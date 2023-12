Deshojando el Cempasúchil | Seamos libres de decidir el futuro de nuestros hijos

En otra ocasión me refería a la libertad de expresión, y el derecho que tenemos de ejercerla, sin embargo si bien tenemos la obligación de respetarla, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, el presidente que tenemos ha hecho uso y abuso de esa libertad- muy respetable- sin embargo, yo creo que como ciudadanos responsables tenemos la obligación de ver que la próximas cámaras de diputados y de senadores no cuenten con la mayoría de ninguno de los partidos, porque si llegara a quedar su pupila y tuvieran mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya nos amenazó con eliminar los órganos autónomos, al anunciar que este año o el año entrante, antes de que termine su administración, enviará una iniciativa de reforma administrativa para el gobierno federal, con la que se buscará que desaparezcan los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) porque “no sirven para nada”, y eso que no dijo que está tratando de desmantelar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que está queriendo –al parecer ya lo logró- incluir a una infiltrada muy cercana a él, que probablemente sea la hermana de la Secretaria de Gobernación… con la mayoría en las dos cámaras, el presidente en turno puede hacer lo que se le dé la gana… así tenemos que estar conscientes de tener la libertad de elección para quien queramos, no importa los regalos que se reciban, ni las amenazas, los amagos y los halagos, seamos libres de decidir el futuro de nuestros hijos, porque preguntaría a quienes reciben las pensiones del Bienestar, ¿esas dádivas les han ayudado a salir de la pobreza o sólo los mantienen en ella? Hay mayor número de pobres de los que había hace poco más de cinco años, la violencia ha crecido de manera exponencial, y el dinero que les quita a las entidades autónomas no es para ayudar a los pobres, sino para sus obras insignia, que al paso que van, ninguna estará concluida para cuando se acabe el sexenio ¡menudo paquete le deja a su sucesora sea del partido que sea!





DE DULCE, DE CHILE Y MANTECA

¡Qué cosas están pasando en nuestro México!, Acapulco abandonado, lleno de basura y escombros, con hambre y sed, sin financiamiento ni apoyo real para reconstruirlo, y acosado por el crimen organizado… En el Estado de México -estrenando gobernadora- en una comunidad llamada Texcatitlán, un grupo de campesinos hartos de ser extorsionados por el crimen organizado, son citados en un campo de futbol, cercano a una escuela para decirles que van a pagar más por lo que ellos siembran, cuidan y cosechan, los campesinos fastidiados de tanta corrupción y de haber pedido ayuda innumerables veces sin ser escuchados, se arman de machetes, hoces, zapapicos y de algunos viejos rifles para enfrentarlos, y lo hacen con tanto coraje e ira, que matan a machetazos a 10 malandros, los destrozan y prenden fuego a sus vehículos, ¿el precio? 4 campesinos muertos, piden auxilio y tres horas después aparecen las autoridades y la gobernadora poco después, -con una escolta que hubiera sido suficiente para proteger al pueblo- pero esta rebelión tuvo un costo, muchos campesinos fueron amenazados y tuvieron que huir con sus familias por temor a represalias… en el país, emboscadas a policías, y asesinatos a comandantes o titulares de áreas de seguridad, que siguen impunes, jóvenes secuestrados, torturados y asesinados y desde la tribuna presidencial se les condena, porque “estaban comprando estupefacientes”, le hacen exámenes postmortem y descubren lo falso de la afirmación, los padres piden reparación del buen nombre de sus hijos que fueron secuestrados en un balneario… pero ¡eso sí! Recibieron el pésame los parientes de la mamá del “Chapo” ¿? Se lanza como candidata a la presidencia municipal de Monterrey, Mariana, la joven esposa del imberbe gobernador de Nuevo león ¿?... Que el lío que armaron los miembros del Tribunal Electoral fue porque quieren debilitarlo para poder gritar a los cuatro vientos si pierden –lo que es muy probable- ¡que fue fraude!... Porque con el equipo que tiene Xóchitl se está armando un programa que de verdad va a favorecer al país, ya nada de tratar de eliminar al INAI para esconder las veces que se han otorgado contratos sin licitar y la cantidad de dinero que se está tirando y ocultando para que no sepamos, en que se está utilizando… porque ¿Ustedes saben que el gobierno no tiene dinero propio, sino que todo lo que se gasta, es nuestro dinero, somos los que pagamos con nuestros impuestos, en general todo lo que se hace en el país, y que del presidente para abajo les pagamos sus sueldos? Somos nosotros los mexicanos aspiracionistas, los que efectivamente aspiramos a que los pobres se conviertan en clase media y que se erradique la pobreza extrema en el país, que no se equivoquen, los clase medieros no están con los brazos cruzados... ¿saben ustedes que le van a quitar a los estados la cantidad de 192 mil millones de pesos para destinarlos al IMSS Bienestar?





TLAXCALA SI EXISTE

(¿alguna vez lo dudamos?)

Oímos y vimos el segundo informe de gobierno de Doña Lorena Cuéllar Cisneros, y ¡carajo! Hasta se me antojó vivir en ese Tlaxcala, felicitaciones por el informe, entre los muchos logros que dio a conocer, está la inauguración de hospitales de primer nivel, buenos, bonitos y con aparatos de última generación, sin escasez de medicamento, etc… etc… quizá debería darle la receta de cómo le hacen, para que copien los hospitales del IMSS y el ISSSTE, realmente es efectiva la ayuda a enfermos y minusválidos, ha puesto la primera piedra en varias obras, dijo la mandamás estatal que, somos el primer lugar en seguridad en el país y a pesar de ello las notas que han salido a nivel nacional como el caso de Zacatelco, cuyo presidente municipal tiene como policías a colombianos, que cuando quieren cometen desmanes vestidos de civiles y después llegan a solucionarlos vestidos de policías? ¿y la seguridad del estado? tenemos miedo de que asalten las casas habitación, o de salir al anochecer; se han dado casos de seis ejecutados en los límites con Puebla, descuartizados, decapitados y demás linduras que trae consigo la entrada en un lugar del crimen organizado, y es que efectivamente, en algunos casos, los vecinos nos tiran sus travesuras en el traspatio y las fronteras con otros estados, sin embargo, tenemos uno de los primeros lugares en cuanto a feminicidios… les deseo felices fiestas decembrinas y nos volvemos a encontrar el próximo cuatro de enero… Si Dios quiere…





Nuestro correo susana_fernandez2@yahoo.com.mx