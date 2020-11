Deshojando el Cempasúchil | Cuatro noticias han marcado esta semana

1.- El triunfo de Biden. 2.-El que ya exista la vacuna contra la Covid-19. 3.- Las inundaciones del sureste y 4.- La paridad de género en cuestiones electorales. Ha levantado gran debate el hecho de que México haya sido de los pocos países en el mundo que no felicitó a Biden por su triunfo electoral, como presidente de los Estados Unidos de América del Norte.

Así las cosas, el sábado fue un día que se marcó a nivel mundial con el anuncio del triunfo de Biden, demócrata de 78 años, opuesto en todos sentidos a Trump, un bocaza, imprudente, altanero, ególatra, quien se sintió el dueño de su país –cualquier parecido con la vida local es pura coincidencia-, que logró lo que no se había logrado antes en EUA, la polarización de los habitantes del extenso territorio; esa polarización ha llevado a los analistas a profundas reflexiones. ¿Cómo es posible que en tan solo 4 años –más el tiempo de campaña- hubiera logrado dividir a su país casi en dos partes? Y, por supuesto, las consecuencias –entre muchas otras-: el aumento de la precariedad económica y la sensación de injusticia, la polarización de las redes sociales, la crisis del periodismo que, aunadas al repudio a la política y a los políticos tradicionales, han logrado que grupos que estaban disminuidos sientan que alguien de poder se identifica con ellos: lo apoyan los del Ku Klux Klan, porque discrimina a los que no son blancos, lo adoran los herederos de la conquista del oeste, quienes después de haberles arrebatado sus tierras, siguen armados hasta los dientes para defenderse de los embates de los “distintos, sintiéndose los únicos y verdaderos dueños de la tierra -quienes se sienten con el derecho de portar armas libremente, y por ahí nos hacen llegar algunas por las fronteras para armar a las bandas del crimen organizado-.

Sabemos que el presidente electo no la va a tener fácil, Trump no solo se ha negado a reconocer su triunfo, sino que le ha mandado mensajes a sus seguidores a través de redes sociales diciéndoles que él ganó y que “cooperen” para sufragar los gastos judiciales, para pelear por lo que “legítimamente es suyo”. Y lo grave es que mientras Biden ganó con 74, casi 75 millones de votos, Trump recibió 70 millones. Como pudimos observar en las escenas televisivas, la gente –la que sigue a Biden- estaba feliz, mientras los seguidores de Trump “estaban festejando el triunfo de éste”. El camino de aquí al 21 de enero, en que deberá tomar posesión Joe Biden, se antoja escabroso, Trump ya comenzó a ponerle piedras en el camino negándose a reconocer su triunfo y cerrándole las puertas para el inicio del proceso de transición. Mientras, en nuestro país esperaremos a ver cuándo decide López felicitar al ganador de los comicios presidenciales del vecino país del norte y de qué manera va a repercutir eso en nuestro país, especialmente con las prioridades que ha manifestado: el cambio climático ¿y las energías limpias? ¿Y alimentar a la CFE con carbón?, la seguridad, el comercio y la salud. Referente a la no felicitación del presidente mexicano y a sus absurdas justificaciones –que contradicen lo que ha hecho en el pasado, ya siendo presidente- dice Porfirio: “Se acabó la era Trump, el reconocer a Biden como presidente electo significa la intención de abolir el régimen de complicidades e incrementar el de los compromisos”. Hummmmmmm

De dulce, de chile y de manteca internacional

Se anunció con bombo y platillo el hecho que una de las muchas vacunas contra la Covid-19 en la que se estaba trabajando ya esté lista, sin embargo, hay algunos “pequeños” inconvenientes: además de la cantidad de dosis a producir -deben aplicarse dos dosis por persona con dos semanas de diferencia-, para México -que tiene un “actualizado y efectivo sistema de salud”, y ahora “de producción y distribución” después de haber defenestrado a quienes la hacían- se necesitaría mantener –la vacuna– en su traslado, etc. a -70 o -80°, aunque hay muchas más vacunas en proceso que ya están en la tercera etapa; esa es la buena noticia, la mala es que más nos vale aprender a vivir con la plaga y tomar las medidas pertinentes de prevención, porque de aquí a un año apenas estaremos en la fecha inicial de vacunación… Las inundaciones del sureste específicamente en Chiapas, Tabasco y Veracruz, no solamente han traído luto, destrucción de patrimonios, hambre y dolor a los habitantes, sino que ha sacado a la luz las ineficiencias de varias instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el que causó el desastre al abrir la Presa “Peñitas” y al ser acusado por el gobernador dijo que “le daba risa”; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la propia presidencia y los gobernadores, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar lo que se ha convertido en fenómenos cíclicos, y ya no deben culpar al pasado pues ¡ya llevan dos años en el poder! y el enojo de los tabasqueños está a flor de piel por la desatención y el que no se haya molestado en ir a visitarlos hasta un mes después, y para colmo de males que justifique las acciones de Bartlett.... Lo que pasa es que la vida es muy sabia, el hecho de haber desfogado la presa Peñitas por parte de la CFE trajo como consecuencia la inundación y devastación de grandes zonas residenciales y de negocios de la ciudad capital del estado ¡y del municipio en que nació el actual presidente de la República!… Y la paridad de género en cuestiones electorales ya está trayendo como consecuencias el disgusto de varios varones que ya creían llegar a ser candidatos y que han trabajado por ello cuando menos dos años, ya que se dice que como son 15 gubernaturas las que van a entrar en proceso electoral, al menos la mitad, estamos hablando de 7 u 8, deberán ser para mujeres, y hay estados en los que, de manera obvia, no hay forma de hacerse a un lado en cuanto a la viabilidad de que llegue una fémina… Así las cosas, en Tlaxcala se perfila por el tricolor Anabell Ávalos, quien ha hecho un estupendo papel, y a quien felicitamos por la obtención de la certificación ISO internacional para el ayuntamiento, por el PAN va Minerva y por Morena seguramente irá Lorena, quien lleva haciendo su lucha por ocupar la gubernatura más de 12 años, y la verdad es que ha logrado hacer una fuerte red de apoyos y seguidores, y ella será la candidata si desde “el centro” no deciden otra cosa.