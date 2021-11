SNTE obstruye la democracia interna

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no desea permitir la democracia absoluta en la decisión de los Maestros de Base aquí en el Estado de Tlaxcala,

Hace poco hubo elección de dirigentes de la Sección 31 del SNTE porque el tiempo ya había pasado lo suficiente para la nueva reelección, pero al haber elegido los maestros a nuevos dirigentes de dicha sección, se encontraron con algo que, como dato, estaba escondido, y sucede que los nuevos estatutos que rigen al Sindicato Nacional establecen que en las elecciones de las secciones sindicales se deba compartir el triunfo con integrantes ya salientes del sindicato, siendo ésta una forma presentada “legalmente”, al mismo tiempo demostrando con ello que ya existe un nuevo procedimiento para representar las viejas formas de ilegalidad para imponer en cierto porcentaje la imposición legal del sindicato. ¿A qué se debe este interés? ¿Por qué no se había hecho eso 50 años antes? Imponer mañosamente las representaciones legales del país “porque durante los últimos 21 años se eligió “democráticamente” a su lideresa Morales hasta que hubo un disgusto político nacional que la ubicara en la penitenciaría, debiendo hacerlo, no el gobierno, sino un grupo de maestros denunciándola por la disposición indebida de fuertes cantidades de dinero, inclusive para formar un Partido. En la democracia que se ha impartido desde la escuela, es respetar la mayoría de los votantes, y no reza que al término del triunfo del grupo ganador, deba compartir al equipo con el grupo perdedor, dejaría de hacerlo democrático, aquí en Tlaxcala acaba de imponerse el mandato del Estatuto hecho ley, aplicándose al inicial Sindicato de la Sección 31.

¡Tristemente! Ahora queda a los maestros no bajar la guardia para tratar de gestionar este estatuto antidemocrático y lesivo para la gestión sindical, queda la tarea al magisterio de limpiar nacionalmente de esta nueva orden que atenta contra la democracia sindical. Queda a los maestros nuevamente luchar por sus intereses legítimos, por ejemplo, su sueldo profesional, el respeto al escalafón que da jerarquía económica y de titularidad dentro de la profesión magisterial, queda a los maestros luchar porque dicha institución también cambie de personal asignado y comisionado que elabora en el, así mismo comisionar exclusivamente a los maestros que prestan a la base magisterial.

El Sindicato Nacional no desea perder de las canonjías que ha gozado durante muchísimos años, además del poder que adquirió con los gobiernos pasados de comandar los nombramientos de los maestros, a obtener una plaza, como antes en forma abierta y descarada, no solamente solicitaban, sino ordenaban a directores generales quienes eran los que legalmente debieran otorgar las nuevas plazas, ellos eran los que pedían el numero de plazas que requerían la solicitud de el número de grupos de alumnos que se generaban cada año, alguna vez se oyó escuchar la aseveración propia de un director general representante de la SEP contestar al líder de la sección: “SEP envía a esta Dirección General los recursos financieros para aplicarlos a la educación, no para repartirlo a los sindicatos, sino para atender las propias necesidades educativas” y el líder sindicar le contestó en forma áspera: “Señor, sépalo usted que el sindicato también necesita plazas que repartir porque tiene compromisos ineludibles que cumplir y de aquí, de este sindicato, deben salir los nombramientos de los maestros que van a cumplir con la tarea educativa, por lo que, se le comunica que son 25 los nombramientos que se requieren”.

De este tamaño era el poder del Sindicato, inclusive para cambiarlos de adscripción a los maestros, así como otorgar grados en plazas que no eran adquiridas por los medios legales, así que el maestro atendía más al mandato sindical que al oficial, a ese grado se corrompió la educación.

Una felicitación primera al saber que el nuevo secretario de la Sección 31 gestionara la inclusión de un bono anual, que otorga la Secretaría de Educación Pública a los maestros jubilados. Esta gestión atinada para que los maestros mencionados ya no hicieran fila para cobrar dicho bono y lo hicieran al través de su asignación jubilatoria bancaria. Se esperan más gestiones favorables para los viejos maestros.