Conoce a Julio, el tlaxcalteca que enseña náhuatl a través de TikTok

Más de 130 mil usuarios de TikTok aprenden náhuatl con Julio César Hernández Juárez, profesor y defensor de lenguas originarias de Tlaxcala, a través de su cuenta didáctica y de divulgación “Juliotzin76”.

Julio es egresado de Enseñanza de Lenguas en la UATx. Durante la pandemia de Covid-19, el desempleo y tiempo libre lo llevaron, como a muchos jóvenes, a descargar la aplicación de moda sin imaginar que, más adelante, se haría viral.

Decidí bajar TikTok para entretenerme, pero en un momento llegó la idea de hacer algo de utilidad con la aplicación. Al principio pensé enseñar inglés, pero ya había muchas personas haciéndolo, así que elegí el náhuatl, narró en entrevista exclusiva para El Sol de Tlaxcala.

Los videos comenzaron con la enseñanza de saludos, vocabulario y frases cortas de uso diario en náhuatl; más adelante, el primero video viral hizo que Julio incrementara su contenido e incluyera clases en vivo.

Un día utilicé un audio que era tendencia en la aplicación y el algoritmo hizo que de 100 personas que me veían pasara a 10 mil y luego 100 mil en unos días. En los comentarios me empezaron a preguntar por palabras o temas específicos y eso también me ayudó a investigar y repasar, relató el joven originario de Amaxac de Guerrero.

Ante el evidente éxito de la cuenta, Julio puso su proyecto como prioridad; se compró un aro de luz, un estabilizador y, desde diferentes escenarios, graba, edita y comparte sus conocimientos a los internautas.

LINGÜÍSTICA Y TECNOLOGÍA

Estamos en la era de la digitalización de la educación. Ahora, la tecnología es la puerta de entrada al conocimiento y la educación autodidacta. Según cifras de ByteDance, TikTok cuenta con más de mil cincuenta y un millón de usuarios.

A dos años de subir su primer video, Julio está seguro de que las herramientas tecnológicas no están peleadas con la educación tradicional; de hecho, afirma que son un apoyo para los estudiantes y personas que desean aprender un nuevo idioma.

Me pone muy contento saber que estoy haciendo contenido útil. He conocido en TikTok a maestros de la Sierra Negra de Puebla, de la Huasteca Potosina, de Milpa Alta del Estado de México y me doy cuenta que todos estamos en un proceso de utilizar las redes sociales para llegar a los más jóvenes, agregó.

ACTIVISMO LINGÜÍSTICO

En Tlaxcala sobreviven cuatro lenguas indígenas, pero las dos que se consideran nativas son el náhuatl y el otomí.

En el último censo realizado por el Inegi (2020), se registraron en el estado 23 mil 171 hablantes de náhuatl y, según el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, la mayor representación está en los municipios de San Pablo del Monte, Españita, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Mazatecochco, San Francisco Tetlanohcan, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancingo y Teolocholco.

La cuenta de Julio está comprometida con la divulgación lingüística dentro y fuera del estado. A pesar de que no es un hablante nativo, considera necesario aprender y preservar el náhuatl como una lengua propia de nuestra cultura, pues incluso está inscrito en la toponimia y jerga popular tlaxcalteca.

(El náhuatl) está en todos lados. Antes de la conquista, en Tlaxcala era el idioma principal, pero se ha ido perdiendo por motivos de discriminación y desconocimiento en todo el centro del país. Como estudiante de esta lengua me comprometí a difundirla en todo el país

, subrayó el entrevistado.

Finalmente, Julio destacó que “El objetivo también es motivar a los hablantes a enseñarlo. He conocido a muchas personas que lo hablan, pero están en la idea de que ya no sirve y ahí se pierde todo el conocimiento entre generaciones”.

Si deseas aprender una nueva lengua o conocer la relevancia del náhuatl en el estado de Tlaxcala no dudes en visitar “Juliotzin76” en TikTok e Instagram ¡onca timomati!