Deshojando el Cempasúchil | ¡Fernández Noroña, quiere ser presidente de México en 2024!

En estos días, de verdad es difícil dar noticias buenas y mucho menos, cómicas. Cuando leí en este diario una entrevista hecha a Fernández Noroña, declarando que hay gente que pide a gritos que se lance como candidato a la presidencia en 2024, no pude contener una estrepitosa carcajada, ¿Se imaginan ustedes, a este polémico asegurar que será “el candidato del pueblo para ocupar la presidencia de la República en 2024, sin duda alguna”? Se define como un plebeyo retobón -se confiesa ¿fanático de la lectura? Y se define como “un luchador social político y libérrimo”, confiesa que de no haber sido ¿político?... ¿hubiera sido músico?

Durante más de 30 años ha encabezado protestas y plantones contra los gobiernos priistas y panistas; declara que su lucha social empezó cuando tenía 23 años, en un movimiento pro vivienda de su colonia, en 1988 es diputado por el partido comunista y después fue parte de la fundación del PRD. El vicecoordinador de los legisladores petistas se muestra convencido de que el capitalismo no es el camino para el progreso, a pesar de ser acusado por ser afecto a los lujos, a los viajes, a las comidas en restaurantes de moda y a los carros lujosos con el argumento que no es contradictorio, que ¡estos lujos de los que disfruta los quiere para todos! ¡Ternurita! A este polémico personaje le costó muuuucho trabajo darle una disculpa pública a la diputada panista Adriana Dávila, ya que de lo contrario sería inhabilitado electoralmente por cometer violencia de género, por hacer acusaciones infundadas, y pedir que le dieran elementos para darle una “chinga” a Dávila, este individuo ya buscó la candidatura a la presidencia de México en 2017, buscó ser candidato independiente, pero declinó por AMLO. O sea que, ¡sin el menor sentido del respeto y de la dignidad personal, cree que con su estilo público, vulgar, grosero y grotesco va a llegar a la presidencia de la República!

López, la pandemia y las vacunas

A veces, aunque no lo crean, me propongo no hablar de López y de la pandemia, pero es imposible, ambos están presentes en nuestras vidas. El hecho de que López se contagiara del virus, a pesar de que él no roba, no miente y trae su estampita de detente, pero eso sí, no ha querido usar cubrebocas, ¿cuando regrese lo usará o seguirá queriendo ser un modelo al que protege su calidad moral?, aunque la vida y la pandemia, dijeron en estos días “cuicuiri” lo que hizo que desapareciera de la vida pública varios días, cinco bastaron para que comenzaran a “zopilotearlo” y en las benditas redes lo enfermaron un promedio de 14 a 20 achaques, al grado que al quinto día tuvo que salir y, a través de un mensaje televisivo, dio cuenta de que estaba bien y de buenas, yo lo vi como de costumbre, pero hubo quienes parecen que vieron otro video y le achacaron no sé cuántos males, en fin, salió ante su público al que tranquilizó, y aunque dejó al frente de las mañaneras a Olga Sánchez Cordero, no resultó lo mismo, y sus fans lo están añorando. En fin, sobre el mismo tema, nos están llenando de información acerca de las vacunas, que si las peores son la rusa y la china, decenas de investigaciones de connotados científicos nos informan acerca de las incongruencias de los estudios, que no estaban aprobados, y que en algunos casos como el de la famosa Sputnik V, que no había sido aprobada ni en la propia Rusia, resulta que de un día para otro, publican los resultados en una respetada revista científica y Cofeprist les da el visto bueno, se han manejado varios factores para la escases de vacuna en nuestro país, desde los precios, el grado de efectividad, hasta la carencia en tiempo y forma de contratos previamente firmados con las farmacéuticas que las están produciendo, aunado a que -era previsible- varios países europeos se están negando a que la vacuna llegue a otros países mientras no esté vacunado cuando menos el 70 % de su población. Y por encima de todo eso, al escalofriante número de muertos reportados de manera oficial súmenle 33,400 y tanto la cifra es escalofriante, todo enero se vio enlutado como consecuencia de las fiestas “Guadalupe-Reyes”, las decenas de muertos dan escalofrío, ¡estamos alcanzando los 200,000 decesos por Covid! ¿Qué creen? Las playas están llenas de paseantes, aprovechando el “puente”, ya que piensan que, al estar al aire libre, no se contagiarán. ¡Por eso estamos como estamos! ¡No solo es culpa de un mal manejo de la enfermedad de parte de las autoridades!

Tlaxcalita la bella

Se suspende el carnaval, la feria de Huamantla, la de Tlaxcala y demás festividades- aunque la gente en los pueblos no quiere dejar de festejar las fiestas del pueblo, una boda masiva, unos quince años, en fin, mientras el Gobierno toma todas las precauciones, a título personal, cada quien hace lo que le da la gana, aunque se enluten las familias, los parranderos asintomáticos son los que están llevando el virus a su casa y devastando a familias enteras, aunque son más los que usan cubre bocas en la calle, no faltan los que no se les da la gana ponérselo –lo bueno es que ya no pueden seguir usando de modelo a López Obrador; ya me imagino la dificultad que están teniendo los candidatos a todos los puestos, las candidatas a la gubernatura, los que buscan las presidencias municipales y las diputaciones, tienen que darse a conocer ante la gente, pero no pueden realizar reuniones masivas, y muchos de sus seguidores no tienen acceso a redes sociales, y no les están siendo tan eficaces para promocionarse, pero la difamación, la agresión el ataque en redes se esparce como semilla maligna, los chismes se esparcen más que la pandemia…