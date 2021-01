La educación actual por correspondencia

Como se atiende la educación actualmente con las indicaciones, motivo de la pandemia, es una educación incompleta para muchos estudiantes por varios motivos que experimentan los escolapios receptores por medios tecnológicos, y nos referimos a los que no cuentan con esos medios modernos, inalcanzables por carencia de recursos económicos, como el que aprende y para el que enseña, así, la educación a distancia no es uniforme para educandos. Lo idóneo es que se prosiga la educación directa que por el momento es imposible aplicarla.

La encuesta somera referida a tareas escolares, que maestros señalan a desempeñar entre niños de educación primaria, aportaron la opinión referida a las tareas indicadas por los maestros virtuales, por lo que los alumnos que trabajan en el hogar y que son auxiliados por madres o padres de familia, lo hacen de acuerdo a su preparación adquirida en su vida de estudiantes. La opinión generalizada que se ha manifestado en gran porcentaje señalan a las tareas escolares como tediosas, y otras que los alumnos no pueden desarrollar porque su maestra o maestro no acertó a orientar debidamente el contenido del aprendizaje, esto es el cómo realizar las tareas, por ello, éstas se convierten en dilema sin resolver. La verdad es que en estos casos esconde una verdad que practica el profesor y lo cierto es que se acusa al maestro de ignorar el objetivo y desarrollo de la tarea, es una verdad, como todas, incómoda y lacerante para los estudiantes que no tienen defensa al respecto, pero permanente. La responsabilidad pedagógica recae entre directores y supervisores del profesorado de educación pública.

En existencia maestros que atienden la educación básica y que no consideran la capacidad del alumno, por ello el estudiante fracasa en el intento de encontrar solución al problema planteado, aun contando con el apoyo de padres y madres de familia, los que a veces no alcanzan a comprender el objetivo. Otros profesores dejan tareas sin objetivo porque solo desean dejar presente su "poder", de manifestar ante el alumno sometido "el mando" malentendido y sobretodo mal aplicado en perjuicio de la moral del estudiante.

En referencia de la escuela secundaria, los maestros de cada una de las materias dejan tarea a desarrollar a extra muros del aula, sin considerar que no solo es tarea para una materia, sino de varias; que eleva considerablemente la carga de trabajo. Por lo tanto, el trabajo de tarea es abundante y obligado al estudiante a someterse, a cumplir dicho trabajo hasta las altas horas de la noche. Es por demás conducta irracional de parte del maestro, el que no se preocupa por revisar la tarea efectuada por los alumnos. Esta conducta de maestros genera grande excepción en los alumnos que tratan con su esfuerzo de cumplir con lo "ordenado". En este caso la culpa recae en el director de la escuela, pues debe el Consejo Técnico Escolar tratar estos asuntos académicos con el propósito que los maestros distribuyan razonablemente carga de tareas, que muchas veces es carga inútil de estudio o trabajo estudiantil. Debiera, implementarse en la escuela como modernidad tener buzón de quejas y sugerencias donde el alumnado opine respecto a sus maestros; ello basado en el valor de la democracia, la que también es inculcada en la escuela pública. El maestro se ha olvidado considerar la brevedad de las tareas escolares procurando no lesionar el tiempo libre de recreación, a la que tienen derecho los estudiantes y que contribuyen a su salud en general.

El magisterio debe recordar lo importante de las tareas escolares que es CONTRIBUIR A EDUCAR y de ninguna forma generar repulsa hasta ciertas materias o profesor que conduzca hacia la deserción educativa.

El maestro debe conducir al grupo de su cargo para desempeñar tareas encomendadas, de acuerdo a intereses del estudiante, en otras palabras, debe señalar tareas agradables, debe el maestro formar hábitos y actitudes deseables alejado la animadversión de la actitud estudiosa la que debe desarrollarse con agrado, en cuanto a las tareas de investigación.