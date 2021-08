Deshojando el Cempasúchil | Estamos pagando las consecuencias de nuestro descuido con el planeta

Hablando de las ocurrencias políticas de ya saben quién, del “Bullying” que hace contra varios personajes ya sean electorales, periodistas, y mensajeros del pasado, o “supuestos” candidatos presidenciales para 2024,

No hemos comentado lo que está pasando en el planeta debido a las acciones de los seres humanos, se están cometiendo acciones que abiertamente son un atentado contra la ecología, específicamente contra el equilibrio ecológico, por ejemplo en Brasil existía la selva amazónica, considerada el pulmón del planeta, con la llegada del presidente Bolsonaro -que es de la nueva ola de imprudentes, tiranuelos, necios y centaveros avorazados que han llegado al poder- permitió de forma masiva la deforestación del Amazonas y el planeta entero está sufriendo las consecuencias, en China siguen explotando no sólo a los seres humanos, sino el carbón y otros productos nocivos para el planeta, y si vamos más cerca en nuestro país lo que está haciendo López Obrador con el uso de carbón… -¿para beneficiar a uno de sus cuates y recibir su mochada?- y el uso de combustóleo para echar a andar las plantas eléctricas, mientras por otra parte, dificulta y encarece los derechos que tienen que pagar las compañías productoras de energías limpias, y… ¿cuáles son las consecuencias? terribles sequías, huracanes que producen rachas de viento nunca vistas, descongelamiento de las “ nieves eternas” de los polos, lo que ha causado elevación del nivel de los mares, y si sigue así –ya que no está haciendo nada para detener lo que causa el deterioro, sino que se dan 30 años más para hacerlo, debería detenerse el uso de materiales contaminantes, pero por corruptelas permitimos la contaminación flagrante por ejemplo ¿no les ha tocado ver, sobre todo en los atardeceres el desahogo de los chacuacos, esas chimeneas que usan las fábricas que producen residuos contaminantes y los lanzan al aire? Y qué decir de la basura que cada uno de nosotros tira en la calle, pensamos en que lo que se lanza al aire y se pierde, no es así, está contaminando y acumulándose aún más la capa de ozono, que es entre otras, la causa de los calentamientos globales que en varios países –desarrollados- son tan altas las temperaturas que provocan devastadores incendios, ¿y las sequías, y los huracanas y el agotamiento del agua de las presas, y la destrucción de las cosechas????... ¿¿¿¿y la lluvia de granizos del tamaño de naranjas???? Y hasta donde sabemos el planeta –excesivamente poblado- ya no da más para la producción de alimentos, animales como las vacas son de los más contaminantes del planeta, y se producen por miles, pero no solo eso, va a llegar un momento en que no haya pastura para alimentarlos por lo que suceden esas terribles sequías y la muerte de miles de animales de hambre y sed, sin contar los países en que son los seres humanos los que llegan a grados de desnutrición infrahumanos. Deberíamos como seres humanos, como comunidad, como municipio, como estado, como país, comenzar a tomar medidas de prudencia en el consumo – y no desperdicio- de los alimentos, ya que se tira mucha comida que salvaría de la hambruna a muchos seres humanos, pareciera que vivimos en burbujas de cristas, en las que solo lo nuestro importa. ¡Hagamos conciencia de nuestra responsabilidad! no solo con nosotros, con nuestros parientes y amigos, sino con el planeta y con ello ayudaremos a la humanidad entera.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Que el presidente anunció recortes absurdos al INE y al Tribunal Electoral, se ve que quiere desacreditarlos y debilitarlos por si las cosas no salen como quiere, va a tener a quien culpar, lo malo es que su pretendida revocación de mandato, muchos a los que no les simpatizan sus acciones, votarían –en caso de que se llevara a cabo- porque se quedará, porque un presidente tiene un tiempo definido de mandato por el que uno vota de acuerdo a la Constitución- y vamos a suponer que se fuera… me pongo a temblar de pensar quién se quedaría ¿Fernández Noroña? ¿Mario Delgado? ¿Bartlett?... Adriana Dávila ya se registró como candidata a la presidencia nacional del PAN, ojalá la dejen llegar, porque la verdad es que Marko Cortés no da una, -aunque quiere reelegirse… Se dice que el congreso que se va en muuuy pocos días, deja un mal sabor de boca, la mayoría –como de costumbre- llegaron a enriquecerse a cobrar “moches” y para con el pretexto de ayuda a sus comunidades, hay amigos que hacen las cuentas de que en el trienio se llevaron cerca de 50 “melones” cada uno, en lo legislativo no se vieron acciones positivas, y cuando abrían la boca o hacían propuestas puras tonterías se escuchaban, muchos buscaron la reelección y pocos la consiguieron, pero eso sí dejaron basificados a esposas, amantes, hijos , sobrinos, parientes y conocidos, ¡eso no falla, a ver si hacen los que llegan una ley en que se prohíba basificar a quienes laboran de manera personal a los diputados y solo se hace con secretarias, administrativos, vigilancia y mantenimiento, los demás vienen y van, sobre todo cada diputado llega con su séquito personal. Y hablando del cambio de gobierno en el estado, es interesante lo que se está comentando acerca de la asunción de Lorena Cuéllar a la gubernatura estatal, aunque extraoficialmente ya se dio a conocer a su gabinete en las redes sociales, yo sospecho que no están todos los que son, ni son todos los que están. Personalmente me preocupan los recortes presupuestales en varios rubros, los que, aunque ella le eche ganas, no va a tener con que $$$$ trabajar. En fin, ¡Veremos y diremos!...