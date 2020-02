Deshojando el Cempasúchil | México mágico, imperdible la rifa del avión, ¡sin avión!

Cuando veo o leo las “novedades” acerca de la rifa del avión, me imagino una novela surrealista escrita por García Márquez o por Vargas Llosa, porque, de verdad, vivimos una etapa de magia exacerbada. Nadie duda de que México sea un pueblo mágico, pero rifar un avión ajeno, sin avión real, sino en la imagen que aparece en el diseño de los “cachitos” de lotería de a 500 pesos que comprarán los incautos, que, para que se emocionen, a los supuestos ganadores se les prometen 10 premios de 20 millones de pesos, pero el avión real seguirá en poder del gobierno resguardado por el ejército… la fabulosa rifa se llevará al cabo el 15 de septiembre.

El lunes pasado, Alejandro Gertz Manero, el controvertido Fiscal General de la República, -por eso de querer desaparecer el crimen de feminicidio-, entregó al presidente de México un cheque por dos mil millones de pesos recuperados de una indemnización del Infonavit a la empresa Telra, que constituyó una escandalosa estafa por casi 5 mil millones de pesos; aquí hay dos cosas: 1.- Felicitar a la Fiscalía por haber recuperado dos mil millones destinados al “Instituto para devolver al Pueblo lo Robado” y 2.- Preguntarle: ¿y los otros cuasi tres mil millones apá? Mientras tanto, los hospitales siguen careciendo de lo indispensable, aunque el senil e inepto secretario de salud a nivel nacional, Jorge Alcocer Varela, no lo reconociera y culpara tanto a las empresas farmacéuticas cuanto a los propios empleados y directivos de las instituciones médicas, hasta que asistió con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y constató, en vivo y en directo, las graves carencias que sufre el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; lo bueno es que Eréndira se comprometió a buscar apoyo para hospitales de tercer nivel, que gozan de fama internacional pero que carecen hasta de jabón, alcohol, gasas, guantes y de medicinas e insumos más sofisticados. ¡Ojalá veamos pronto el resultado de las gestiones de la titular de la Función Pública, o cuando menos que el fiscal recupere los otros 3 mil millones de la estafa al Infonavit para que se surta de insumos a los hospitales, entre ellos a los que manejan el área de oncología infantil! Y una pregunta inocente: ¿Por qué no destinar a los hospitales los dos mil millones que entregó el Fiscal, en lugar de esperar hasta septiembre para surtirlos? Algunos no tan jóvenes deben recordar una serie televisiva que se llamaba “La isla de la fantasía”, llevando como protagonista a Ricardo Montalbán, donde un enanito muy simpático gritaba cada vez que llegaba el avión con los visitantes en turno: ¡“el avión, el avión, el avióoooon! Eso y atole con el dedo es lo que está recibiendo el pueblo con la “rifa del avión presidencial” ¡sin avión! ¡Cosas veredes Sancho!…

Tlaxcala de mis amores

En Tlaxcala, mientras tanto, se están cociendo -y quemando- las habas a los suspirantes a la gubernatura, los cuales ya comenzaron a moverse, porque, aunque antaño el que se movía no salía en la foto, ahora el que no se mueve no llega a ningún lado. Lorena está prometiendo centros de diálisis, fortalecer las universidades de la 4T y diversos programas que ya manejaba en sus campañas gubernamentales anteriores con buenos resultados. Minerva se maneja en su espacio de confort, que son los números y ha presentado muy buenas iniciativas y también tiene sus fans, aunque su actual partido no le ayuda mucho, le sigue pesando el que la obligaran a renunciar a su candidatura a favor de Adriana Dávila. Mientras, Anabel Avalos Zempoalteca está sumando personajes y personajas de todos colores y sabores para fortalecer su candidatura, interesante resulta ver que es la única que está logrando conjuntar a “políticos” de diversos partidos; si bien algunos de quienes se dedican a la política no son “moneditas de oro”, es admirable la suma de simpatías que se están agrupando a su alrededor. En cuanto a los varones, el “Profe” Florentino cuenta con simpatías, sobre todo en el ambiente educativo. El que también está tratando de subirse a la silla es Enrique Padilla. Joel Molina tiene la ventaja de ser dirigente estatal de Morena y senador por ese partido. Aunque si bien las simpatías por el presidente tabasqueño no parecen haber mermado, no ocurre lo mismo con los legisladores y políticos morenistas, entre los que está Ana Lilia Rivera, quien no ha logrado hacer un buen equipo que le junte gente para sus reuniones en las comunidades. En fin, en este momento no podemos decir que “la caballada está flaca” pero…

De dulce, de chile y de manteca

Que en Sesa a nivel estatal se quedaron sin hematólogo, el único que trabajaba en el estado, en todo el sistema de salud de la Secretaría, ahora quienes requieren tratamiento hematológico ¿tienen que ir a la ciudad de Puebla??? ¿Qué le pasa al secretario de Salud que está dejando sin especialistas al sistema de salud?... ¿Incompetencia? ¿Falta de visión? ¿Falta de presupuesto? Sería terrible que cuando concluyan los trabajos de construcción y habilitación del hospital “Miguel Lima Ramírez” vaya a estar desmantelado de especialistas, aquí sí sería pertinente preguntar: ¿y la secretaria general del sindicato de Sesa?... Se está pensando qué hacer con el edificio que ocupaba el SAT y antes Hacienda en el centro de la capital, ojalá de verdad se ocupe para la ampliación del Museo de Arte de Tlaxcala, o para el museo de Desiderio Hernández Xochitiotzin…