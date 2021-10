Pandemia mostró debilidad en salud: Edgar Hugo Martínez

El ejercicio de la medicina ha enfrentado diversos retos en el último año y medio, en concreto, la pandemia por el virus SARS-CoV-2, situación que dejó de manifiesto que las instituciones no estaban preparadas para hacer frente a la contingencia sanitaria, sostiene el mayor médico cirujano, Edgar Hugo Martínez Betanzos.

A pesar de existir desconocimiento de los efectos y alcances del Covid-19, explica que tuvieron que adaptarse rápidamente, recibir y asimilar la información lo más rápido posible y buscar la forma de contener de manera eficaz el número de contagios.

A diferencias de las instituciones del sector público, asevera que “como militares tenemos esa característica, la flexibilidad de adaptarnos a las situaciones y las necesidades con los recursos que se tienen en el momento”.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, refiere que la capacitación constante ha sido una de las principales herramientas que les han permitido dar atención oportuna a la ciudadanía y contribuir a las estrategias implementadas por los diferentes órdenes de gobierno.

CONCIENTIZACIÓN PERMANENTE

Como profesionales de la salud, el médico militar manifiesta que su tarea fue allegarse de conocimiento de manera inmediata para contribuir a la atención oportuna, no obstante, plantea que “la falta de conciencia” fue el principal reto que tuvieron que enfrentar.

No creer en la enfermedad, desacatar las medidas sanitarias, no usar el cubrebocas y al principio no seguir las medidas de aislamiento, detalla, fueron las principales causas por la que en un principio los contagios se dispararon.

“La gente se resistía mucho al uso de cubrebocas, al lavado de manos, pero esto viene dado muchas veces por la educación, y esa es la labor del médico en general y del médico militar concientizar a la gente, darles la información y que la hagan propia”, subraya.

“NO EXISTIÓ MIEDO PARA LOS MÉDICOS MILITARES”

“Desde que estudiamos la carrera de medicina y más en el medio militar, nosotros sabemos los riesgos que implica la profesión, no solo los biológicos sino los relacionados con las actividades operativas, por eso no existe temor”, enfatiza Martínez Betanzos.

Confirma que la preparación que recibió por seis años en el Colegio Militar de manera rigurosa y estricta, lo formó en una doctrina sin temor, por eso durante la pandemia, solo tuvo que respetar las medidas sanitarias para cumplir con su trabajo.

Destaca que como estudiante le tocó vivir la crisis sanitaria por la influenza, etapa en la que se incrementaron acciones similares a las que hoy en día se aplican, eso lo llevó a concientizarse de que diario existen riesgos, por eso al hacer sus actividades se concentra en la atención oportuna.

Resalta que el trabajo interinstitucional ha sido vital, desde que inició la pandemia trabajan de la Secretaría de Salud, acuden a reuniones de capacitación y mesas de trabajo en las que establecieron algunos lineamientos para dar atención técnica y operativa.

LAS ACCIONES ANTE LA PANDEMIA

Actualmente, a nivel nacional y estatal continúan con la contención del virus SARS-CoV-2, con la aplicación del Plan DNIII-E, con atención a pacientes sospechosos y cuentan con áreas de aislamiento para esas personas.

También han acudido en apoyo a otras entidades para las campañas de vacunación, y en las tareas de prevención.

El mayor médico cirujano, Edgar Hugo Martínez Betanzos, tiene 22 años de servicio en el Ejercito Mexicano y en 2013 decidió estudiar la carrera de medicina.

