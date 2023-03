Animales callejeros y asociaciones protectoras; así es el día a día de una activista en Tlaxcala

Miles de animales callejeros deambulan por las calles de Tlaxcala durante el día y noche. Aunque todos los vemos, pocas son las personas que se detienen a reflexionar sus implicaciones.

Hace casi una década, Daniela Rosano y Alexis Vela fundaron “Colitas felices”, la asociación protectora de animales con la que soñaron desde niñas. Desde su albergue ubicado en Apizaco, estas jóvenes asumieron el compromiso de rescatar perros y gatos de situaciones vulnerables víctimas de la crueldad humana y crear conciencia en la sociedad sobre la tenencia responsable de animales de compañía.

Aunque su acuerdo partió del cariño y los cuidados a los animales, con el paso del tiempo descubrieron que, a partir del rescate de cada ser vivo, hay un camino lleno de obstáculos y responsabilidades.

Los retos diarios de una activista

Tenemos muchas satisfacciones como saber que estamos realizando una labor en pro de los animalitos y verlos en sus nuevos hogares nos llena de mucho orgullo. Sin embargo, tiene también sus contras como lidiar con la ignorancia, ya que muchas veces los abandonan y desequilibran el trabajo que podemos solventar, dijo Daniela Rosano en entrevista para este El Sol de Tlaxcala.

Actualmente, “Colitas felices” refugia 67 perros y 7 gatos con un cuadro completo de salud; en ese sentido, resulta evidente el costo de manutención.

El alimento es una preocupación constante, hay meses en los que no tenemos el apoyo de nadie, agregó.

Por otro lado, Daniela reflexiona sobre la exigencia social para las activistas y la falta de empatía hacia su labor:

Foto | César Rodríguez

No solo nos exigen, a veces también nos insultan porque creen que por ser activistas es nuestra obligación rescatar a todos los perritos (…) es importante recalcar que la problemática de los animales en situación de calle no es responsabilidad de los albergues, es de toda la sociedad.

Foto | César Rodríguez

No esterilizar, abandonar en la calle o regalar animales sin responsabilidad son los principales motivos del problema, según la activista: Hay quienes se lamentan al ver un perrito, pero no mueven ni un dedo. No cuesta nada llevarlo a esterilizar, con eso ya están salvando miles de vidas.

Además, Daniela vislumbra otro factor que influye en la problemática de los animales: el machismo. En Tlaxcala muchas causas sociales están a cargo de mujeres y es muy triste que se apoye una o dos impulsadas por varones cuando hay miles impulsadas por mujeres que nadie voltea a ver, lamentó.

Finalmente, Daniela considera que es imperativo atender la situación de animales de compañía “desde la educación en escuelas y hasta las leyes para fomentar el cuidado y la cultura”, pues, si no tenemos empatía con los seres vulnerables, “es imposible erradicar otro tipo de violencia”.

Cómo involucrarse

Ser parte de este proyecto se puede lograr de diversas formas:

Donar alimento

Adoptar a un perro o gato

Apadrinar a un perro o gato con su manutención

Hacerse voluntario

Difundir la labor de la asociación

A lo largo de su trayecto, “Colitas felices” ha rescatado más de 500 perros y 50 gatos, los cuales se han dado en adopción responsable y otros siguen en el albergue en espera de una oportunidad así que cualquiera es buen momento para ponerse en contacto.

¿Quieres adoptar?

Los requisitos para poder adoptar un animal de compañía son: firmar las cláusulas del contrato legal de adopción, presentar INE y comprobante de domicilio.

Cabe señalar que todos los casos tienen seguimiento por parte de la organización y en caso de que sea un cachorro, quien adopta se debe comprometer a esterilizarlo.

Cláusulas del contrato de adopción:

Foto | César Rodríguez

El adoptado tendrá agua limpia y fresca en todo momento

El adoptados tendrá casita para cubrirse del sol, frío y lluvia

El adoptado será considerado un miembro más de la familia

El adoptado tendrá una alimentación diaria y balanceada de acuerdo a su edad

El adoptado recibirá la atención veterinaria y limpieza necesaria

El adoptado deberá pasearse con collar y correa

El adoptado deberá contar con una placa de identificación

El adoptado no podrá ser regalado, vendido o cedido a alguien más

En caso de ya no poder tener al adoptado, deberán contactarnos y devolverlo únicamente al albergue

En caso de cambiar de domicilio notificar al albergue

Al firmar el contrato autorizan visitas para verificar el estado del adoptado

Al firmar el contrato se comprometen a enviar fotos y videos constantemente por WhatsApp o Facebook al albergue del adoptado

El adoptado debe ser respetado y bajo ninguna circunstancia debe ser golpeado, encadenado, humillado, ni recibir ningún tipo de maltrato físico ni psicólogo

Si el adoptado enferma avisar al albergue

Si el adoptado muere, contactar al albergue antes de enterrar el cuerpo

En cualquier caso de negligencia e incumplir con lo estipulado en el contrato se procederá legalmente de acuerdo a la ley vigente de bienestar animal y al código civil del Estado de Tlaxcala, así como a diversos tratados internacionales en materia de bienestar animal.

Contacto

Facebook: “Colitas Felices Apizaco Tlaxcala”

Teléfono: 241 176 07 16