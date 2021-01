Deshojando el Cempasúchil | ¡Ya llegó el 2021! ¿Cómo nos pintará?

Amigos: deseo que en sus casas no haya sillas vacías y que no hayan perdido a un ser querido. Antes, cuando la pandemia no estaba en su apogeo como ahora con el mayor índice de contagio que haya sufrido el país, y con unas vacunas que están llegando a cuentagotas, éramos sabedores de que solamente se las aplicarían a los empleados del sector salud susceptibles de contagiarse por su trato directo con los enfermos, que rebasaban el millón en el país, de forma que al paso que vamos, nos tocará allá por el 2027, si bien nos va, porque somos más de 126 millones de mexicanos.

Seamos optimistas y esperemos que este Gobierno que padece de austeridad y nos está llevando al austericidio, se tome un momento para reflexionar y recontrate a los expertos de vacunación que fueron despedidos, para encomendarles la tarea a los soldados. A propósito, ¿se han dado cuenta de que los militares y marinos a los que han ubicado en decenas de labores disímbolas, son de los que están más expuestos al contagio, casi igual que los trabajadores de la salud, ¿estarán en la lista prioritaria del presidente? Cuando vemos números nos escamamos, pero cuando familiares y amigos entran en esas estadísticas, como que nos duele más, recuerdan que los abuelos decían: “duele más el cuero que la zalea”, sin duda, es cierto. Sin embargo, seguimos viendo a la gente sin cubrebocas, pero eso sí, cargando juguetes para reyes. Lo que piden los doctores y enfermeras del IMSS es una dolorosa realidad: ¡cuídense y cuídenos! Los hospitales en la ciudad y el estado de México, está rebasados, hay enfermos graves que tardan de 12 a 15 horas en ser admitidos, después de la agotadora y afanosa búsqueda de un espacio. Algunos ya no llegan vivos. Para colmo de males, se ha agotado el papel para las actas de defunción, y como ningún cuerpo puede ser enterrado o cremado sin acta de defunción, los cuerpos se apilan en las funerarias. La recomendación va en serio: ¡cuídense, cuídenos!

Las vergüenzas de Morena

Además de las impugnaciones que ha habido en al menos cinco estados por la manera en que se “realizaron las encuestas”, Delgado sale a regañar: “porque así no se hacen las cosas en Morena, como antes cuando gobernaban los neoliberales y elegían por dedazo, aquí no está pasando lo mismo”. Algunos que ya se sentían candidatos, por su trabajo, su simpatía con la gente y en cierto modo eran los favoritos a modo de una previa aquiescencia, se las voltearon y “la cosa está que arde”. Los va a tener que regañar el “Preciso” para que se calmen… Qué les pareció el nuevo ridículo que provocó Fernández Noroña -¿cuándo no?- ¿Recuerdan que el pasado 26 de noviembre se negó a usar cubrebocas en una reunión del INE porque a él nadie lo iba a “amordazar”, así que todos los consejeros y representantes de partido se salieron de la sala y asistieron a la reunión de manera virtual, y Noroña en lugar de avergonzarse por el desfiguro se regodeaba con su estupidez, y ahora, lo invitan a Venezuela para asistir a una asamblea y ¿qué creen?, ya en suelo venezolano, cuando le informan que tiene que ponerse el cubrebocas, dice que no, que no lo va a hacer, se niega a asistir a la asamblea si no lo dejan ir sin mordaza, y twittea que mejor se queda encerrado en el hotel. Además de lo ridículo del caso –espero que no aspire a reelegirse-, la pregunta es ¿en un vuelo internacional, cómo voló sin que lo obligaran a ponerse el cubrebocas?, o… ¿se habrá llevado el avión presidencial, o uno del ejército?... En fin, ¡por gente como esta, da vergüenza la política!

Aquí en Tlaxcala

Candidatos de ambos sexos, algunos con verdaderas posibilidades y algunos sin ninguna, están exponiéndose y exponiendo a amigos y seguidores a ser contagiados, en el propio estado nos enteramos de la muerte de amigos y conocidos, ya ni siquiera de la manera tradicional sino –como ya se puso de moda- por facilidad y precio, esquelas en Facebook. Y pensamos en amigos que estaban realizando de manera discreta campañas para los diversos puestos de elección popular, muchos se contagiaron y contagiaron a sus familias. En cuanto a las oportunidades, aunque por lo que se sabe la coalición de partidos anti Morena no se han decidido, ya en todos los medios solo tienen a dos candidatas seguras Lorena y Anabell. Hay muchos rumores, acusaciones y falacias en línea, pero eso no evitará que cualquiera de las dos llegue al puerto deseado. El otro día vimos al “Saga” -¿sabrá que la palabra quiere decir el de hasta atrás, el más rezagado? - en una entrevista televisiva se vio muy novato en esas lides, -ternurita- ¿de verdad pensará que tiene alguna oportunidad ante las damas? Mientras tanto, Marco Mena echándole ganas para que, sin endeudarse y con la reducción de fondos del Gobierno federal a los estados, el dinero le alcance para terminar sus obras, que de verdad van a marcar un cambio radical en la comunicación carretera, la salud y el deporte. Marco es la prueba viviente de que los estudios sí sirven, y que una buena administración puede sacar adelante a un estado. Lo reprochable del panorama somos quienes pululamos masivamente por las calles sin llevar la protección del cubrebocas, y si bien en el interior de bancos, laboratorios, etc., se toman las debidas precauciones, el problema son las colas en ocasiones hacinadas, desordenadas y no muy sanitarias. En fin, estamos lidiando con políticos y repetidas encuestas telefónicas y en internet, entre otras modalidades a las que nos ha obligado la pandemia, solo una reflexión: pensemos qué país queremos, y si de verdad estamos dispuestos a que se sigan sacrificando nuestros sueldos, prestaciones, bonos y aguinaldo, aunque los empresarios tengan que poner de sus conflictuadas finanzas el 15 % más… mientras Pemex tiene el peor desempeño en tres décadas y la CFE sigue contaminando, siendo ineficiente , subió el costo y tiene fallas inexplicables que dejan sin luz a millones de mexicanos…