Deshojando el Cempasúchil | Segundo Informe de Gobierno, corto, temas elegidos e irreal

Para mi asombro, el informe duró 45 minutos, menos de la tercera parte que algunas mañaneras. Habló de la corrupción, pero no de la de sus colaboradores, ni de la de su hermano. Habló de la pandemia, dijo que ya estaba pasando, así como lo comentó varias veces durante los tres meses pasados.

No habló de que redujo entre abril y mayo mil 884 millones de pesos, aunado a la forma equivocada de manejarla y de la cantidad de muertos, -investigadores dicen que son alrededor de 180 mil-, o sea ¿¿¿180 mil muertos??? Gracias a que habiendo reducido el presupuesto -por la austeridad republicana- y a descuidos de administraciones anteriores y a sus primeras medidas de recortes tomadas en el sector de la salud, éste se encontraba en estado ruinoso y ¡encima le cargan la pandemia! Además, después de haber desaparecido al Seguro Popular y haber creado el Insabi, un bodrio deforme, dirigido por un veterinario. El panorama era aterrador y con él tuvieron que lidiar cientos, miles, de trabajadores de la salud en sus distintas ramas, sin tener siquiera las herramientas para protegerse; en otro orden de ideas la economía están en la calle. Pero, eso sí, presume del alto monto de las remesas y de que subió el precio del petróleo, nos preguntamos: ¿Cuál fue su injerencia en ambos?-. Presume de ser defensor de la ecología, -“Sembrando Vida” lleva sólo un 7%- a pesar de todas sus acciones en contra, como la prohibición de energías renovables y el uso de materiales tóxicos para el planeta (combustóleo, carbón, etc.) y del petróleo –que en un trimestre nos cuesta a los mexicanos el equivalente al total de 7 aviones presidenciales-. Tenemos mínimo diez millones de pobres más; ¿¿¿buena relación con los empresarios??? Pero él sigue privilegiando símbolos sobre economía nacional. Sin embargo 6 de cada diez mexicanos sigue creyendo su palabra, ¿¿¿su fe es más fuerte que la realidad??? En fin, lo que leyó el presidente el martes, no coincide ni con mi realidad, ni con la de millones de mexicanos, pero sirvió para que exhibiera a dos ausentes: al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –a los que, mínimo, debería respetar por sus investiduras-, dijo: “tienen la arrogancia de sentirse libres” - ¿no lo son? -. Es el cambio, la transformación. En fin, lo único que tuvo de bueno el informe, es que fue relativamente corto a comparación de sus peroratas mañaneras. ¿Me pregunto qué va a hacer cuando la ley de elecciones le prohíba realizar actos de proselitismo –todas las mañaneras lo son- o cuando lo veten para que sean transmitidos por televisión en los estados en los que haya elecciones este año? Hummmmm

Más del Informe

En la rendición de su segundo informe oficial –lleva como 6 hechizos- demostró que sigue siendo amado como individuo, pero como figura presidencial está reprobado -como lo demostró la manifestación en el monumento a la Revolución de más de 200 mil miembros de FRENA, movimiento anti AMLO, que pide su renuncia, así como las manifestaciones en varios estados de la república de ciudadanos mexicanos que manifiestan y han manifestado, sin violencia, ni destrucción, el rechazo a AMLO como presidente y en contra de todas sus políticas erróneas que van contra nuestros derechos, nuestra salud, nuestra economía, el respeto que nos tienen en el extranjero, contra nuestros empleos, en fin, van contra los mexicanos. Está desapareciendo instituciones, reduciendo en un 75% los presupuestos de las dependencias federales, pero, eso sí, gastando sin control en sus tres obras inoperantes, -les ha quitado hasta las computadoras-, y quiere que vivamos todos en austeridad republicana. Rodeado de ineptos y serviles ha convertido al país en el reino de un solo hombre con una “reina” a la cual también le gusta polemizar. Muchos nos preguntamos ¿Qué hicimos para merecer este presidente? Les falta al respeto constantemente a los poderes. Toma como estandarte de campaña el linchamiento mediático a los expresidentes, acción a todas luces ilegal, que además no va a conducir a nada más allá de un linchamiento mediático. Usa los símbolos para enardecer al pueblo, para calentar resquemores, para seguir dividiendo a los mexicanos. Nada más falta que empecemos a matarnos por ser de distinto color, raza o religión –como en EEUU-. En fin, estamos a cuatro años de que acabe su mandato, ojalá se empezara a rodear de menos leales y más eficientes colaboradores y los dejara hacer sus chambas. Y que ya deje de estar haciendo campaña. Quiere seguir teniendo mayoría en cámaras y estados para seguir mangoneando al pueblo, unas mayorías en las cámaras de senadores y de diputados a las que da línea y obedecen la aprobación de las iniciativas, por muy dañinas que sean para el país y para los mexicanos, pero ya vimos que Noroña y un grupúsculo morenista no acataron la línea ¿volverá a pasar? Pero festejemos “No es por presumir, en el peor momento contamos con el mejor gobierno” tenemos al presidente que ocupa el segundo lugar de aprobación a nivel mundial?????

Fernández Noroña ya se destapó para la presidencial de 2024

Patético Fernández Noroña y patéticos sus esfuerzos por quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, y curioso el que haya desoído la línea presidencial, y que tanto él como el dirigente del PT casi recriminaran a AMLO que les dijera que no hicieran las chicanadas del pasado, que respetaran los acuerdos, ¿qué respondieron?, que también ellos eran luchadores sociales y que tenían derecho… y desoyendo -no solo ellos dos sino 150 legisladores morenistas- la línea presidencial, o votaron en contra o se abstuvieron. Es triste ver el espectáculo de la Cámara de Diputados y a un patán como Fernández Noroña que haya logrado -pese a su falta de educación y sus actitudes provocadoras y rufianescas- convencido a varios morenistas, y llama más la atención que no haya hecho caso de la línea que mandó el presidente en una de sus mañaneras.

