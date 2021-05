Deshojando el Cempasúchil | La trata y las propuestas de las candidatas

Imposible no tomar en cuenta las tradiciones de los pueblos, históricamente había un pueblo en el que se concentraban las acusaciones, Tenancingo, un pueblo –que tiene casas chistosas como construidas con bloques de “mecano”- en fin en ese pueblo estaban involucradas madres, padres, hijos “los galanes” que enamoraban mujeres solitarias -conocimos casos en los que los propios hermanos prostituían a sus hermanas, en lugares menos agobiadores, y ellas estaban felices por dos razones, por pertenecer al “negocio de la familia” y al hecho de que se quedaban con todas sus ganancias y podían retirarse a los 20, 21 años, -comenzaban a los 13 o 14- así las cosas se convirtió en un negocio familiar, los jóvenes enamoraban muchachas menores, las embarazaban, y una vez que destetaban al bebé se lo dejaban a la “suegra”; se llevaban a la mamá primeriza para prostituirla en Estados Unidos, o donde había buen mercado, cuando las veían deterioradas las dejaban venir con sus hijos, y una vez recuperadas, otra vez a la brega. Sin embargo a su estilo las cuidaban; después, con la infiltración del crimen organizado, comenzaron a secuestrar a jovencitas en donde las veían, las sometían con maltrato y drogándolas, y sí, ya no sólo es Tenancingo , y habría que ser de ahí para saber quiénes son los tradicionales, y quiénes han llegado de fuera y les han hecho a un lado para acaparar el mercado del secuestro, la extorsión y la prostitución. Ojo, si se quiere arreglar ese problema, primero hay que revisarlo con profundidad.

Golpe a la línea de flotación de Ebrard

Por la noche del lunes comenzó a aparecer en los noticieros nocturnos y en redes sociales, la noticia y las fotografías del accidente de los vagones del tren elevado del Metro, se hablaba la mañana del martes de 25 muertos y 79 heridos, “Vox Populi” acusa en primer lugar a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, era el de los $$$$$, ahora se sabe que costó más del doble del presupuesto inicial, que muchos recomendaron no hacer ese tipo de puente por el tipo de vagones y especialmente las llantas; después aparece Claudia Sheinbaum, y por supuesto se filtran los nombres de los constructores; en estos momentos además de declarar tres días de duelo y poner la bandera a media asta, no se sabe cuál va a ser la ayuda a los damnificados, y no pueden echar la culpa al pasado porque desde hace más de 20 años la Ciudad de México estuvo en manos del PRD, desde que llegó López Obrador a ser jefe de Gobierno, así que no se puede culpar a conservadores y liberales, de los cometidos por un partido “de izquierda”.

En el mismo ámbito está causando expectación la intervención del diputado Porfirio Muñoz Ledo, para evitar que este gobierno cometa más ataques contra la constitución y las instituciones, ¡maravillosa idea que le den una sopa de su propio chocolate!, lo malo es que a Porfirio –lo mismo que a López, - y a Porfirio Díaz, a Franco de España, a Perón en Argentina, a Fidel en Cuba y a otros, los venció el tiempo-. A Porfirio lo está venciendo el tiempo con singular rapidez. ¡Lástima! esa hubiera sido una oposición a la altura de las circunstancias.