Inició la vacunación para personas de la tercera edad

Los temas de esta semana: El inicio de la vacunación; los apagones en varios estados coincidiendo con el extremoso clima; el asesinato de varios políticos y la decidida postulación del impresentable Félix Salgado Macedonio, acusado lo mínimo de violador.

Ya inició la vacunación para las personas de la tercera edad contra el coronavirus, situación que como de costumbre cuando interviene la Cuatro T, muchos monaguillos y pocos participantes realmente útiles, con un resultado siempre mediocre, en un día sólo 90 mil vacunas aplicadas, con un equipo de 18 personas, entre sembradores de vida, siervos de la nación, militares, etc. y solo dos expertos -o cuando menos trabajadores de la salud. Así las cosas, este esperanzador inicio de vacunación de las personas de 60 y más –por ser los más frágiles- que deberá llegar a su culminación a más tardar a finales de abril –AMLO dixet- el primer día, personas esperando desde las cinco de la mañana, para ser vacunados a las 9, en fin, lo interesante es la repercusión en el ánimo de los ancianos, con el solo hecho de saber que ya podrían anotarse en una página; en la Ciudad de México, se eligieron 4 delegaciones, no por ser de las más contaminadas, sino por ser de las de más bajos recursos, y así con esa tendencia se eligieron 300 pueblos, alejados de las grandes urbes, para ser vacunados los adultos mayores, en fin, (los votos más incondicionales del país para AMLO), el proceso ya se está organizando, aunque no dejan de esperar varias horas, además la Secretaría de Salud repartió minúsculas cantidades de vacunas a los 32 estados. El chiste es que entre los ancianos priva el optimismo, actualmente aplican la Astra Seneca, la interrogante es ¿por qué vacunaron a los siervos de la nación y sembradores de vida, los que forman las “brigadas de la Cuatro T, para “coadyuvar” a la vacunación, y… los miles de personas. Una.- que no han recibido la segunda dosis, y al parecer el tiempo transcurrido a partir de la primera ya caducó, ¿qué se va a hacer en esos casos? y los miles de trabajadores en el área de la salud que laboran tanto en áreas públicas como privadas que no han sido considerados en esta segunda etapa de vacunación ¿cuándo recibirán sus vacunas?, ¿llegarán a tiempo las segundas dosis???? La incapacidad siempre quiere culpar a otros de sus yerros, en cuanto a las vacunas, se privilegió por una parte vacunar a los adultos mayores, sin haber concluido la vacunación de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, ni siquiera en las áreas federales, institucionales, pero eso sí ya están vacunados los integrantes de la brigadas, -que no sabemos que están haciendo ahí- ¿y los maestros de Campeche? mucho menos se ha tomado en cuenta a personal de enfermería que tiene contacto directo con los enfermos de Covid, y qué decir de doctores, enfermeras y de mantenimiento, trabajadores de ambulancias, crematorios y demás zonas de riesgo, personal de hospitales y clínicas privadas; tampoco a los que laboran incansables en la Cruz Roja. ¿A pesar de que en México ya se tiene todo un sistema comprobado de vacunación masiva a nivel nacional, sin la necesidad de meter improvisados a los módulos de vacunación? Se calcula que este inicio más que publicitado, se vacunarán a medio millón de ancianos ¿y los otros 11 millones y medio? A este paso tardarán varios meses en concluir (¿a tiempo para votar el 6 de junio?) pero lo grave – para otras personas esperanzador-, es que se han adquirido entre cuatro y cinco tipos de vacuna por millones. La pregunta es ¿y si la segunda dosis no alcanza de la primera vacuna suministrada?, ¿la segunda puede ser de otra, sin poner en riesgo vida y salud del inoculado? En una semana se aplicarán 500 mil vacunas, aunque la población de ancianos supera los 12 millones, y el fin de semana se completarán 500 mil y mientras nos enteramos que ya superamos los 2 millones de contagios en México y en cifras oficiales rozamos los 175 mil decesos, sin embargo de acuerdo a los expertos llevamos más de 420 mil.

El cambio clímatico, los apagones, Bartlett y la CFE

Los apagones en cinco estados, causados aparentemente por el cambio climático y los apagones que dejaron a más de 4 millones y medio de personas sin luz, ¿no que la CFE era más que suficiente para que no volviera a haber apagones en ninguna parte del país? Nuestros paisanos están sufriendo los embates de los terribles y contrastantes frentes fríos, que han llevado a varios estados mexicanos y algunos del vecino país del norte, al casi congelamiento, ya que como nunca antes los grados bajo cero suman los dos dígitos, en cuanto a los contrastes climáticos, congelamiento de tuberías y elevación del consumo de gas –y que a pesar de las promesas del anciano director de la CFE, ha habido apagones masivos, tanto en Yucatán, como en cinco estados del norte, estamos en una situación de extrema fragilidad con el monopolio de la luz. El gas subió de precio, se acaban de dar cuenta que no existe en México un sistema de almacenamiento de gas, y gracias a esa imprevisión millones de mexicanos están sufriendo las inclemencias del tiempo sin calefacción porque no se tuvo la previsión de crear espacios de almacenamiento –este gobierno lleva dos años en el poder y sigue culpando de todos los errores a los “neoliberales” del pasado, por la carencia de gas; les echan la culpa al clima, también a los extranjeros, etc…

De dulce, de chile y de manteca

Me parecieron patéticas las declaraciones del Obispo de Cd. Victoria Tamaulipas Antonio González Sánchez, quien dijo: “ El famoso cubrebocas es no confiar en Dios”,, “yo ando natural porque confío mucho en Dios” me parece que nos está faltando fe, y esto yendo en contra de la opinión de miles de especialistas a nivel mundial… Ya se registró al impresentable Félix Salgado Macedonio, quien con la anuencia de su directiva nacional, -y ¡claro con el visto bueno del presidente!- le fue aceptada la candidatura al gobierno de Guerrero por el partido en el poder Morena, de este extravagante hombrecillo, que tiene en su haber anécdotas dignas de un libro rojo, anécdotas impresentables de políticos impresentables, Morena está cometiendo varias digresiones, a las que se opusieron con violencia cuando fueron oposición...