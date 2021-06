Deshojando el Cempasúchil | Después de los festejos, es tiempo de análisis

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, el 6 de junio llegó, no con muchas sorpresas, para algunos hubo festejos para otros decepción, sin embargo siempre llega el mañana.

Deben ser momentos de reflexión, los que ganaron, en las posibilidades reales de cumplir con las promesas hechas, ya no estamos en la época de que prometían y no cumplían, haciendo lo que se les daba la gana, tenemos que recordarles, que son nuestros empleados, que ellos viven gracias a nuestros impuestos, y que llegaron gracias al voto de la población, no dudo que en muchas candidaturas todavía haya influido la intervención frecuente del presidente de la República y las dádivas a diversos segmentos de la población, sin embargo la gente que fue a las urnas fue contenta, fue feliz de participar y de lograr para el estado un mejor estadío de vida, pensando algunos que se pudieran poner aduanas contra el crimen organizado, acabar con la trata de personas, penas más estrictas para violadores, feminicidas, en lugar de construir hospitales nuevos, buscar los recursos para mejorar los ya existentes, dotando de los elementos primordiales para realizar su labor a quienes ahí trabajan, así como ver que no falten los insumos médicos y medicinas para los derecho habientes, rehabilitar en cada municipio los servicios médicos, atendidos por pasantes de medicina, dotados, también de los insumos necesarios, con comida y hospedaje y mantenimiento de parte de los ediles. A quienes ganaron -no sé si se han dado cuenta embebidos como están en la euforia del triunfo y en los halagos de amigos y lambiscones, que en cuanto se haga oficial, deberán empezar a trabajar en un Plan de Desarrollo que en verdad beneficie a los pobladores del estado, echar a andar a los dos elefantes blancos que son las universidades de la 4T y hacerlas de verdad un ejemplo de calidad y valores, mucho ha hablado Lorena acerca de las enfermedades renales en el estado, ¿pondrá mano a la obra para evitar que las empresas contaminantes – especialmente las mezclilleras- emigren de nuestras tierras, y ver que cada edil apoye abocándose a la limpieza de las aguas del río Zahuapan, contratando personal del cual se privilegie más que la lealtad, el conocimiento y la aptitud para resolver problemas? Lorena no la tiene fácil, especialmente con la austeridad republicana que ha impuesto López, después de los festejos, tendrá que entender que es tiempo de análisis, de revisar lo que se prometió en campaña, los que ganaron tendrán que recopilar la lista de las promesas que hicieron, y viendo las formas de cumplirlas, en el caso de la gobernadora tendrá que cumplir lo que prometió en campaña y hasta con lo que no prometió, pero hay errores que cometieron del centro y que ella debe subsanar para beneficiar a los habitantes del estado, porque la desaparición de las guarderías, de la casa refugio de las mujeres violentadas, deben volver a constituirse. ¡Ganó, pero no la tiene fácil!

¿Cuál es el resultado de las elecciones del 6 de junio?

Se dice que Morena ganó perdiendo. En 2018, Morena tuvo 30 millones de votos, el domingo 16 millones. Morena y sus aliados alcanzan mayoría simple en la cámara, no calificada… ¿¿¿¿qué significa???? Que no pueden tocar la Constitución. No puede mover la ley electoral, desaparecer organismos, reelegirse o ampliar su periodo, tiene que buscar alianzas y complicidades con otros partidos. El verde quien siempre ha sido un partido bisagra, es el partido más importante hoy. Sin sus votos Morena no tiene ni siquiera mayoría simple. ¿Quién lo iba a decir? ¡Las coyunturas políticas son impredecibles! Si bien Morena gana la mayoría de las gubernaturas perdiendo. En 2018 ganó 30 estados, ayer perdió 1/3 de los estados en juego y de los que gana, su porcentaje de votos decrece, gana con poco margen en muchos estados. La CDMX su gran bastión pierde la mitad de las alcaldías y a la vez ve debilitados a sus dos alfiles para el 24, Ebrard y Sheinbaum, quien ahora gobernará con mayoría de Alcaldías de oposición. El saldo: -como era de esperarse- pierden el registro 3 partidos a nivel nacional, esos que creó Morena para fortalecerse no le sirvieron de nada. Adiós Fuerza x México, PES Y RSP. En esta ocasión habrá cinco gobernadoras. Al parecer Guerrero todavía está en veremos, Movimiento Ciudadano sigue creciendo. Se llevan Nuevo León (uno de los estados más importantes) y el congreso de Jalisco y sus municipios más importantes. En Querétaro pierden el registro siete de 11 partidos. El PAN se lleva todos los distritos locales y federales y 14 municipios de 18, además de la gubernatura con un muy amplio margen. Gana la ciudadanía por una participación del 52%, venciendo aunque por escaso margen a la abstención. El gran ganador es el INE, la organización y la participación ciudadana fue ejemplar, buena organización, adecuadas medidas sanitarias y, ambiente cordial, lograron cerca de millón y medio de ciudadanos mexicanos. ¡Felicidades! Gracias a ellos, se instalaron más del 99 % de las casillas. Sin duda el INE se fortalece como la institución más importante del país. Demostraron eficacia y eficiencia, además de altísimo liderazgo social.

De dulce, de chile y de manteca en Tlaxcala

Si bien Anabell no ganó, le queda tiempo, está joven, y adquirió una gran experiencia, con su grupo de guerra, podrá analizar los aciertos y errores, pero más que nada debe considerar la injerencia del presidente en las elecciones, Anabell, más bien las Anabelas, - brillantes mujeres-, tienen un gran camino que recorrer, porque el poder desgasta, ya veremos cómo les va a quienes van a llegar.