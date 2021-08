Deshojando el Cempasúchil | Qué sería de López sin sus mañaneras

Patético esfuerzo por recrear la caída de Tenochtitlan, cambiando fecha y nombre histórico –no todos tienen a una “intelectual” de asesora de almohada-

En fin cada día nos enteramos de ocurrencias, filias y fobias del señor presidente, ahora trae una lucha encarnizada contra el INE,- quiere cambiar a los que están y colocar consejeros a modo- como ha hecho con otras dependencias- y hasta contra los diputados porque no se apuran con la revocación de mandato –lo cual ni sus incondicionales se apresuran, ya que resulta -¡que para variar!- sería violatorio de la Constitución y lo que quiere es refrendar la aceptación que tiene con el pueblo, sin embargo la propuesta del senador Montreal no habla de revocación sino más más bien suena a confirmación, a refrendo: lo que se aprobó es la revocación, sin vueltas, sí o no, los resultados dirán que pasa, aunque seguramente será aprobatorio el resultado de la consulta debido a sus 57 % de aprobación, en fin -No recuerdo a otro presidente que lleve tantos años en campaña!!!...- y ¿qué me dicen de los “tianguis” donde venderá a precios módicos las cosas decomisadas?, ¡resulta que va a ofrecer ropa y demás cosas en los 70 municipios más jodidos del país!,- ¿por qué no los regala en vez de venderlos? lo que pasa… es que eso violaría varias leyes, tanto del tratado de libre comercio el T-MEC, como otras relacionados con el comercio, yo siempre pensé que era una lástima que tantas cosas buenas y bonitas se echaran a perder mal almacenadas, por el volumen, en fin, otra ocurrencia que tiene que legalizarse y ¿qué me dicen de la regularización de los “autos chocolate”? vehículos recogidos de los basureros y tiraderos de autos de EEUU y vendidos a ingenuos mexicanos que están llenando de chatarra a México, pero eso no es todo, si abre esa puerta… ¿quién podrá cerrarla?, pésimo para los productores de vehículos, para la fábricas automotrices y los expendios de autos. ¡Otra ocurrencia electorera, que nos va a meter en grandes conflictos legales!!!! Como cereza del pastel, me llegó la información de lo que nos cuesta a los mexicanos cada mañanera: les paso los datos para que documenten su optimismo: el costo por segundo televisado en el horario de la mañanera, en promedio es de 13,000 pesos.

En promedio cada mañanera nos cuesta 130 millones. A pesar de que los hospitales carecen de medicinas, los niños con cáncer mueren por falta de los insumos médicos, los hospitales están desmantelados, 35 millones de mexicanos carecen de servicios de salud, -para variar los más jodidos- no hay empleo y el que llega a haber es de salario mínimo, la inseguridad ha crecido terriblemente y los asesinatos “entre grupos del crimen organizado” es escalofriante, especialmente porque se han adueñado de varios estados y comunidades, se ha bajado el presupuesto de varios estados, en fin, aunque estemos hartos de las mañaneras, porque parece que cada día se saca un conejo de la chistera, para entretener al pueblo, muchas de sus ocurrencias son ilegales, caras y poco prácticas, sin embargo me pregunto qué sería de López sin sus mañaneras.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Comentamos la semana pasada que el gobernador Marco Mena entregó solamente un informe por escrito, a pesar de que tiene mucho de que presumir, empezando porque durante su gestión de solo 4 años y 8 meses, hubo crecimiento económico y paz social, y es que a pesar de la pandemia hubo inversión pública y privada, se generaron empleos y se edificaron grandes obras, que cambiaron el rostro de Tlaxcala; deja de herencia la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, el Viaducto de Apetatitlán, el Hospital General, el Estadio Tlahuicole y la Plaza del Bicentenario, no cabe duda que durante su gestión se respetaron todos los derechos y libertades, tanto de expresión, como de asociación política-partidista y de credo religioso, lo que resalta más, es que a pesar de las circunstancias va a entregar un gobierno con finanzas sanas y sin deuda pública a la próxima administración estatal, que encabezará Lorena Cuéllar… Llamó la atención el regreso del magistrado Héctor Maldonado –quien ya había ocupado ese puesto como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, propuesto por sus propios compañeros…

Es escalofriante el conocer diariamente el número de contagiados en el país que siguen rebasando los 20 mil diarios y los muertos oscilan de los 500 para arriba, este virus de verdad es altamente agresivo, sin embargo hay cientos de personas que se niegan a vacunarse a pesar de estar más expuestas a la virulencia, alta contaminación y elevado número de muertos, y miles que salen a las calles sin la menor medida de prevención de contagio, decenas se ven por las calles hacinados y sin cubrebocas, parece que no entendemos que esta variable del virus es mucho más contagiosa y más mortal, especialmente que todos, -aun vacunados- podemos ser portadores y contagiar a nuestros hijos, y en estos momentos están muriendo desde recién nacidos para arriba por la Covid-19 variante Delta; antes, nos hicieron creer que los únicos que morían eran los viejitos, después se fue extendiendo, hasta que con esta variante, afecta a jóvenes y niños, a los que inicialmente no se pensaba vacunar, en varios países con esta tercera ola, han vuelto a tomarse medidas radicales, en México no se hará así, porque la economía no lo resistiría, sin embargo habrá que exigir a la gente que tome las medidas preventivas adecuadas, ya que nos afecta a todos…

Y el regreso a clases sigue en veremos, todo depende de la evolución de la pandemia, por lo pronto ya se iniciaron las clases virtuales, y la idea es que de acuerdo a órdenes presidenciales debieran comenzar las presenciales el 30 de agosto, lo bueno es que dejó la puerta abierta para que tuvieran la aprobación de los padres, quienes para variar difieren, aunque serían escalonadas, con las debidas precauciones recomendadas, y con pocos alumnos, ya que es real que hay clases que no pueden ser virtuales, tienen que ser presenciales, aun en un esquema híbrido, en fin todos dependemos del comportamiento de la pandemia, derivado del comportamiento de las personas, ya que entre más nos cuidemos más rápido saldremos, y además con la convicción de que tendremos que aprender a convivir con esta enfermedad, como lo hemos hecho con otras…