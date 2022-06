Consejos para que tu sartén antiadherente dure más

Sin temor a equivocarnos, los sartenes antiadherentes son de los utensilios que no pueden faltar en una cocina, pues desde su invención, a finales de la década de 1930, ha facilitado la vida en ella.

No nos podemos imaginar nuestra vida sin ellos, si no existieran, no podríamos preparar unos huevos estrellados perfectos, pues éstos se pegarían a la sartén o qué decir de unos hot cakes, tampoco los podríamos elaborar, ya que al agregar la mezcla, está se adherirá al fondo de la olla.

Al ser herramientas de cocina importantes para la elaboración de guisos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, en su edición de junio de este año, publicó un artículo en el que nos da consejos que debemos tomar en cuenta a la hora de adquirir una sartén antiadherente y los cuidados que debemos tener con ella para alargar su vida útil.

RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE LA COMPRA

-Considerar el tamaño: piensa en los platillos que generalmente preparas para que las dimensiones de la sartén sean de acuerdo a tus necesidades

-Evaluar precio y calidad: si tu economía lo permite prefiere una sartén que haya calificado como Excelente “E” en las pruebas de “Abrasión (durabilidad del antiadherente)” y de la “Antiadherencia del recubrimiento con leche y huevo”, así tendrás un producto de muy buen desempeño por mucho más tiempo.

Aquí te dejamos el link de la Revista del Consumidor de junio, para que conozcas la lista de sartenes que cumplen este requisito:

https://issuu.com/profeco/docs/revistadelconsumidor544junio2022

-Revisar el mango: selecciona el modelo cuyo mango (por sus dimensiones) de te sea más práctico de manejar

-Durante su uso, sigue estas indicaciones para que tu sartén antiadherente esté en óptimas condiciones durante más tiempo:

-Lee las instrucciones de uso antes de usar tu nueva sartén: lee la información que el fabricante o comercializador incluye, sobretodo las notas precautorias

-Lávela antes de estrenarla: debe ser con esponja y jabón por dentro y por fuera antes de estrenarla

-Evita dejarla vacía sobre el fuego: es posible que se deforme y el recubrimiento antiadherente se dañe

-No maltrates su superficie: no utilices cuchara o pala de metal para que no se maltrate el antiadherente, siempre prefiere utensilios de madera o de Nylon

-Retira las etiquetas al igual que los acabados protectores que tenga

-Prepárate para estrenarla: antes de ponerla por primera vez al fuego, úntale un poco de aceite, grasa para cocinar o mantequilla y retira el exceso. Ponla a fuego bajo durante un par de minutos, déjala enfriar y lávela

-Procura cocinar a fuego lento: el tipo de fuego depende de la preparación del platillo, pero de preferencia elige cocinar a fuego lento

-Lava con una esponja suave: los productos abrasivos como fibras o detergente en polvo degradan de manera rápida el antiadherente, por lo que no se recomienda su uso a la hora de lavar cualquier tipo de utensilio de cocina con esta característica

DATO CURIOSO

¿Sabías que la mayor parte del material del que están fabricadas este tipo de sartenes es reciclable?, esto hace que el final de su vida útil, impacte de menor manera al medio ambiente

