a los de la tercera edad es universal, por lo tanto no se respetó el antiguo padrón y cientos de los más pobres de los pobres quedaron en el abandono, si bien la ayuda proclama ser universal nadie llega a las poblaciones más lejanas, no sólo de Tlaxcala, sino del país… Cuando se hacen encuestas lo primero que sale a flote es la inseguridad, si está uno jodido malo, pero si tiene dinero es peor, por lo que sabemos de pláticas con las personas, el secuestro y el cobro de piso, así como las extorsiones, han aumentado, en todo el estado, por favor que pongan una oficina de inteligencia con huellas digitales de todos los delincuentes así como sus antecedentes penales, vigilancia con drones y luz en todas las esquinas, que las policías estén ubicados en puntos estratégicos de las poblaciones y que acudan de inmediato a un llamado de emergencia, de otra manera, delincuentes especialmente violadores es común que salgan libres, ya sea por un “arreglo” consistente con darle dinero al MP, a la víctima amenazándola; la ley debe cumplirse a cabalidad, aunque nos duela. Recuerden ya llegaron los malandros a Tlaxcala…