Deshojando el Cempasúchil | Se superaron los 100 millones de contagios en el mundo

AMLO se encontró de frente con el coronavirus y tuvo que confinarse -el subsecretario para la salud Hugo López Gattell estuvo muy expuesto, manifestó que ya se hizo dos pruebas y salió negativo, sin embargo hay que esperar cinco días después de haber estado en contacto con alguien contagiado, así que hay que esperar-, en medio de una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí, cuando viajó en avión, los responsables de la Secretaría de Salud tienen la obligación de localizar a los que viajaron en el mismo vuelo, en el que en varias fotografías el presidente López aparece sin cubrebocas, la información acerca de su estado de salud la guardan como secreto de estado. En la mañanera la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el estado de salud del presidente no será dada a conocer, aunque él está bien.

Y hablando de Covid-19, se superaron los 100 millones de casos confirmados en el mundo, nuevas restricciones en las fronteras, México más de 152 mil fallecimientos, se anunció la compra de la vacuna rusa Zputnick, 200 mil, ya que todavía no está certificada, - hay una gran desconfianza acerca de la vacunación con la vacuna rusa, ya que no cuenta aún con la aprobación ni de las dependencias europeas, ni siquiera con la mexicana, lo malo es que, es la que está destinada a los adultos mayores; la mejor vacuna de acuerdo a las revistas científicas es la Moderna, sin embargo se dice que esa no se adquirió debido a que es más cara y aunque se les ha autorizado a los gobernadores a comprar y aplicar las vacunas, debe ser de acuerdo a lo que dicta la federación. Supuestamente las vacunas deben ser adquiridas con transparencia etc… etc… Todo lo que no está haciendo la federación.

NOS ESPERA UN AÑO DIFÍCIL

La Covid-19 aun no nos dará tregua, se multiplican de manera pavorosa el número de muertos, y todavía, para consuelo nos dicen los analistas que con el número de actas de defunción, y con los datos del Inegi; los números son contradictorios en la suma total – la oficial rebasa los 150 mil muertos, -pero si eso se multiplica por 3.5 ¡haga la cuenta! El oxígeno además de que está siendo adulterado escasea de forma escandalosa, los que mueren en los traslados buscando una cama desocupada de hospital y en el hospital es impresionante; los que mueren en casa esperando el regreso de un tanque de oxígeno que se ha encarecido de manera escandalosa es terrible, conocemos cada día, cada hora la información de familias mutiladas por la muerte y en algunos casos la extinción total de las familias y ¡sin embargo AMLO sigue teniendo un 58% de aprobación de su manejo de la pandemia! ¡Mama mía! ¿Qué nos pasa?

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Nos dio mucho gusto conocer la noticia de que nuestro gobernador Marco Mena recibió el premio al mérito profesional 2020 otorgado por la Universidad de Chicago, en reconocimiento a su trayectoria como destacado egresado en Políticas Públicas y por sus contribuciones al combate a la pobreza extrema e impulsó al desarrollo económico de Tlaxcala. ¡bien!… En Tlaxcala de hecho, existe un solo asilo ubicado en Españita, Estancia Edad de Oro de los Abuelos "San Judas Tadeo" al que acuden los abandonados por las circunstancias o por la vida, aunque ahí tienen la regla de que los que dejen familiares que ayuden con una cuota de mantenimiento, que era bastante reducida, los parientes les llevaban, pagaban la cuota por unos pocos meses, y se desaparecían, sin embargo aunque no era fácil la sobrevivencia para los internos, -y difícil para el administrador- tenían donadores de carne y verduras, de colchones y cobijas, actualmente tienen 68 abuelitos, piden la donación de medicinas, de ropa y de elementos de desinfección y limpieza, cubrebocas y caretas tanto para los abuelitos como para quienes los atienden… si quiere apoyarlo tendría que avisarles, y dejar los donativos en la puerta para que sea desinfectado, y después pueda ser usado por los ancianos, ese es un rubro que debe ser atendido por las autoridades en turno… La Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos a través de las direcciones de educación básica informaron que el periodo de preinscripciones para los niveles de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2021/2122, se posponen hasta nuevo aviso, ésto con la finalidad de evitar aglomeraciones, posteriormente se darán a conocer las nuevas fechas… ¿Cuántos de nuestros baquetones diputados estarán buscando la reelección? ¡Cómo si lo hubieran hecho muy bien! Creo que sería un momento idóneo para hacer un análisis de sus logros y de todas las aberraciones, estupideces, abusos o simplemente ineptitud y desgana para realizar sus labores, ¡pero eso sí!, se han dado la maña para favorecerse con bonos que serán utilizados para engrosar su bolsillo, para realizar algunas actividades que le reditúen simpatías o simplemente para comprar adeptos… Mientras tanto a pesar que se ha reducido el número de viandantes, de que son menos los que se ven sin cubrebocas, las fiestas masivas en pueblos, colonias y comunidades, no han decrecido, desde hace unos diez días estamos pagando las consecuencias de los abusos, de la falta de disciplina, de los desmanes, pero, lo peor del caso, es que están pagando justos por pecadores. Los crespones de luto están alcanzando más familias, más pueblos, más corazones…. Se sentía distinto cuando sabíamos de fallecimientos en otras partes del planeta o del país, pero cuando son conocidos, amigos, parientes el dolor se multiplica y nos deja agobiados. ¡Por favor cuídense! ¡Cuídennos!