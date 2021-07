Deshojando el Cempasúchil | Candil de la calle y oscuridad en su casa

Mientras nos enteramos que más de dos millones y medio de mexicanos no han podido recuperar sus empleos, mientras vemos que están vacunando masivamente, han llegado hasta el 34 % de los mexicanos, mientras se está buscando con la linterna de Diógenes 19 millones de vacunas que nadie puede explicar dónde están, mientras nos engañan diciendo que ya llegaron los medicamentos oncológicos a los niños con cáncer -sabemos que supuestamente están en las bodegas de los hospitales-, pero… los niños no tienen acceso a ellos, ni las mujeres con cáncer de mama, ni a los medicamentos, ni a los aparatos que no funcionan y probablemente en 20 días pudieran empezar a recibirlos;

Descalifican al organismo al que contrataron para adquirir los medicamentos y anulan de un plumazo, o podemos decir de una declaración mañanera, las efectivas compras consolidadas del IMSS y el ISSSTE , ahora resulta que nos ahorramos??????? 18 mil millones, a pesar de que hace tres años desaparece el Seguro Popular, que daba servicio a millones de mexicanos y crean el Insabi, que no sirve para nada y que ha sido una rémora, los recortes presupuestales en los rubros de salud, de educación y otros están afectando gravemente a los mexicanos, pero ¡¡¡¡“estamos combatiendo la corrupción”!!!! y que no salga una nota de investigación involucrando a alguno de sus parientes o allegados, solo los de la 4T y sus parientes son impolutos, aunque existan pruebas documentadas de sus excesos, pero ellos están exculpados y bendecidos y por supuesto, absueltos de todos sus pecados, mientras los medios que hacen periodismo de investigación serio, son acusados de “ardidos” porque al ya no seguir recibiendo el “chayote” al que estaban acostumbrados, se desquitan difamando a la 4T y allegados a él– y no se diga la forma en que maltrata y difama en las mañaneras a periodistas de medios que no simpatizan ni están de lambiscones con él y su séquito de mediocres e incapaces. Mientras, el nivel de impunidad y de violencia se incrementa día a día a pesar de los miles de millones etiquetados a la guardia nacional, nuestro presidente, el mejor amigo que uno podría desear, acaba de mandar el primer buque de tres, con ayuda humanitaria a Cuba, en el que se incluyen comida, material de curación y medicamentos, entre otras cosas, lo interesante es que en México, los hospitales están enfrentando la tercera ola, totalmente desabastecidos siguen careciendo de los insumos indispensables para protegerse y muchos que “se la rifaron”, cuando creyeron que ya había acabado todo fueron despedidos sin contemplaciones, y por supuesto sin liquidación. Sabemos que los hermanos cubanos requieren de toda la ayuda que se les pueda brindar, pero ¿y los de casa apá?

Y ¿QUÉ PASA CON TLAXCALA?

En Tlaxcala estamos de fiesta ya que el convento de nuestra Señora de la Asunción ya es Patrimonio Mundial por declaración de la UNESCO. Una calurosa felicitación a Anabell Ávalos, la presidenta municipal de Tlaxcala -hasta que pidió licencia para buscar la gubernatura-, ya que solicitó el apoyo del gobernador y recurrió a las autoridades federales así como organismos internacionales para lograr el reconocimiento internacional de este monumento histórico y ayer nos enteramos de que ya es una realidad ¡Aleluya!… en nuestro estado no cantamos mal las rancheras en cuanto a los contagios de la Covid en su variable Delta, aparentemente no ha habido la cantidad de muertes que se esperaba, pero los contagios están al por mayor y uno ve por las calles a la gente sin cubrebocas y sin tomar las mínimas medidas de autocuidado, no entendemos que hemos llegado al punto en que el 90 % de nuestra salud depende de nosotros mismos, y del cuidado que tengamos al convivir con nuestra familia, sin embargo, los hospitales, -debido a los recortes presupuestales siguen careciendo de medicamentos y de los insumos indispensables para atender a la población, al no haber presupuesto las instalaciones están deteriorándose, la gente tiene que buscar la manera de adquirir sus medicamentos, en fin a doña Lorena le va tocar bailar con la más fea; por cierto que muchos de los que ya se sentían dentro del gabinete siguen esperando sentados la llamada de la nueva gobernadora, que la verdad tiene la suficiente experiencia en diversos rubros que es la ayuda social y la administración y gobernanza, hasta ahora a los que se sabe que está eligiendo, tienen buen currículum y especialmente buena fama, sin embargo ya les dijo que todos van a tener tres meses de prueba y el que no funcione se irá a casita y todos tan amigos como siempre. En nuestro estado estamos atentos a los cambios que habrán de darse, y atentos al apoyo que el presidente dará presupuestalmente a nuestro estado.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

La que está buscando la presidencia nacional del PAN es Adriana Dávila Fernández y… aunque en el estado tiene detractores y uno que otro enemigo que surgieron cuando fue candidata a la gubernatura, a nivel nacional está muy bien posicionada -comunicadora de profesión al fin-, la dos veces excandidata del PAN a la gubernatura se mueve como pez en el agua en los círculos mediáticos del país.

A tal grado que la prensa nacional ha puesto a Adriana Dávila, junto con el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, Kenia López y Gerardo Priego, con altas posibilidades.

El caso es que en octubre termina el periodo estatuario de Marko Cortés, lo que ha incrementado el activismo de los aspirantes a sucederlo en el cargo.

La diputada federal panista por Tlaxcala ya alzó la mano y un día sí, y el otro también, aparece en espacios de la prensa, radio y televisión, en ese propósito. Valga decir que Adriana Dávila no la tiene fácil, pues existen altas posibilidades de que Marko Cortés busque la reelección.