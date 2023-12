Deshojando el Cempasúchil | Hay que valorar por quién votaremos

Estos últimos días hemos tenido programas noticiosos plenos de shows, el caso de Samuel Gobernador, exgobernador, excandidato presidencial del MC del cual declina y se integra nuevamente a la gubernatura de Nuevo León, ha sido la comidilla del día no sólo porque ya había otro gobernador sustituto nombrado por la Cámara de Diputados, el caso es que Samuel García cuando vio que no había quedado uno de su partido que cubriera sus desaciertos económicos, decidió en el último minuto regresar de gobernador, pero… había otro, o sea Nuevo León tenía dos gobernadores, hasta que el gobernador nombrado por la Cámara de Diputados renunció, para no hacer más largo el problema, el chiste de todo esto es que nos permitió conocer dos cosas: la inmadurez del susodicho Samuel, que parece niño chiquito mal educado, echador inmaduro y con berrinches totalmente infantiles que, para colmo de males, no sabe hacer nada sin su mujer… cerrado ese capítulo, en el que dijo que ya estaba en segundo lugar es falso. Yo quisiera que cada ciudadano que puede votar, lo decidiera con pleno convencimiento de quien es la persona por quien lo hace, yo creo que hay que valorar las cosas buenas –pocas- que ha logrado el presente gobierno y las campañas disfrazadas que hicieron los candidatos de Morena en el país, y luego las precampañas… ¿y la oposición?… ese es otro tema, aunque a muchos nos gustó la frescura de Xóchilt, el presidente le dio una buena ayudada, con sus ataques, la clase media vio una luz de esperanza, y curiosamente, lo que en un inicio vieron con simpatía, comienza a molestarlos y es que dicen que Xóchilt dice “groserías” pero eso está siendo superado, después del gabinete que presentó el martes y del que todavía faltan algunas sorpresas, y si los hijos de Xóchilt manejan bien las redes sociales, como se supone al ser dueños de una compañía de inteligencia artificial, será la mejor forma de subir a Xóchilt en las encuestas, para mi representa la frescura y de verdad que combatirá la corrupción y eliminará las asignaturas de obras y las cuentas y los costos los convierten en una situación “de seguridad nacional”, para no rendirnos cuando sabemos que AMLO tiene el poder y el dinero, pero no tiene el poder sobre nuestro voto, ahí la libertad y pensar en lo que conviene más al país deberá privar ¡voy polla!





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

¿Hay varias cosas que no me gustan de la política actual, para empezar el chapulineo, cuando Claudia presentó su gabinete vimos personajes diversos algunos que han pasado por todos los partidos, especialmente hubo dos exgobernadores del PRI que llamaron mi atención, ¿no que los de ese partido son corruptos y malos para gobernar?, quizá piensan que al ser miembros del nuevo gabinete no van a tener cuenta sus cuentas pendientes, hay personajes a los que no les interesa hacer bien su trabajo, que se les olvida que el dinero de las campañas lo ponemos nosotros, se dice que muchos de los que aspiran a puestos de elección popular están siendo financiados por el crimen organizado, y cuando llegan al poder, se vuelven ciegos y sordos y solo obedecen al amo, no votan en contra jamás para que no se enoje “el de allá arriba” sin importarles lo que pensemos los del pueblo, los que pagamos sus salarios. A propósito ¿saben ustedes quienes son los diputados federales por Tlaxcala? y… ¿los locales?, siguiendo con el tema debemos tratar de estar enterados de quienes son por los que votamos, me llama la atención que algunos critiquen a quien dicen algunas “malas palabras” y no se sientan molestos de la manera en que diariamente López insulta a adversarios -que no enemigos- entre los que se encuentran: conservadores, ricos, empresarios y por supuesto los periodistas –a propósito éste ha sido y seguirá siendo el sexenio más violento de los últimos años, y ha aumentado el número de los periodistas que han sido asesinados, tampoco me gusta que los políticos que se pongan a hablar en la tribuna como “verduleros” (y los verduleros hablan mejor), los insultos, la saña para agredirse no sólo verbalmente sino también físicamente, y tampoco me gusta que no sepan nada de leyes, porque son el poder legislativo, o eso quiere decir que tienen que procurar hacer lo mejor y aprobar leyes que defiendan y cuiden al ciudadano, el que aprueben leyes al vapor, en fin viéndolos en tribuna actuando como peleadores callejeros es lo que menos podría uno esperar de una legislatura “democráticamente elegida”.





TLAXCALITA LA BELLA

Últimamente se ha informado acerca del asalto en carreteras, utilizando poncha llantas, (eso les pasa por ver películas gringas)… siguen los asaltos en casa habitación, también en carretera habrá que fortalecer la vigilancia y zonas habitaciones acosadas por malandros, sólo tenemos que organizar mejor a los policías, guardias nacionales y demás, para que haya mayor vigilancia no pedimos retenes, porque éstos se han convertido en temor para los viajeros porque muchos malandros se han instalado en otros estados disfrazados de policías o militares, ¡extrañamos a la policía de caminos cuando andamos en carretera! Pasan kilómetros sin ver un solo vehículo de la autoridad… también a los policías municipales que se daban sus vueltas a la salida de las escuelas y que acudían a un llamado de inmediato… Aquí tampoco se dejan de cocer habas, la Cámara de Diputados se ha convertido desde hace tiempo, en un semillero de intrigas, desinformación y malas decisiones para el pueblo que los eligió, muchos de los que están, quieren reelegirse, bien pero ¿qué han hecho? ¿cuáles obras podrán hablar por ellos? Cuáles son sus credenciales, sus propuestas, asistencias, análisis de temas, preparación sin excusas. Las intrigas y la amenaza de saltar a otro partido me parecen, además de una amenaza tonta, de mal gusto… Se avecina el segundo informe de la Gobernadora del Estado y hay mucha expectativa de saber lo que se ha hecho y cuáles son sus planes a futuro, Tlaxcala el estado más pequeño de la Republica, tiene un grande corazón y seguimos siendo la cuna de la Nación…





