Deshojando el Cempasúchil | Libertad de expresión

Una de las cosas que más he respetado en mi país es la Libertad de Expresión, y lo escribo con mayúsculas porque es de las cosas que más debe cuidar y respetar la humanidad, pueblo que no puede expresarse libremente esta jodido, escuché en la TV que se iban a limitar los correos en la red que atacaran a los políticos, yo pienso que mi libertad y la de todos a expresarnos está en la Constitución, y si bien en ocasiones me incomoda que algún tonto con un celular se crea periodista, o que de repente a algunos periodistas nacionales les escriban comentarios groseros y en muchas ocasiones amenazantes -con mala ortografía-, llenos de insultos y sin sentido, pero a pesar de eso, defiendo la libertad de expresión, un pueblo al que se silencia en algún momento puede explotar, como sucede con las ollas exprés, dicho lo anterior, por supuesto que no estamos de acuerdo en que hablando de una ley específica para redes sociales, se aproveche desde el púlpito presidencial para insultar a un respetable medio de comunicación escrito -sin consecuencias-…. El periodismo hablado, escrito y en redes lleva años de existir, y si bien es cierto que en algunos estados el crimen ha acallado por temor a represalias a muchos compañeros periodistas -el martes asesinaron a tres en Acapulco-, no es posible que a estas alturas se trate de seguir permitiéndolo, por medio de leyes hechas sobre las rodillas, cuando se elaboró la Constitución nadie pensaba que tendríamos una forma de comunicarnos a través de las redes sociales, ni por celulares, ni computadoras, y es que, sin sentirlo, el futuro llegó y lo hizo para quedarse y los viejitos no tenemos de otra más que adaptarnos a ello… Por cierto, es impresionante la influencia que tienen –valga la redundancia- “los influencers”.





ACUÉRDATE DE ACAPULCO ¡NO LO OLVIDES!





Cambiando de tema, aunque en la más alta tribuna del país se haya dado por solucionado el problema de Acapulco, no es cierto, los guerrerenses siguen sufriendo por la falta de agua y de comida, la basura sigue por toneladas en las calles, las grandes avenidas turísticas no han podido ser limpiadas ¡imagínense las comunidades aledañas donde sobreviven personas que vivían en jacales de adobe, o lo que es peor, casas hechas con huesos de palapa y hojas de palmera por techo, o casas de lámina y de cartón, sin embargo, a pesar de las grandes carencias que siguen padeciendo, ya decretó el presidente que ya no hay problemas en Guerrero, y que les van a dar hasta 30 mil pesos para ayudarlos y que cada quien reconstruya su casa?????? El descuido, y el abandono en que se sigue teniendo a Acapulco y zonas aledañas, donde pegó el huracán con más fuerza, sigue vigente, las calles llenas de basura, huelen mal no se sabe de cierto si es por los deshechos humanos, –se dice que huele a cadáver por animales muertos, y quizás por algún desparecido que está bajo toneladas de escombros que no han podido ser desalojadas después de más de un mes- , hay áreas en que la gente no ha recibido ni un litro de agua, tienen que recurrir a los ríos cercanos a traer agua para bañarse, lavar su ropa, hasta para tomar, y la poca agua que dejan en cubetas u otros utensilios ha provocado la aparición del dengue y otras enfermedades producidas por la basura y acumulación de agua putrefacta… ¿Qué nos pasa??????? ¡Tenemos que seguir ayudando a nuestros hermanos de Guerrero! O pensamos que porque ya dimos unas latitas de atún, unas botellitas de agua o alguna otra pequeñez ¡ya cumplimos! Pues no, no es cierto, la gente come todos los días, este fenómeno meteorológico y la falta de ayuda está haciendo que la gente siga sufriendo de abandono, hambre y sed.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Faltan aproximadamente ocho meses para que vayamos a las urnas, creo que deberíamos hacer un análisis acerca de qué es lo que queremos que sea nuestro futuro y el de nuestros hijos, a veces nos aferramos a un solo partido y conozco a varios que han cambiado de partido como de calzones, la verdad es que creo que debemos pensar en los personajes, existen algunos que conocemos por ser locales y que no tienen buena fama, o lo que es peor, que ni en su casa los conocen, y a veces por conveniencia –manipulada por dádivas o promesas de todo tipo y de todos los partidos- nos dejamos llevar, creo que si cada uno de nosotros sigue su instinto, si pregunta a otros por los candidatos y hay dudas, debería pensarlo, porque el voto ¡gracias a Dios! todavía es libre y secreto, así que a lo mejor para evitar ser coaccionado para votar por determinado partido o persona, quizá nos convendría ir en grupo, debo decir que hay muchas personas totalmente fanatizadas con algún partido o candidato, sólo recuerden que nos van a gobernar durante tres o seis años, y que si analizamos lo que nos ofrecen y a quiénes van dirigidas sus campañas, sabremos por quién votar, por ejemplo, Claudia dirige su campaña a los morenistas seguidores de AMLO, Xóchitl va por los clase medieros y los indecisos, y el exgobernador de Nuevo León Samuel García, haciendo un buen equipo con su esposa –una “influencer” que tiene miles de seguidores- va por los jóvenes, sobre todos ellos hay muchos positivos y también hay negativos, la sugerencia es que esperen a que formen y presenten equipos sólidos de colaboradores y que en sus “cuartos de guerra” definan el rumbo de sus campañas, sólo así podrán ganarse la simpatía de los votantes, y recordar que nosotros somos los que tenemos que definir con nuestro voto la opción que creamos que nos pueda ofrecer un mejor gobierno, recordar al votar que esa decisión decidirá el futuro no sólo nuestro, sino de nuestros seres queridos, y no, nadie nos va a quitar dádivas para los viejitos y otras, eso ya está en la Constitución.





TLAXCALITA LA BELLA





Como lo habíamos pronosticado, hay cientos de suspirantes para todo tipo de candidaturas, presidentes municipales, de comunidad, diputaciones locales –varios quieren reelegirse para las diputaciones federales, senadurías y diputaciones locales-, ojalá se hicieran censos o encuestas para saber quiénes han cumplido a cabalidad con sus funciones, porque hay candidatos de verdad impresentables que ya se apuntaron en las listas. Algunos personajes deberían estar vetados para aspirar a puestos de elección popular… o, ¿ustedes que opinan?





