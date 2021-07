Ser secretaria es un aprendizaje constante, afirma Esmeralda Rangel

Desempeñarme como secretaria me ha permitido aprender constantemente, actualizarme y desenvolverme en mi trabajo, afirmó Esmeralda Rangel Flores, quien subrayó que las secretarias siguen siendo funcionales.

Local Coadyuva pero no desplaza tecnología a las secretarias

En México cada julio se conmemora el Día de la Secretaria, es el tercer miércoles del mes, con la finalidad de reconocer la labor de quienes con esfuerzo y dedicación organizan y facilitan el trabajo administrativo en las oficinas tanto del sector privado como público.

Aunque pareciera que hay confusión en las fechas, oficialmente en el séptimo mes del año se les celebra a las secretarias, para unos el 18, para otros el 21 y otros más el 24 de julio.

Entérate: Coadyuva pero no desplaza tecnología a las secretarias

Aceptando dialogar con El Sol de Tlaxcala, Esmeralda, de 32 años de edad, compartió que tiene cuatro años trabajando como secretaria de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tlaxcala, en el área de la presidencia.

Expuso que tras estudiar la licenciatura en Administración y Computación se le facilitan las actividades de asistente, pues debe organizar la agenda de su jefe, contestar teléfonos, agendar citas, y archivar expedientes, entre otras actividades.

Lee también: Secretarias de Tlaxcala, orgullosas por su labor

Segura en sus palabras, afirmó que desempeña con mucho orgullo su papel de asistente.

Círculos Secretarias de Tlaxcala, orgullosas por su labor

He aprendido muchísimo, di un giro, ahora sé muy bien lo que tengo que hacer y me gusta. Les marco a los afiliados, checo las reuniones para mi gerente y presidente. Ser secretaria me ha enseñado bastante, a perder el miedo, a hablar y saber del sector de la construcción. Me siento a gusto.

No dejes de leer: Marcela García, 28 años de vocación

Mencionó que con la pandemia de Covid-19 fue capacitada para manejar adecuadamente las herramientas tecnológicas, como las plataformas para las videoconferencias, programas para agendas de trabajo, comunicación virtual y poder asistir correctamente a su jefe.

Círculos Marcela García, 28 años de vocación

Una secretaria tiene que saber de todo, desde hacer el mejor café al jefe, hasta saber usar su teléfono y computadora. Porque la pandemia nos hizo capacitar y mis jefes me impulsaron a eso.

Te puede interesar: Tlaxcaltecas no saldrán en vacaciones de verano

De esta forma, relató que su día normal de actividades como secretaria comienza a las nueve de la mañana, lo primero que hace es revisar la agenda y los correos electrónicos. Posteriormente hace contacto con su jefe para checar pendientes y proporcionales la información que requieran.

Local Santuario de luciérnagas genera unos 200 empleos

Es convivir con otras personas, conocer a mis jefes, estar al pendiente de ellos, es una parte fundamental de nosotras como asistentes. Mis propios jefes me han enseñado y ser la mano derecha de tu jefe es aprender mucho. Tengo una niña y CMIC me ha apoyado en esta parte de mi vida.

No te pierdas: Gastos educativos merman a padres de familia con o sin pandemia

Originaria de Acuitlapilco, Rangel Flores indicó que como asistente debe resolver las actividades, imprevistos y pagos de la oficina, lo que hace con responsabilidad y respeto.

Local Empresarios del estado consiguen restablecer los empleos

-¿Es estresante ser asistente?- se le preguntó.

-Sí. Cuando un jefe viene estresado por el trabajo, yo tengo que aguantar hasta lo regaños que no me tocan. Después de cuatro años de experiencia, respiro y soy optimista porque si me estreso no voy a llegar a ningún lado

-¿Se gana bien como secretaria?

Local Generan las empresas más de 100 plazas laborales

-Sí. También tengo la oportunidad de seguir creciendo, además de la fortuna de que mis jefes sean considerados porque tengo familia.

Finalmente, Esmeralda envió una felicitación a las secretarias de Tlaxcala y las convocó a hacer un trabajo de excelencia, pues es una responsabilidad laboral.

El tercer miércoles de julio se lleva a cabo la celebración del Día de la Secretaria.

Más información: Empresarios del estado consiguen restablecer los empleos

En Tlaxcala, crece presencia de mujeres en Ejército



Las Fuerzas Armadas fomentan la igualdad y equidad de género... https://t.co/i2qYNR945N — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 11, 2021

No dejes de leer:

Local Tienen empleo casi tres mil personas con ayuda del Sepuede

Local Disponibles 2 mil vacantes, en el Servicio Nacional del Empleo de Tlaxcala