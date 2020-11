Deshojando el Cempasúchil | En EUA retiran cargos contra Cienfuegos y ¿ahora?

Después de la desconcertante noticia de que una jueza de los Estados Unidos Americanos retiraba las cuatro graves acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la defensa del Gobierno mexicano, durante el mandato de Peña Nieto, y precisamente ayer alrededor de las 9:00 de la mañana se le estaba liberando de todas las culpas y pasándole la papa caliente al Gobierno mexicano. Ahora solo faltan las órdenes de liberación y que llegue al país en calidad de inocente, excepto que la fiscalía mexicana presente cargos.

En lo personal analizando la situación, yo creo que, con la cantidad de deberes, obligaciones y acrecentando cada día el poder del ejército en el devenir del país, si bien es cierto que hay un mando único y unipersonal, -léase Andrés Manuel López Obrador- también es cierto que ha ido delegando todas las tareas y las responsabilidades en militares y marinos, y sabemos de primera mano, que los militares no estaban nada contentos con la emboscada que se tendió al ex secretario de la Defensa y a su familia, la forma en que se les trató fue humillante, y las pruebas que argüían, apestaban de falsas, así las cosas, y mientras el presidente sigue dándoles más tareas a los soldados y marines, más a los soldados, ahora tienen encomendado administrar las donaciones que están llegando a Tabasco, para que no haya corrupción, son responsables del plan DN-III, de tratar drenar el agua de las calles y casas de los pueblos tabasqueños, en fin , cada tarea como construir aeropuertos, distribuir medicinas, cuidar hospitales Covid, etc., les ha sido encomendada; yo supongo que al saber del descontento de la tropa y élite militar por la manera en que se permitió que se humillara a alguien de las fuerzas armadas mexicanas, debe haber ejercido una fuerte presión sobre el tabasqueño. Sin ser adivina, les pronostico que una vez llegado a México, se irá a su casa, el fiscal fingirá que investiga y ¡no pasará nada! No le conviene hacer enojar o causar descontento entre las filas verde olivo.

¡Cuidado! ¡Mojarse los pies puede causar coronavirus!

Que terrible la manera en que la naturaleza está afectando a Tabasco –por cierto, la tierra del presidente-. Azotado tanto por el huracán IOTA, el más potente registrado este año en el Atlántico, cuanto por el idiota que autorizó abrir la Presa Peñitas -dizque para que funcionaran bien las hidroeléctricas-, lo que causó terrible inundación, miles de hogares destruidos e innumerables damnificados, tanto al quedarse sin casa, cuanto por perder las escasas cosas que habían comprado con mucho esfuerzo a través de los años. A todo eso se aunó la falta de preparación y de recursos para socorrer a los damnificados. El exhibir a Pío tuvo un gran damnificado: el pueblo, ya que quien se encontraba con él en el video de las bolsas de papel con dinero, también fue perjudicado, ya que tuvo que renunciar y era, sin dudarlo, el mejor director de protección civil que había habido en años. Nos quedamos –por decreto presidencial, con la complicidad de legisladores- sin el Fondo para Desastres Naturales, que sólo en Tabasco han dejado más de 300 mil damnificados, que están teniendo que desalojar sus hogares y muchos llevan más de un mes en condiciones deplorables. Hace unos días le reprochaban al presidente, “su paisano”, el que no hubiera acudido en su auxilio. Obligado por las circunstancias, López tuvo que ir, cancelando una gira en otro estado, pero eso sí en vuelo de pájaro, en una nave aérea, y no resolvió gran cosa, aunque hizo muchas promesas.

El gobernador de Tabasco culpó al director de la CFE de ser el responsable al haber ordenado desahogar las presas, sin medir ni la cantidad de agua que se iba a desalojar, ni las consecuencias para las comunidades aledañas. Así las cosas, el presidente se dio otra vuelta el domingo y volvió a sobrevolar por encima de los pueblos damnificados, Y como hubo quienes le criticaron porque no bajó del avión militar, declaró en la mañanera del lunes: “me critican porque no bajé, porque no me mojé los zapatos, pero ¿de qué me iba a servir mojarme los pies y exponerme a que me diera coronavirus”? Corríjanme si me equivoco, ¿una de las causas del contagio de coronavirus es a causa de mojarse los pies? ¿En ese caso los pobladores de Tabasco, Chiapas y Veracruz –entre otros- están destinados a padecer el fatal coronavirus?

Mientras tanto…

Así las cosas, cuando hablamos de la austeridad republicana ¿nos referimos acaso a la gente, a los millones de mexicanos que se quedaron sin empleo, parte por ese pretexto, parte por la pandemia?, ¿aludimos al patético servicio que prestan -pese al sobrehumano esfuerzo que están haciendo- los trabajadores de la salud, que reciben pocos insumos, escasas medicinas, nulo aumento a sus salarios y ser culpados por la ineptitud del Gobierno que ha logrado el segundo lugar del record de contagiados y muertos? Los cuatro jinetes del apocalipsis han llegado, no sólo a México, sino al planeta entero: muerte, hambre, plaga y peste. Y oímos que “ya saben quién” no va a suspender sus obras faraónicas y, mientras tanto, está buscando y desmantelando instituciones, fideicomisos, les descuenta prestaciones, bonos y aguinaldos a los de por sí patéticamente mal pagados burócratas, pero eso sí, aprovechándose del “derecho de réplica” les tunde a sirios y troyanos sin tomar en cuenta que no somos iguales, porque está atacando de manera despiadada la libertad de expresión, ha hecho de la frase “los que no están conmigo están contra mí”, su frase de batalla, ha estado desmantelando instituciones, tratando de llegar a un gobierno centralista y unipersonal; mientras tanto, el país se le deshace en las manos, por diversas causas: la pandemia, la crisis económica y su ineptitud para gobernar. Pero lo que ha cumplido a rajatabla es su frase de “primero los pobres” han sido los primeros, los más afectados por la pandemia, por las inundaciones, por el desempleo y por el hambre, en fin veamos cómo les sigue yendo a los pobres, siendo quienes están en primer lugar ¿¿¿¿¿¿entre las prioridades del presidente…??????