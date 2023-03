Joselin platica su experiencia como modelo

María Joselin Ramírez es una joven del municipio de Tlaxco, emprendedora de la belleza, modelo de profesión, ha posado para un sinfín de marcas de ropa, accesorios y productos de belleza, ha colaborado en estaciones de radio y programas de televisión, tiene 21 años de edad. En entrevista exclusiva, nos habló acerca de lo que realmente significa trabajar como modelo y de todas sus experiencias que ha tenido en este ámbito glamuroso.

Además, de cómo vivió su infancia, de lo que soñaba querer hacer y de todo lo que ha pasado para ser lo que hoy es, una modelo internacional que pone en alto el nombre de Tlaxcala y México.

Joselin y lo que realmente significa trabajar como modelo | Joselin Ramírez

¿Podría Joselin definirse en tres palabras?

Claro y sería fuerte, honesta y sobre todo trabajadora

¿Cómo fue la infancia de Joselin?

Mi infancia fue un poco difícil por cuestiones de salud por mi hermana menor, recuerdo los días en los cuales me quedaba sola o en casa con mis abuelitos mis padres nos estuvieron conmigo gran parte de mi infancia, pero sin duda es algo que entiendo y es algo lo cual me hizo fuerte y humilde.

Sin duda mi mejor recuerdo de la infancia es cuando salía a jugar con mi perro y ver el lindo azul del cielo.

Para ti ¿qué significa modelar?

Expresarme y sentirme bella ante la cámara.

Por favor, indícanos cinco características que cada modelo debería tener

Claro que sí. Sabes yo pienso que cada modelo tiene su esencia, pero sin duda creo que debería de ser humildad, creatividad, empatía, inteligencia y fuerza.

JOSWELIN3 Ha posado para un sinfín de marcas de ropa, accesorios y productos de belleza | Joselin Ramírez

¿Cuáles son tus trucos para comunicar fortaleza?

¿Sabes en dónde está el truco? En creer en cada una de nosotros, en creer de lo que somos capaces de lograr lo que nos proponemos y no escuchar las palabras hirientes de los demás "ahí está mi truco”.

¿Qué consejos le darías a las aspirantes a modelos?

Que primero que nada escuchen a su corazón y lo que quieren que nada ni nadie las detenga con perseverancia todo se puede lograr.

Sus inicios

¿Cómo fue tu comienzo en el modelaje?

Comencé por participar en concursos de belleza de mi hermoso municipio de Tlaxco y me empezó a gustar y a llamar mi atención el modelaje.

¿Cómo te descubrieron?

Páginas de Instagram me invitaban a colaborar con ellos para servir de imagen de revistas de pantalones, vestidos para certámenes y make up y así fue como me descubrieron.

¿Quién es tu referencia en el mundo del modelaje?

Sin duda alguna mi referencia es Elena Roldán.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

Es despertar muy temprano y agradecer a Dios por un día más de vida y mantener ocupada con cuestiones de trabajo.

Con una vida tan ocupada entre shootings ¿cuáles son tus trucos para mantener un equilibrio entre tu vida personal y laboral?

En la vida debemos de darnos tiempo para todo en mi caso organizo mis horarios para pasar tiempo con mi familia y pareja.

¿Cuál fue tu mejor rodaje y el motivo por el qué te gustó más?

Tal vez sea sobre el país, el lugar donde tuvo lugar el shooting o la marca con la que trabajaste.

Claro que sí yo creo que hasta ahora todos los rodajes que he hecho han sido maravillosos y llenos de alegría el primero de todos fue cuando colaboré con Km0 con sus hermosos vestidos para certámenes; después tuve una pequeña sesión para modelar una marca de pantalones esa marca es a nivel nacional.

¿Cómo se cuida Joselin?

Joselin se cuida tanto física como emocionalmente tomando mucha agua y tratar de comer saludable e ir con el médico una o tres veces al mes para checar que todo esté bien con mi salud.

¿Cuáles son las rutinas de ejercicio que practicas para mantenerte en forma?

Solo salgo a correr o andar en bici, sirve que también veo los lindos paisajes.

Para Joselin, ¿qué significa la belleza?

La belleza no solo es física, también es interna: se refleja en la forma en que te comportas con las demás personas, el cómo las tratas... es decir la belleza viene del interior.

¿Podrías compartir con nosotros tres consejos de belleza?

Claro, cumplir con mi skincare todos los días, usar bloqueador solar y sueros, además de tomar mucha agua para que mi piel se vea saludable.

Para Joselin ¿cuál es su producto de maquillaje favorito?

Sin duda los cosméticos de Eucerin y Bioderma son los mejores para el cuidado de la piel.

¿Qué comida está siempre en tu dieta?

Sin duda los smothies saludables por la mañana mi favorito es el de frutos rojos.

¿Podrías compartir con nosotros tu receta favorita?

Claro que sí, para preparar tu smothie solo debes agregar dos cucharadas soperas de avena medio vaso de arándanos, medio de frambuesas, media banana y 250 mil leche y yogurt griego, espero que les guste está receta.