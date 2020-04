Deshojando el Cempasúchil | ¿De verdad creerá AMLO que sus amuletos sirven?

A veces quisiera no tener que hablar de las actitudes -y de las aptitudes– que tiene López Obrador teniendo la responsabilidad de ser el primer mandatario del país.

Lo escuché el sábado a medio día siendo imprudente, hablando en una gira realizada a Sinaloa, por la noche veo un mensaje diciendo “quédense en su casa” excepto que tengan que realizar labores que sean para ayudar a la ciudadanía, y el mismo domingo veo en todos los medios televisivos, saludando a la mamá de “El Chapo” y después en sendos mensajes televisivos por un lado decir que todos deben guardarse menos las tortilleras y los doctores???, y después que él no lo va a hacer porque “los conservadores” aprovecharían su ausencia y en “política no existen vacíos, todos son llenados, y si piensan que les voy a ceder mi espacio están locos”…

Eso fue después de que fue informado de que en el mundo el primer ministro de Inglaterra, el príncipe Carlos, el Rey Felipe de España Alberto de Mónaco, Ángela Mercker de Alemania, otros mandatarios, varios artistas y deportistas están infectados y recluidos en sus moradas en cuarentena autoaplicada, ya que sería terriblemente irresponsable contagiar a quienes se acerquen a saludarlos. Aquí en México al menos tres gobernadores ya declararon padecer la infección –entre ellos el de Hidalgo, Omar Fayad, y el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández- e hicieron un análisis de las últimas actividades llevadas a cabo por ellos; la verdad, deseamos que cuando las hicieron aún no estuvieran infectados, porque si así hubiera sido los casos de contagio se habrían dado por docenas y en cualquier momento podrían comenzar a aparecer. Esto viene al caso porque todos, desde presidentes, reyes y primeros ministros, se aislaron para proseguir sus trabajos desde su hogar gracias a la magia de los medios virtuales. El de México no puede hacerlo porque “lo que quieren sus enemigos es que se aísle” ¿sería eso posible en esta época de comunicación digital???? Pero eso si ¡sigue con sus giras!...

Relacionado con sus afanes centralizadores y retrógradas, AMLO insiste en que, a pesar de que el coronavirus ha desatado terribles caídas en las bolsas de valores mundiales, aunado a las malas decisiones financieras tomadas por él, seguirá invirtiendo en sus fallidos proyectos: refinería de Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya, sabiendo -¿sabiendo?- que en un plazo no muy largo ese dinero será necesario para que México no caiga -que va a caer, así como otros muchos países del planeta- en una terrible recesión, que los pobres a los que dicen proteger son los que más lo resentirán, -olvidando que el gobierno no crea empleos, son los grandes, medianos y micro empresarios y hasta los informales los que los crean, pese a eso se niega a dar facilidades de pago o prórrogas para el pago de impuestos-sumándose a la debacle todos aquellos que hasta hace unos dos meses eran prósperos empresarios de micro y medianas empresas, o gente que vivía en la informalidad y que vivía bien dentro de sus parámetros. Relacionado a ese afán de que lo que él no hace, no sirve, el fin de semana se le vio enviando un mensaje televisivo, teniendo como fondo el área de Baja California, donde se ubican unos ventiladores gigantes, destinados producir electricidad para alrededor de 50 mil personas, dijo que es un atentado contra la estética visual y que sus constructores son unos tranzas, ya que todo eso es privado y subsidiado. El gobernador, que promovió esas fuentes de energía limpia, le respondió que esas instalaciones son públicas y generan un gran pago de impuestos que se ven reflejados en la realidad de Baja California, a lo que despectivamente contesta “es que no está informado”. Y sigue con sus “detalles”, mientras un exsecretario de Hacienda dice que el dinero que está prometiendo no existe en ninguna reserva del país, que el desplome que se espera es de 6.3% y que ya utilizó la mitad del fondo de estabilización.

En Tlaxcala Mena ha tomado decisiones inteligentes

En el estado se han tomado decisiones francamente inteligentes, tomando a tiempo la batuta para decretar las fases, y suspender los trabajos de los empleados de gobierno a excepción de las áreas de salud, seguridad, protección civil, procuración de justicia, registro civil, y el sistema de radio y tv del gobierno. Aquí en el estado –como en todo el país y supongo que en mundo- de pronto se han encarecido varios productos, entre ellos el huevo que subió de 36 a 45 pesos el kilo; hay que reconocer a los tortilleros que no han incrementado, ni ha escaseado su producto, pero el pollo y otros alimentos o se han encarecido o escaseado… Hay que tomar precauciones, especialmente después del llamado dramático del subsecretario de salud Hugo López Gatell, donde enfatizó que si no hacemos caso nos espera en México una catástrofe sanitaria, humana y médica, lo que haría imposible dar asistencia a todos los afectados… En cuanto al aumento de precios, la Profeco ya está lista para enseñar los dientes que le dieron para poner en orden a los comerciantes abusadores.